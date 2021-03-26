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Шымкент
Кубок центральной Азии 2021, Шымкент
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danilov 26 Марта 2021 в 08:46:28
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Zoggyla
26.03.2021 в 10:19:03
# 774947
Молодцы! Романтика и все такое!
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Lokki
26.03.2021 в 10:28:34
# 774949
Молодцы ребята, офигительное мероприятие! Жаль что на миллионный город не много глайдеров, ровно как и райдеров, дайверов и пр.экстремалов. Жаль что у нас в городе крайне не развита культура экстремальных активностей.
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