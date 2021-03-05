Главред журнала пыталась продать места кандидатов в депутаты в списке Nur Otan за 600 тысяч долларов

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danilov 05 Марта 2021 в 08:49:33
Главный редактор частного журнала "Ұлт болмысы" Гулжанар Амантай и её коллега Жанбота Шаривхан осуждены к 10 годам тюремного заключения за попытку продажи мест кандидатов в депутаты мажилиса парламента РК и маслихата города Шымкент в партийном списке Nur Otan. Приговор не вступил в силу и обжалован в апелляционной инстанции.
Гулжанар Амантай и Жанботу Шаривхан осудили по двум статьям: покушение на мошенничество в крупном размере и подстрекательство на дачу взятки в крупном размере.
Гулжанар Амантай рассказала в суде о том, что в мае 2020 года узнала от своих знакомых о снижении курса доллара в связи с пандемией. У неё появилась идея заработать на разнице курса. Для этого она решила занять у кого-то деньги и поделилась своими идеями с Жанботой Шаривхан. Коллега её поддержала. Шаривхан с ней работала с 2017 года в качестве корректора над книгой "Егемен елдің 100 қайраткері", а в начале 2018 года начали вместе вторую серию книги.
"В тот момент она (Амантай. – Авт.) вспомнила Кемелову У. и просьбу последней о работе в парламенте РК и поделилась этой мыслью с Шаривхан. Однако они понимали, что такую большую сумму она им в долг тоже не даст, и решили сыграть на её желании быть депутатом парламента РК, и вместе с Шаривхан придумали план по получению денежных средств от Кемеловой У., предложив ей якобы выступить в качестве кандидата для прохождения в парламент РК и получить от неё 200 000 долларов. Для достоверности их слов решили запросить 600 000 долларов и попросить авансом 200 000 долларов", – сказано в судебном акте.
По словам Амантай, Шарифхан позвонила Кемеловой, которая согласилась с таким предложением и попросила дополнительно включить в список её партнёра О. Жакенову. Главред решила Жакенову отправить в маслихат Шымкента и попросила для этого аванс 80 000 долларов, отмечено в приговоре. 1 июня женщины встретились и обсудили подробности.
"В целях достижения своей цели в получении денежных средств обманным путём, она (Амантай. – Авт.) объясняла им условия и период их прохождения в депутаты как парламента РК, так и в маслихат Шымкента и называла для убедительности имена крупных известных политиков, журналистов и лиц, которые занимают высокие государственные должности: Нурлан Нургазин, Сырым Айдос, Көшербаев К., Арман Кырыкбаев, Бауыржан Байбек, о которых она знала только из СМИ, лично ни с кем не знакома и не имела ранее никаких дел и нигде с ними не пересекалась по роду своей деятельности. В то же время Шаривхан и Амантай боялись, в случае, если не будут говорить, что деньги предназначены для высокопоставленных должностных лиц Администрации Президента РК и партии Nur Otan, Кемелова У. и Жакенова О. не дадут этих денег, поэтому всё время твердили, что деньги идут высокопоставленным должностным лицам", – сказано в приговоре.
Улжаркын Кемелова в суде рассказала, что ей 28 мая 2020 года позвонил неизвестный мужчина и спросил, не возражает ли она, чтобы её кандидатуру выдвинули в депутаты мажилиса Парламента РК, а кандидатуру Жакеновой О. – в депутаты маслихата Шымкент.
"Услышав данное предложение, она была удивлена и в то же время обрадовалась. На следующий день, 29 мая 2020 года, на её мобильный телефон через мобильное приложение WhatsАpp от Шаривхан поступила ссылка на электронный формат газеты "Вечерний Алматы" со статьёй "Сообщение о формировании нового состава участковых избирательных комиссии". Вслед за ссылкой Шаривхан напечатала текст: "Ақшасы 200 уже в понедельник, 200 агитационный жұмыс кезінде, 200 тағайындалған кезде" (Деньги 200 уже в понедельник, 200 во время агитации, 200 при назначении. – Авт.), далее при её просьбе представить какие-либо дополнительные материалы для ознакомления, и через кого конкретно они планируют это сделать, Шаривхан не ответила и сказала, что расскажет всё при встрече", – отмечено в судебном акте.
После этого Кемеловой позвонила Амантай и поздравила её с выдвижением в кандидаты в депутаты, поскольку она подходила по всем параметрам. Затем Кемеловой позвонила Шаривхан и сообщила, что для гарантийного прохождения в партийный список Nur Otan необходимо заплатить 600 000 долларов, а для прохождения в маслихат Шымкента Жакеновой нужно 250 000 долларов, говорится в приговоре.
Кемелова не смогла согласиться с предложением Амантай и Шаривхан. В конце мая она обратилась в Департамент антикоррупционной службы по Кызылординской области, поскольку была там в командировке. Но осуждённые требовали срочно выплатить аванс в размере 200 000 долларов и с Жакеновой – 80 000 долларов, поскольку заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек уже 1 июня утвердит партийный список.
1 июня Жакенова и Кемелова встретились с сотрудниками Антикоррупционной службы Алматы, которые дали им меченные деньги и пошли в кафе, где их ждали Амантай и Шаривхан. Там осуждённых задержали и взяли под стражу.
"Судом рассматривался вопрос о применении наказания, не связанного с лишением свободы, однако, учитывая, что подсудимые Амантай и Шаривхан совершили тяжкое и особо тяжкое уголовное правонарушение, суд считает необходимым назначение наказания, связанного с изоляцией от общества для исправления подсудимых, а также предупреждения совершения ими новых преступлений. Указанный вид наказания не отразится отрицательно на членах семьи подсудимых", – сказано в приговоре.
В итоге суд признал их виновными и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор обжалован и не вступил в законную силу.
https://informburo.kz/novosti/glavred-zhurnala-pytalas-prodat-mesta-kandidatov-v-deputaty-v-spiske-nur-otan-za-600-tysyach-dollarov
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 05.03.2021 03:56:16
А у нас вроде и дача взятки тоже уголовно наказуемое деяние, нет? Вообще конечно читаю и удивляюсь до чего все у нас прогнило и как все запущено. Страна дураков или поле чудес, даже определиться не могу ...
А у нас вроде и дача взятки тоже уголовно наказуемое деяние, нет? Вообще конечно читаю и удивляюсь до чего все у нас прогнило и как все запущено. Страна дураков или поле чудес, даже определиться не могу ...
Страна великих возможностей , при наличии нужного количества денежных средств и высоких связей .
Значит окупается с лихвой , потому так и стоит .
Цитата: GoodZone от 05.03.2021 03:56:16
А у нас вроде и дача взятки тоже уголовно наказуемое деяние, нет? Вообще конечно читаю и удивляюсь до чего все у нас прогнило и как все запущено. Страна дураков или поле чудес, даже определиться не могу ...
А у нас вроде и дача взятки тоже уголовно наказуемое деяние, нет? Вообще конечно читаю и удивляюсь до чего все у нас прогнило и как все запущено. Страна дураков или поле чудес, даже определиться не могу ...
Думаю это везде так, способ такой удержания власти. Иначе по 20-30 лет у руля бы не сидели