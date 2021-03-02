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Шымкент
Несколько часов тушили пожар на складе автозапчастей в Шымкенте
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danilov 02 Марта 2021 в 12:49:05
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  Lokki 02.03.2021 в 17:04:56   # 773042
Все потому что хозяева вечно жмутся установить систему пожаротушения. Несмотря на то что по нормам положено. Жмутся на тушение, жмутся на нормальный монтаж системы электроснабжения. В итоге нещадно горят синем пламенем. И самое непонятное, это то что система порошкового пожаротушения на небольшой склад стоит невеликих денег по сравнению с объемом товара лежащего на этом складе. Все всегда думают что авось прокатит. В некоторых случаях не прокатывает.
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  Маке0912 02.03.2021 в 17:51:46   # 773045
Вчера базар не работал, на склады никто не заходил.
А склады сами собой не загораются. И поверьте там везде стоит пож- сигнализация. И охранников куча.
Что то мне напоминает пожар на Бекжане.
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  Васяй 02.03.2021 в 19:27:09   # 773064
Цитата: Маке0912 от 02.03.2021 11:51:46
Вчера базар не работал, на склады никто не заходил.
А склады сами собой не загораются. И поверьте там везде стоит пож- сигнализация. И охранников куча.
Что то мне напоминает пожар на Бекжане.
+100500 А систему пено- или порошкового тушения тем более,у нас даже НПЗ не тянет.А Вы о базаре говорите(это я для Локки).
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  Dimmon 02.03.2021 в 21:05:27   # 773083
Quote:
Последние трагические случаи показывают, что огромная часть систем пожаротушения в нашей стране находится в нерабочем состоянии. Почему же так происходит: требования по пожаробезопасности соблюдены, а люди оказываются не защищенными от пожара?
Реальность такова, что сегодня объекты оснащаются системами пожаротушения по остаточному принципу, когда появляется предписание пожарного инспектора, мешающее дальше вести бизнес. После монтажа установки пожаротушения находятся в пассивном режиме и ждут своего времени, когда наступит пожар. Но этом напрочь забывается, что эти сложные инженерные системы требуют ежедневной эксплуатации. А денег на нормальную эксплуатацию нет или не хватает.
Ежегодно в России устанавливается несколько десятков тысяч модулей пожаротушения. Контроль их работоспособности осуществляется как правило визуально по показаниям манометра или весового устройства. При этом обычные манометры достаточно простые и дешевые устройства, требующие регулярной поверки один раз в год. Показания манометров необходимо снимать ежедневно, но как правило это делают раз в месяц. Или и того реже. Или вообще никогда.
В результате модули пожаротушения через какое-то время часто находятся на объекте уже без огнетушащего вещества или газа-вытеснителя. И речи о том, что такая установка пожаротушения может справиться с возгоранием уже не идет. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/fire/43556949/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


https://news.rambler.ru/fire/43556949-pochemu-sistemy-pozharotusheniya-ne-spasayut-ot-pozhara/

грамотно изложено, теперь наверно засуетятся бизнесмены , жаренный петух клюнул
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  Васяй 02.03.2021 в 21:57:54   # 773089
Цитата: Dimmon от 02.03.2021 15:05:27
Quote:
Последние трагические случаи показывают, что огромная часть систем пожаротушения в нашей стране находится в нерабочем состоянии. Почему же так происходит: требования по пожаробезопасности соблюдены, а люди оказываются не защищенными от пожара?
Реальность такова, что сегодня объекты оснащаются системами пожаротушения по остаточному принципу, когда появляется предписание пожарного инспектора, мешающее дальше вести бизнес. После монтажа установки пожаротушения находятся в пассивном режиме и ждут своего времени, когда наступит пожар. Но этом напрочь забывается, что эти сложные инженерные системы требуют ежедневной эксплуатации. А денег на нормальную эксплуатацию нет или не хватает.
Ежегодно в России устанавливается несколько десятков тысяч модулей пожаротушения. Контроль их работоспособности осуществляется как правило визуально по показаниям манометра или весового устройства. При этом обычные манометры достаточно простые и дешевые устройства, требующие регулярной поверки один раз в год. Показания манометров необходимо снимать ежедневно, но как правило это делают раз в месяц. Или и того реже. Или вообще никогда.
В результате модули пожаротушения через какое-то время часто находятся на объекте уже без огнетушащего вещества или газа-вытеснителя. И речи о том, что такая установка пожаротушения может справиться с возгоранием уже не идет. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/fire/43556949/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


https://news.rambler.ru/fire/43556949-pochemu-sistemy-pozharotusheniya-ne-spasayut-ot-pozhara/

грамотно изложено, теперь наверно засуетятся бизнесмены , жаренный петух клюнул
Нихрена не клюнул!Пожаротушение устанавливают, а на обслуживание платят копейки,на которые ни одна,уважающая себя организация не соглашается!В итоге обслуживают пожарные,которые к данным работам никакого отношения не имеют!И НЕ ДОЛЖНЫ!!! Просто тупо допы клиенты навешивают подрядчикам неоплачиваемые.
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