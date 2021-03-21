В Шымкенте из за аварии 21 тыс. абонентов остались без света
danilov 21 Марта 2021 в 21:00:10
По информации пресс-службы акимата города Шымкент, 21 марта на электрораспределительной подстанции «Самал-3» 110/10кВА, расположенной на территории Абайского района, в результате неисправности произошел пожар.
В результате аварии 21 тыс. абонентов города (микрорайоны«Нуртас», «Нурсат», «Шымсити», «Нюсити АДЦ», «Северо-Запад», «Самал-3», «Асар», ЖК «Кокжайлау», многоэтажные дома по ул. Тулеметова) остались без света.
К месту пожара были привлечены 27 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, 15 человек от ТОО «Оңтүстік жарық транзит», 22 человека от ГКП «Куат жылу», 14 единиц техники.
В настоящее время пожар полностью потушен, ведутся работы по подключению электрического освещения.
На место происшествия выехал аким города Мурат Айтенов.
В Результате восстановительных работ, в микрорайоны «Нуртас», «Шымсити», «Нурсат» , ВРЦ, "Северо-западный, «АкЖайык» электричество подано с других подстанций. Пока не подключены многоэтажные дома по улице Толеметова , Самал-3, Асарскому району. В данное время ведется работа по подключению данных абонентов .
Руководство управления энергетики и коммунального хозяйства, ТОО «Оңтүстік жарық транзит» и ГКП «Куат жылу орталығы-3», непосредственно ответственные за освещение, доклыдывает о текущей обстановке каждые два часа.
Население города будет полностью обеспечено освещением поэтапно в течение 2-х дней. А на восстановление аварийной ситуации на станции освещения потребуется около 20 дней.
В работе по вводу электроэнергии задействовано 45 человек.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и относиться с пониманием. Поручил ответственным работникам отрасли, несмотря на праздник, круглосуточно не прекращать восстановительные работы, максимально ускорить подачу электроэнергии.