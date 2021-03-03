В Шымкенте началась вакцинация учителей

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danilov 03 Марта 2021 в 09:31:02
Для вакцинации данной категории в учреждениях первичной медико-санитарной помощи подготовлен 21 прививочный кабинет. Вакцинация учителей проводится в местных зарегистрированных поликлиниках.
Для качественного проведения прививочной кампании подготовительный курс прошли более тысячи медицинских работников. Отметим, что вакцинация проводится на добровольной основе.
Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 03.03.2021 10:46:48Непонятно зачем компонент-ll вообще завезли, когда его колоть некому... В нагрузку дали?
А почему 2 компонента меньше чем 1? Есть вероятность что 2 понадобится уже не всем?
А почему 2 компонента меньше чем 1? Есть вероятность что 2 понадобится уже не всем?
Цитата: Manitu от 03.03.2021 10:46:48
А почему 2 компонента меньше чем 1? Есть вероятность что 2 понадобится уже не всем?
А почему 2 компонента меньше чем 1? Есть вероятность что 2 понадобится уже не всем?
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Двухфазная вакцина представляет собой два обезвреженных вируса, которые несут в себе ген SARS-CoV-2. Проникая в клетку, эти вирусы приносят с собой чужеродный ген, и клетки начинают производить коронавирусный белок, на который и реагирует иммунная система. Сами по себе модифицированные вирусы в организме не размножаются, то есть работают просто как система доставки.
Вакцинация проходит в два этапа: сначала человек получает внутримышечно дозу одного вирусного вектора, через три недели — другого, уточнила Казакова. Оба вируса несут один и тот же коронавирусный S-белок. Такую двухфазную систему называют «прайм-буст»: первый вектор запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.
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как-то так...
alpha_portal 03.03.2021 в 18:55:53 # 773169