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Шымкент
Шымкентский чиновник: Говорили, что у меня и кипрское, и израильское, и российское гражданство
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danilov 06 Марта 2021 в 19:04:52
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  Zoggyla 06.03.2021 в 20:28:46   # 773424
20 лимонов испарились в степях, хоть бы хрен кому...
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  Ал 06.03.2021 в 20:47:11   # 773427
Цитата: Zoggyla от 06.03.2021 14:28:46
20 лимонов испарились в степях, хоть бы хрен кому...

А нациков в обсуждении под видео в тытрубе лишь спорное двойное гражданство "понаехавших" беспокоит.


И ведь упоротым "патриотам" бесполезно подсказывать что их повадки заставляют "понаехавших" на всякий случай готовить себе "запасной аэродром"...
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  Ал 06.03.2021 в 21:46:10   # 773434
Повторяю вопрос: чем (даже если подтвердится) двойное гражданство Почивалова в Шымкенте может угрожать казахстанскому суверенитету?

При этом со стороны официальных лиц не довелось увидеть обвинения в конфликте интересов обсуждаемого недавно занявшего пост чиновника, использовавшего принадлежавшие ему объекты для проведения соревнований.
Исходя из этого не исключено как использование им поста в корыстных целях так и то что он кому-то из теперь уже бывших коллег доступ к бюджетным "бабкам" для себя или родни перекрыл.
При этом тема оплаты за использование объектами уже бывшего чиновника по крайней мере в СМИ не поднималась, так что может оказаться бесплатным...
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  Walter 06.03.2021 в 23:27:35   # 773437
Цитата: Ал от 06.03.2021 14:47:11
Цитата: Zoggyla от 06.03.2021 14:28:46
20 лимонов испарились в степях, хоть бы хрен кому...

А нациков в обсуждении под видео в тытрубе лишь спорное двойное гражданство "понаехавших" беспокоит.


И ведь упоротым "патриотам" бесполезно подсказывать что их повадки заставляют "понаехавших" на всякий случай готовить себе "запасной аэродром"...
ты себе подготовил запасной аэродром?
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  Walter 06.03.2021 в 23:34:04   # 773438
Тогда Олег борись до конца
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  adapter 07.03.2021 в 04:51:05   # 773443
Скорее всего ничего у него не получится. Ну как бы из собственного опыта вывод. А если получится буду очень удивлен.
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