Стреляющую «братву» из Toyota Land Cruiser задержали в Шымкенте

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danilov 17 Марта 2021 в 12:31:45
Ее сопровождают два внедорожника, пассажир одного из них снимает происходящее на видео.
А уже потом раздаются выстрелы и крики «Братва!».
В ДП Шымкента прокомментировали происшествие.
-Данный видеоматериал был изучен сотрудниками Департамента полиции города Шымкент. По нему начата проверка. В ходе проверки в отношении водителя автомобиля марки «Тойота Лэнд Крузер», который 6 марта 2021 года нарушил правила дорожного движения составлены два административных протокола по статьям 606 ч. 1 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения) и 595 ч. 2 (Движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены) КоАП РК.
Все участники, которые запечатлены в указанном видео, устанавливаются.
Также установлены личности всех стрелявших в воздух из неустановленного оружия. Пострадавших нет.
По факту начато досудебное расследование по статье 293 ч.3 п.2 УК РК. По окончанию проверки действиям каждого участника будет дана правовая оценка, — сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Шымкент.
Департамент полиции города Шымкент просит всех жителей города сообщать и отправлять на официальные страницы в социальных сетях Департамента полиции зафиксированные видео (фото) с правонарушениями. Соответственно нами будут приняты меры в отношении фактов нарушений.
Призываем всех участников дорожного движения проявлять бдительность, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
https://otyrar.kz/2021/03/strelyayushhuyu-bratvu-iz-toyota-land-cruiser-zaderzhali-v-shymkente/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хотя..какое время, такие и бандиты
"наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок." только не верится, что применят, сейчас появятся "обстоятельства" и все развалится, хотя чем черт не шутит... может хоть к общественным работам привлекут или штрафанут...
Мне вот интересно, эти "бандиты" хотя бы на мойку этой машины заработали?
да и машины в прокате взяты, скорее всего на кредитные деньги на свадьбу...