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Шымкент
В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛСЯ ИНСУЛЬТНЫЙ ЦЕНТР
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danilov 19 Марта 2021 в 15:34:17
При поддержке акима города Шымкент Мурата Айтенова, на базе городской больницы №2 открылись высокоспециализированный инсультный центр и отделение ангиографии.

В новом центре медицинские специалисты оказывают экстренную медицинскую помощь жителям города Шымкент и Туркестанской области.

Оснащенный современным медицинским оборудованием, центр рассчитан на 30 мест. Инсультный центр и отделение ангиографии оснащены современным медицинским оборудованием. Центр в общей сложности рассчитан на 30 мест. Здесь установлены новейшие биплановые ангиографические аппараты экспресс - класса Philips Azurion 7 В20/15 и аппараты для лечения инсульта, такие как искусственная вентиляция легких, цифровой рентген.

Для работы с беспрецедентными аппаратами медицинские специалисты повысили свою квалификацию за рубежом.

Пресс-служба акимата города Шымкент







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