Шымкентский чиновник: Говорили, что у меня и кипрское, и израильское, и российское гражданство

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danilov 06 Марта 2021 в 19:04:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 06.03.2021 14:28:46
20 лимонов испарились в степях, хоть бы хрен кому...
20 лимонов испарились в степях, хоть бы хрен кому...
А нациков в обсуждении под видео в тытрубе лишь спорное двойное гражданство "понаехавших" беспокоит.
И ведь упоротым "патриотам" бесполезно подсказывать что их повадки заставляют "понаехавших" на всякий случай готовить себе "запасной аэродром"...
При этом со стороны официальных лиц не довелось увидеть обвинения в конфликте интересов обсуждаемого недавно занявшего пост чиновника, использовавшего принадлежавшие ему объекты для проведения соревнований.
Исходя из этого не исключено как использование им поста в корыстных целях так и то что он кому-то из теперь уже бывших коллег доступ к бюджетным "бабкам" для себя или родни перекрыл.
При этом тема оплаты за использование объектами уже бывшего чиновника по крайней мере в СМИ не поднималась, так что может оказаться бесплатным...
Цитата: Ал от 06.03.2021 14:47:11ты себе подготовил запасной аэродром?
А нациков в обсуждении под видео в тытрубе лишь спорное двойное гражданство "понаехавших" беспокоит.
И ведь упоротым "патриотам" бесполезно подсказывать что их повадки заставляют "понаехавших" на всякий случай готовить себе "запасной аэродром"...
Цитата: Zoggyla от 06.03.2021 14:28:46
20 лимонов испарились в степях, хоть бы хрен кому...
20 лимонов испарились в степях, хоть бы хрен кому...
А нациков в обсуждении под видео в тытрубе лишь спорное двойное гражданство "понаехавших" беспокоит.
И ведь упоротым "патриотам" бесполезно подсказывать что их повадки заставляют "понаехавших" на всякий случай готовить себе "запасной аэродром"...