На празднование Наурыза в Шымкенте потратили 565 млн тенге

Цитата: Zoggyla от

Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.

Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.

Ну, если джемом - то без тостера никак.А если как в здоровом питании - сальце или, в крайнем случае, колбасу - так можно и просто хлебушком обойтись.А еще можно тендер на новую жену объявить