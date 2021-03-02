Несколько часов тушили пожар на складе автозапчастей в Шымкенте

Последние трагические случаи показывают, что огромная часть систем пожаротушения в нашей стране находится в нерабочем состоянии. Почему же так происходит: требования по пожаробезопасности соблюдены, а люди оказываются не защищенными от пожара?

Реальность такова, что сегодня объекты оснащаются системами пожаротушения по остаточному принципу, когда появляется предписание пожарного инспектора, мешающее дальше вести бизнес. После монтажа установки пожаротушения находятся в пассивном режиме и ждут своего времени, когда наступит пожар. Но этом напрочь забывается, что эти сложные инженерные системы требуют ежедневной эксплуатации. А денег на нормальную эксплуатацию нет или не хватает.

Ежегодно в России устанавливается несколько десятков тысяч модулей пожаротушения. Контроль их работоспособности осуществляется как правило визуально по показаниям манометра или весового устройства. При этом обычные манометры достаточно простые и дешевые устройства, требующие регулярной поверки один раз в год. Показания манометров необходимо снимать ежедневно, но как правило это делают раз в месяц. Или и того реже. Или вообще никогда.

В результате модули пожаротушения через какое-то время часто находятся на объекте уже без огнетушащего вещества или газа-вытеснителя. И речи о том, что такая установка пожаротушения может справиться с возгоранием уже не идет. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/fire/43556949/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink