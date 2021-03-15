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Шымкент
Почивалов получил ответ об отсутствии гражданства РФ
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danilov 15 Марта 2021 в 23:26:26
О злоключениях Олега Почивалова наша газета писала не единожды. Вкратце напомним: на руководителя управления спорта Шымкента была объявлена настоящая охота-травля! Его обвинили в тайном приобретении российского гражданства, при том, что официально он числился гражданином Казахстана. Реакция местных властей последовала незамедлительно, словно они этого и ждали: госслужащий с двойным гражданством - ату его! И Почивалова уволили. Но он не смирился с оговором, не сдрейфил - не в его это характере! - и принял нервный и неравный бой. Правда, суд первой инстанции Аль-Фарабийского района Шымкента, увы, оказался на стороне авторов дезы.

Однако, похоже, Почивалов начал выигрывать эту схватку за свои честь и достоинство.

В своем заявлении генеральному прокурору Гизату НУРДАУЛЕТОВУ он обратил внимание на факты нарушения законных прав со стороны сотрудников департамента полиции Шымкента. Кроме того, у шымкентского чиновника и его юридической защиты вызвали большие сомнения документы (а точнее, их копии) якобы из РФ, якобы свидетельствующие о приобретении им российского гражданства.

“При более детальном сопоставительном анализе мною был выделен ряд признаков, возможно, свидетельствующих о фальсификации и подделке документальных материалов, якобы представленных российской стороной”, - указал Почивалов в своем обращении к главе надзорного органа.

Параллельно он отправил личный запрос в главное управление по вопросам миграции МВД России и на днях получил однозначный ответ: он не состоит в гражданстве РФ!



Возможно, мало кто знает, что ранее Почивалову приписывали гражданства Кипра и Израиля, однако и те сообщения оказались клеветой.

Кто же стоит за травлей шымкентского чиновника, немало сделавшего для развития не только местного, но и всего казахстанского спорта? На этот вопрос, по логике, должны ответить прокуратура и правоохранительные органы, которые, напомним, возбудили два уголовных дела в отношении сотрудников миграционной полиции Шымкента. Расследование ведется по статьям 371 (“халатность”) и 416 (“фальсификация доказательств и оперативно-розыскных материалов”) УК.

А точку в этой грязной истории все-таки должны поставить судебные органы - защита Олега Почивалова обратилась в апелляционную инстанцию с жалобой на решение суда первой инстанции.

Галымжан МЕЛЬДЕШОВ, Шымкент
https://time.kz/articles/risk/2021/03/15/sprut-po-shymkentski
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 15.03.2021 в 23:44:14   # 774134
Молодец, желаю ему удачи в этой нелегкой битве, человек он не бедный, но (как многие сделали бы) не ушел (в ту же Россию например) что бы жить на свои деньги богато и спокойно, а выбрал сложный путь, и борется он за нас, за народ.
Неделю назад примерно со знакомым тренером говорил, раньше просто бумаги подписывали миллионные, а как Почивалов пришёл сразу денег столько пришло на поездки на сборы.
Секции многие стали бесплатными, появились бесплатные автобусы для детей спортсменов. В общем деньги стали действительно доходить непосредственно спортсменам.
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  Walter 15.03.2021 в 23:52:18   # 774136
А где подпись печать? Или в Расее можно а у нас нельзя? Че скажете ватники?
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  Ал 15.03.2021 в 23:54:41   # 774137
Далбаёбсан подпись при заверении бумажной копии с электронной подписью путает...
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