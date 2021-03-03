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Шымкент
В Шымкенте началась вакцинация учителей
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danilov 03 Марта 2021 в 09:31:02
В Шымкенте началась вакцинация учителей против коронавируса. Для этого в город завезено 4800 доз I-компонента и 3800 доз II-компонента вакцины «Гам-Ковид-МВК». На этот раз прививку против КВИ в соответствии со вторым этапом получат учителя, воспитатели детских садов, сотрудники вузов. В эту группу входят более 15 тысяч человек.

Для вакцинации данной категории в учреждениях первичной медико-санитарной помощи подготовлен 21 прививочный кабинет. Вакцинация учителей проводится в местных зарегистрированных поликлиниках.

Для качественного проведения прививочной кампании подготовительный курс прошли более тысячи медицинских работников. Отметим, что вакцинация проводится на добровольной основе.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 03.03.2021 в 16:46:48   # 773159
А почему 2 компонента меньше чем 1? Есть вероятность что 2 понадобится уже не всем?
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  Zoggyla 03.03.2021 в 17:33:08   # 773160
Цитата: Manitu от 03.03.2021 10:46:48
А почему 2 компонента меньше чем 1? Есть вероятность что 2 понадобится уже не всем?
Непонятно зачем компонент-ll вообще завезли, когда его колоть некому... В нагрузку дали?
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  GoodZone 03.03.2021 в 17:53:17   # 773162
Цитата: Manitu от 03.03.2021 10:46:48
А почему 2 компонента меньше чем 1? Есть вероятность что 2 понадобится уже не всем?

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Двухфазная вакцина представляет собой два обезвреженных вируса, которые несут в себе ген SARS-CoV-2. Проникая в клетку, эти вирусы приносят с собой чужеродный ген, и клетки начинают производить коронавирусный белок, на который и реагирует иммунная система. Сами по себе модифицированные вирусы в организме не размножаются, то есть работают просто как система доставки.

Вакцинация проходит в два этапа: сначала человек получает внутримышечно дозу одного вирусного вектора, через три недели — другого, уточнила Казакова. Оба вируса несут один и тот же коронавирусный S-белок. Такую двухфазную систему называют «прайм-буст»: первый вектор запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.
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как-то так...
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  alpha_portal 03.03.2021 в 18:55:53   # 773169
Российская?
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