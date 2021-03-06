Шымкентский чиновник: Говорили, что у меня и кипрское, и израильское, и российское гражданство

Цитата: Zoggyla от

20 лимонов испарились в степях, хоть бы хрен кому... 20 лимонов испарились в степях, хоть бы хрен кому...

А нациков в обсуждении под видео в тытрубе лишь спорное двойное гражданство "понаехавших" беспокоит.И ведь упоротым "патриотам" бесполезно подсказывать что их повадки заставляют "понаехавших" на всякий случай готовить себе "запасной аэродром"...