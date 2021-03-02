Аким Шымкента уволил чиновника, которого подозревают в двойном гражданстве

СМОТРЕТЬ КАК БАРАН НА НОВЫЕ ВОРОТА (ПРОСТ.)

тупо, с недоумением, ничего не понимая; в растерянности, глуповато смотреть на кого-что-либо. Выражение возникло в результате развёртывания устойчивого выражения Смотреть как баран. Баран считается настолько глупым животным, что якобы не узнаёт своего двора, если поставлены новые ворота, и поэтому долго смотрит на них, не решаясь войти.

Quote:Кого из отметившихся информация вводит в ступор или доводит до проявлений ненависти?Причем нормальные комментаторы карают комментарии не столько за несогласие с позицией, но по большей части за наличие в них присущего животным хамства.Исходя из этого, буйнопомешанный нацист,