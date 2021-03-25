На празднование Наурыза в Шымкенте потратили 565 млн тенге

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danilov 25 Марта 2021 в 10:36:51
Как отмечается в публикации, заказчиком является ГКПП «Шымкентский городской дом культуры» концертная организация» управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкент. Директор - певец Сәкен Майғазиев.
Полный список мероприятий и трат выглядит следующим образом:
К празднику Наурыз, продвижение культурных обьектов города Шымкент в социальных сетях - 22,9 млн тг;
«Наурыз айтыс» - 40 млн тг;
«Open Art gallery» - Айқап журналының құрылғанына 110 жыл» – 50 млн тг;
«Дәстүрлі ән мен жырлар» - Дина Нұрпейсова» (концерт народной музыки)– 50 млн тг;
«Bala дауысы, Super Live, Жұлдызай» концерт детской песни – 80 млн тг;
«Шымкент қайырымды қала» - ұлыстың ұлы күні» - 322,2 млн тг.
Как уточняется в публикации, все закупки прошли по способу из одного источника путем прямого заключения договора.
( 61.29Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 25.03.2021 в 10:41:29 # 774868
alpha_portal 25.03.2021 в 11:06:39 # 774870
Цитата: DuMoH от 25.03.2021 04:45:22
требуем журналистское расследование на что ушли деньги
требуем журналистское расследование на что ушли деньги
ага. Щас шнурки зашнуруют. Че не понятного: прое@али бабки. И все. Никтт ни за что не ответит. А будешь возбухать - двойное гражданство найдут и в турма посадят
KapitanNemo 25.03.2021 в 11:38:14 # 774871
На что деньги были потрачены?
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:53:03
Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.
Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.
Ну, если джемом - то без тостера никак.
А если как в здоровом питании - сальце или, в крайнем случае, колбасу - так можно и просто хлебушком обойтись.
А еще можно тендер на новую жену объявить
Цитата: Hairless от 25.03.2021 06:11:52Эко хватил! Жена функциональна, хоть и огрызается иногда, в трапезе обойтись можно и китайской лапшичкой, значимая экономия для следущей малофунциональной покупки. Зато, как у Ивановых!
Ну, если джемом - то без тостера никак.
А если как в здоровом питании - сальце или, в крайнем случае, колбасу - так можно и просто хлебушком обойтись.
А еще можно тендер на новую жену объявить
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:53:03
Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.
Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.
Ну, если джемом - то без тостера никак.
А если как в здоровом питании - сальце или, в крайнем случае, колбасу - так можно и просто хлебушком обойтись.
А еще можно тендер на новую жену объявить
Sr. Leonsio 25.03.2021 в 12:36:13 # 774886
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:53:03
Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.
Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.
За мультиварку откат от поставщика был? Нет? В этом разница.
Цитата: DuMoH от 25.03.2021 04:45:22
требуем журналистское расследование на что ушли деньги
требуем журналистское расследование на что ушли деньги
Ненасытность и беспросветность
В Шымкенте провели Наурыз за 565 млн тенге. Хотя не уверена что его отметили именно простые граждане. Так как простой народ сидит по углам второй год.
Компетентные органы сообщают что все проведено, не то онлайн, не то оффлайн.
А именно, 6 покупок из одного источника было произведено между гос органами и непонятными организациями и «Домом культуры города Шымкент» во главе с певцом Сакеном Майгазиевым.
Что это за мероприятия?
✅ Размещение культурных объектов Шымкента в соцсетях - 22,9 млн тенге;
✅ «Наурыз айтыс» - 40 млн тенге;
✅ 110 лет со дня открытия журнала Айкап «Open art gallery» - 50 млн тенге;
✅ «Традиционные песни и стихи» - Дина Нурпейсова» - 50 млн тг;
✅ «Бала дауысы, Super Life, Жулдызай» - 80 млн тенге;
✅ «Шымкент - благородный город» - 322,2 млн тенге. Что за название?
Просто вдумайтесь, 22,9 млн тенге за размещение в интернете? Сторис и посты чтоль? Аппетит не плохой у заказчиков.
Немного об исполнителях.
На сумму 40 миллионов тенге организован айтыс. Исполнитель ТОО «Quraq Group». Как пишет портал Statsnet, вид деятельности данного учреждения - производство различной мебели. Техническая спецификация договора слишком короткая. Не так ли?
«Городской Дом культуры» во главе с Сакеном Майгазиевым заключил договор с ТОО” Quraq Group " на проведение данного айтыса.
То есть учреждение, возглавляемое Майгазиевым, не опубликовало никаких объявлений на портале для проведения айтыса, в качестве исполнителя заказа сразу выбрало компанию «Quraq Group».
Что же это за компания? Зарегистрирована она в июле прошлого года в городе Шымкент. Глава ТОО 27-летний Сагинтаев Бакдаулет Батырханович. На сайте комитета по статистике утверждается, что эта компания занимается изготовлением мебели. До сих пор не платила налоги государству. Это означает, что данная компания еще не работала, хотя прошло почти 9 месяцев с момента ее официальной регистрации.
Как думаете, Сакен Майгазиев совсем тупой и не знал? Или прикрываясь Аллахом все же выходит на шабашку?
Та же схема по проведению Наурыз, где ТОО «Penopro» и Шымкентское городское управление культуры заключили договор на сумму 287 миллионов тенге. ТОО «Penopro» зарегистрирована в городе Нур-Султан, вид деятельности - строительство, изготовление архитектурных форм, металлоконструкций.
Следующая услуга, описанная в технической спецификации «проведение мероприятий в честь праздника «Наурыз» 22 миллиона тенге. Поставщик ТОО «Impresario Media Group». Примечательно, что эта компания зарегистрирована только 10 марта. Договор подписан 19 числа. Но глава этой ТОО Жан Муканов является руководителем ТОО «ZHAN ALEMI GROUP», которая тоже числится в списке вышеуказанных услуг. Видать нужно было бабки еще куда то слить, а тут те субподряд. Почему бы не распилить и не разворовать?
Все таки какие же вы гнилые и бессовестные. Выставляете все в инстаграм, делитесь фото матерей и детей, и не боитесь что на них нассут. Только плевка в лицо заслуживают наши звезды и чиновники за такое отношение к народу и вверенного имущества. Слов нет одни плевки.
Может вы тут ответите Сәкен Майғазиев ? Потому что в инстаграм вы подчищаете комментарии.
А народ там туповат, и только лебезить может.
(Автор) Маржан Султан
Цитата: Sr. Leonsio от 25.03.2021 06:36:13Вот наивный! Думаешь я этот агрегат группой покупал? Жены рядом не было
За мультиварку откат от поставщика был? Нет? В этом разница.
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:53:03
Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.
Чего так возбудились? Вот жена пристала купи, да купи мультиварку. Провели интнернет тендер. Выбрали Сулпак. Купили. Потрачена н-ая сумма из бюджета. И чо? Мультиварка симпатично в упаковке смотрится на кухонном шкапчике, еда готовится по старинке, деньги кончились....Вчера пристала, давай купим тостер и как буржуины будем по утрам завтракать кофе с тостами, помазанными джемом. Сегодня вечером тендер.
За мультиварку откат от поставщика был? Нет? В этом разница.