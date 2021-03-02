Аким Шымкента уволил чиновника, которого подозревают в двойном гражданстве

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danilov 02 Марта 2021 в 18:11:57
Комментарий адвоката
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2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
Цитата: гримм от 02.03.2021 12:40:35
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
Цитата: гримм от 02.03.2021 12:40:35не работаешь ты с документами. Сразу видно. Также тебе надо знать язык государства в котором живешь. Вверху стоит штамп копия верна. На государственном языке. Копию аким не подписывает. Т.к. подписаны оригиналы. Оригинал 1 экз. выдается получателю которого это все касается. Точно такой же документ имеется на русском языке. И выдается он по требованию. Никакого ущемления чьих то прав здесь нет. Если не согласен то подай на них в суд. Язык учи государственный. А так ты либо манкурт либо окупант или идиот.
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
Цитата: piratkz от 02.03.2021 13:20:08уже лет 20 так не делается.догоняйте время
Копия верна... Копия документа без подписи? Насколько я знаю, делается копия документа, на нём ставится штамп.
Копия верна... Копия документа без подписи? Насколько я знаю, делается копия документа, на нём ставится штамп.
Цитата: Walter от 02.03.2021 13:05:43ответить не могут потому как все правильно написано по закону. Только минусуют либо манкурты окупанты и идиоты. Мал шал и зогулдал
Цитата: гримм от 02.03.2021 12:40:35
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
Цитата: гримм от 02.03.2021 12:40:35не работаешь ты с документами. Сразу видно. Также тебе надо знать язык государства в котором живешь. Вверху стоит штамп копия верна. На государственном языке. Копию аким не подписывает. Т.к. подписаны оригиналы. Оригинал 1 экз. выдается получателю которого это все касается. Точно такой же документ имеется на русском языке. И выдается он по требованию. Никакого ущемления чьих то прав здесь нет. Если не согласен то подай на них в суд. Язык учи государственный. А так ты либо манкурт либо окупант или идиот.
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
СМОТРЕТЬ КАК БАРАН НА НОВЫЕ ВОРОТА (ПРОСТ.)
тупо, с недоумением, ничего не понимая; в растерянности, глуповато смотреть на кого-что-либо. Выражение возникло в результате развёртывания устойчивого выражения Смотреть как баран. Баран считается настолько глупым животным, что якобы не узнаёт своего двора, если поставлены новые ворота, и поэтому долго смотрит на них, не решаясь войти.
тупо, с недоумением, ничего не понимая; в растерянности, глуповато смотреть на кого-что-либо. Выражение возникло в результате развёртывания устойчивого выражения Смотреть как баран. Баран считается настолько глупым животным, что якобы не узнаёт своего двора, если поставлены новые ворота, и поэтому долго смотрит на них, не решаясь войти.
Кого из отметившихся информация вводит в ступор или доводит до проявлений ненависти?
Причем нормальные комментаторы карают комментарии не столько за несогласие с позицией, но по большей части за наличие в них присущего животным хамства.
Исходя из этого, буйнопомешанный нацист,
Цитата: Ал от 02.03.2021 14:44:28ну наконец то увидели как мал выглядит. Однако я думал ты представитель крупророгатого скота. А ты так мелочь безрогая
Quote:
Кого из отметившихся информация вводит в ступор или доводит до проявлений ненависти?
Причем нормальные комментаторы карают комментарии не столько за несогласие с позицией, но по большей части за наличие в них присущего животным хамства.
Исходя из этого, буйнопомешанный нацист,
Quote:
СМОТРЕТЬ КАК БАРАН НА НОВЫЕ ВОРОТА (ПРОСТ.)
тупо, с недоумением, ничего не понимая; в растерянности, глуповато смотреть на кого-что-либо. Выражение возникло в результате развёртывания устойчивого выражения Смотреть как баран. Баран считается настолько глупым животным, что якобы не узнаёт своего двора, если поставлены новые ворота, и поэтому долго смотрит на них, не решаясь войти.
тупо, с недоумением, ничего не понимая; в растерянности, глуповато смотреть на кого-что-либо. Выражение возникло в результате развёртывания устойчивого выражения Смотреть как баран. Баран считается настолько глупым животным, что якобы не узнаёт своего двора, если поставлены новые ворота, и поэтому долго смотрит на них, не решаясь войти.
Кого из отметившихся информация вводит в ступор или доводит до проявлений ненависти?
Причем нормальные комментаторы карают комментарии не столько за несогласие с позицией, но по большей части за наличие в них присущего животным хамства.
Исходя из этого, буйнопомешанный нацист,
Цитата: гримм от 02.03.2021 12:40:35
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
Опять вас ущемляют. А вы такие белые у пушистые. Ну накатай заяву на акимат, как советовали выше. Посмотрим, насколько высоки твои шансы выиграть дело.
За Почивалова аж жопу дать готов.
Цитата: Walter от 02.03.2021 13:05:43
Вверху стоит штамп копия верна. На государственном языке.
Вверху стоит штамп копия верна. На государственном языке.
Он этого тупо не заметил, ибо этот тупой не знает гос.языка. Ему лишь бы кинуть говна в вентилятор.
И стоит ли шавкам лишний раз упоминать свои же собственные привычки?
Илья Ильин заступился за чиновника с двойным гражданством https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ilya-ilin-zastupilsya-za-chinovnika-s-dvoynyim-grajdanstvom-429967/
24 февраля 2021, 14:42
Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин заступился за руководителя Управления спорта Шымкента Олега Почивалова, уличенного в двойном гражданстве, передает Tengrinews.kz. О ситуации с двойным гражданством чиновника Ильин высказался у себя в Instagram: он написал, что в Казахстане не так много хороших спортивных руководителей, поэтому Почивалову нужно дать шанс.
"Я уважаю Олега Почивалова. Мое мнение такое, что если бы человек держался за двойное гражданство, то он давно бы уехал в эту страну, а не жил и работал в Казахстане. Нужно стараться сохранять хорошие спортивные кадры у нас в стране, так как, на мой взгляд, их у нас не так уж и много. И в случае если гражданства РФ нет, то нужно дать возможность Олегу Почивалову продолжить развивать спорт в регионе", - написал Ильин.
В интервью корреспонденту Tengrinews.kz Илья Ильин рассказал, что знает чиновника из Шымкента чуть больше года.
"Я о нем был наслышан на протяжении 3-4 лет, знал, что есть такой активный деятель, который стремится улучшить спорт в нашей стране. Я видел базу, которую он построил. И мне показалось, что он очень человек порядочный, очень контактный, переживающий за спорт и за Казахстан.
А потом мы с Олегом Владимировичем познакомились лично на открытом чемпионате по стендовой стрельбе в Шымкенте. Вот недавно он заступил в должность начальника горспорта Шымкента. Я с ним встречался по-доброму. Очень приятный человек. И когда я услышал, что есть такая проблема я решил высказать свое мнение как гражданин Республики Казахстан", - сказал Ильин.
24 февраля 2021, 14:42
Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин заступился за руководителя Управления спорта Шымкента Олега Почивалова, уличенного в двойном гражданстве, передает Tengrinews.kz. О ситуации с двойным гражданством чиновника Ильин высказался у себя в Instagram: он написал, что в Казахстане не так много хороших спортивных руководителей, поэтому Почивалову нужно дать шанс.
"Я уважаю Олега Почивалова. Мое мнение такое, что если бы человек держался за двойное гражданство, то он давно бы уехал в эту страну, а не жил и работал в Казахстане. Нужно стараться сохранять хорошие спортивные кадры у нас в стране, так как, на мой взгляд, их у нас не так уж и много. И в случае если гражданства РФ нет, то нужно дать возможность Олегу Почивалову продолжить развивать спорт в регионе", - написал Ильин.
В интервью корреспонденту Tengrinews.kz Илья Ильин рассказал, что знает чиновника из Шымкента чуть больше года.
"Я о нем был наслышан на протяжении 3-4 лет, знал, что есть такой активный деятель, который стремится улучшить спорт в нашей стране. Я видел базу, которую он построил. И мне показалось, что он очень человек порядочный, очень контактный, переживающий за спорт и за Казахстан.
А потом мы с Олегом Владимировичем познакомились лично на открытом чемпионате по стендовой стрельбе в Шымкенте. Вот недавно он заступил в должность начальника горспорта Шымкента. Я с ним встречался по-доброму. Очень приятный человек. И когда я услышал, что есть такая проблема я решил высказать свое мнение как гражданин Республики Казахстан", - сказал Ильин.
Слухи о двойном гражданстве секретаря маслихата ВКО проверяют в акимате https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sluhi-dvoynom-grajdanstve-sekretarya-maslihata-vko-310996/
27 января 2017
...
27 января 2017
...
Quote:
Слухи о двойном гражданстве секретаря маслихата ВКО не подтвердились https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sluhi-dvoynom-grajdanstve-sekretarya-maslihata-vko-314514/
19 марта 2017
...
19 марта 2017
...
Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвертой — не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.
Все четверо — проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.
Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрется и заснет,
Пока он спит — молчит.
Служанка стала госпожей,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царем!
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку — криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится — и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо — он упрям,
Когда не надо — слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.
Стихи Р. Киплинга, перевод Л. Блюменфельда
музыка С. Никитина
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703
Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях
(с изменениями и дополнениями от 30.11.2020 г.)
Правила документирования, управления документацией
и использования систем электронного документооборота
в государственных и негосударственных организациях
36. Для заверения соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляются заверительная надпись «Копия верна» (без кавычек), наименование должности лица, заверившего копию, личная подпись, расшифровка подписи (инициал имени и фамилия) подписавшего, оттиск печати организации (при наличии), дата заверения.
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39928491#pos=4;-110
Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях
(с изменениями и дополнениями от 30.11.2020 г.)
Правила документирования, управления документацией
и использования систем электронного документооборота
в государственных и негосударственных организациях
36. Для заверения соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляются заверительная надпись «Копия верна» (без кавычек), наименование должности лица, заверившего копию, личная подпись, расшифровка подписи (инициал имени и фамилия) подписавшего, оттиск печати организации (при наличии), дата заверения.
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39928491#pos=4;-110
Кстати, один из шизиков со спижженой аватаркой уже долгое время в сети в статусе онлайн пасется.
Похоже что наблюдает
Кроме этого
Цитата: Walter от 02.03.2021 14:35:32Титульный щто ле? давно таким стали? Если не знает человек казахского то он оккупант или манкурт? других эпитетов нет? Ну ну верной дорогой идете.......
Цитата: Walter от 02.03.2021 13:05:43ответить не могут потому как все правильно написано по закону. Только минусуют либо манкурты окупанты и идиоты. Мал шал и зогулдал
Цитата: гримм от 02.03.2021 12:40:35
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
Цитата: гримм от 02.03.2021 12:40:35не работаешь ты с документами. Сразу видно. Также тебе надо знать язык государства в котором живешь. Вверху стоит штамп копия верна. На государственном языке. Копию аким не подписывает. Т.к. подписаны оригиналы. Оригинал 1 экз. выдается получателю которого это все касается. Точно такой же документ имеется на русском языке. И выдается он по требованию. Никакого ущемления чьих то прав здесь нет. Если не согласен то подай на них в суд. Язык учи государственный. А так ты либо манкурт либо окупант или идиот.
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!
1) Печать без подписи не ставится, документ недействительный!!!
2) В шапке документа обозначение на двух языках, а содержание только на одном, но если на документе в шапке отображается на одном и содержание на соответствующем то и должен составляться образец и на втором языке... это ущемление языка!!!