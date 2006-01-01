В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛСЯ ИНСУЛЬТНЫЙ ЦЕНТР

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danilov 19 Марта 2021 в 15:34:17
В новом центре медицинские специалисты оказывают экстренную медицинскую помощь жителям города Шымкент и Туркестанской области.
Оснащенный современным медицинским оборудованием, центр рассчитан на 30 мест. Инсультный центр и отделение ангиографии оснащены современным медицинским оборудованием. Центр в общей сложности рассчитан на 30 мест. Здесь установлены новейшие биплановые ангиографические аппараты экспресс - класса Philips Azurion 7 В20/15 и аппараты для лечения инсульта, такие как искусственная вентиляция легких, цифровой рентген.
Для работы с беспрецедентными аппаратами медицинские специалисты повысили свою квалификацию за рубежом.
Пресс-служба акимата города Шымкент
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