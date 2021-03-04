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Шымкент
41-летняя жительница Шымкента родила 10 ребенка
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danilov 04 Марта 2021 в 10:39:11
41-летняя мать Айжан 25 февраля благополучно родила здорового малыша. Врачи говорят, что у матери и ребенка состояние стабильное. Многодетной маме сотрудники центра вручили памятный подарок с теплыми душевными пожеланиями.



«Мы рады, что наша мамочка смогла произвести на свет десятерых детей. Разумеется для этого у нее должно быть отменное здоровье. Дети из многодетных семей воспитываются, заботятся. Многодетные матери для нас — настоящие герои», — говорят специалисты центра.

Стоит отметить, что демографическая ситуация в Шымкенте растет. С начала года в городе родилось 4892 ребенка. В первые два месяца года большинство родившихся - мальчики.

https://otyrar.kz/2021/03/41-letnyaya-mat-rodila-10-rebenka-v-perinatalnom-tsentre-shymkenta/
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