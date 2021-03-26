 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Кубок центральной Азии 2021, Шымкент
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Марта 2021 в 08:46:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.03.2021 в 10:19:03   # 774947
Молодцы! Романтика и все такое!
поощрить | покарать
  Lokki 26.03.2021 в 10:28:34   # 774949
Молодцы ребята, офигительное мероприятие! Жаль что на миллионный город не много глайдеров, ровно как и райдеров, дайверов и пр.экстремалов. Жаль что у нас в городе крайне не развита культура экстремальных активностей.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь