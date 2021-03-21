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Шымкент
В Шымкенте из за аварии 21 тыс. абонентов остались без света
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danilov 21 Марта 2021 в 21:00:10
По информации пресс-службы акимата города Шымкент, 21 марта на электрораспределительной подстанции «Самал-3» 110/10кВА, расположенной на территории Абайского района, в результате неисправности произошел пожар.

В результате аварии 21 тыс. абонентов города (микрорайоны«Нуртас», «Нурсат», «Шымсити», «Нюсити АДЦ», «Северо-Запад», «Самал-3», «Асар», ЖК «Кокжайлау», многоэтажные дома по ул. Тулеметова) остались без света.

К месту пожара были привлечены 27 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, 15 человек от ТОО «Оңтүстік жарық транзит», 22 человека от ГКП «Куат жылу», 14 единиц техники.

В настоящее время пожар полностью потушен, ведутся работы по подключению электрического освещения.

На место происшествия выехал аким города Мурат Айтенов.















В Результате восстановительных работ, в микрорайоны «Нуртас», «Шымсити», «Нурсат» , ВРЦ, "Северо-западный, «АкЖайык» электричество подано с других подстанций. Пока не подключены многоэтажные дома по улице Толеметова , Самал-3, Асарскому району. В данное время ведется работа по подключению данных абонентов .

Руководство управления энергетики и коммунального хозяйства, ТОО «Оңтүстік жарық транзит» и ГКП «Куат жылу орталығы-3», непосредственно ответственные за освещение, доклыдывает о текущей обстановке каждые два часа.

Население города будет полностью обеспечено освещением поэтапно в течение 2-х дней. А на восстановление аварийной ситуации на станции освещения потребуется около 20 дней.

В работе по вводу электроэнергии задействовано 45 человек.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и относиться с пониманием. Поручил ответственным работникам отрасли, несмотря на праздник, круглосуточно не прекращать восстановительные работы, максимально ускорить подачу электроэнергии.
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  Ал 21.03.2021 в 21:36:36   # 774596
Цитата: DITRX от 21.03.2021 14:29:26
уже сутки сижу без света. Изобилие счастья виде матов так и льется из уст моих. Добро пожаловать в каменный век
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  Zoggyla 21.03.2021 в 22:11:37   # 774598
Quote:
Население города будет полностью обеспечено освещением...
...на станции освещения... 

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  Даун 21.03.2021 в 22:13:58   # 774599
Дорогая проблема
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  старик 21.03.2021 в 22:41:42   # 774600
Quote:
уже сутки сижу без света. Изобилие счастья виде матов так и льется из уст моих. Добро пожаловать в каменный век
Страшно вспомнить девяностые:ТРИ МЕСЯЦА ни одного проблеска света, еще и нет газа, люди готовили во дворе многоэтажки на дровах, а я на "Шмеле" на лоджии (туристский бензиновый примус). Дома вечерами сидели в теплой одежде около "Фуджики"(это керосинка такая).
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  Ratkhan 21.03.2021 в 22:43:34   # 774601
Нельзя экономить в энергосистеме! Вот пожалуйста теперь моментальный списывается средств бюджета, в аварийной ситуации никто не проверять! При проектировании, при строительстве, при ввода эксплуатации распилили средств, теперь вовремя эксплуатации распилять
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  Konstant 21.03.2021 в 23:44:09   # 774602
Службе изоляции Привет! И без пробоев
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