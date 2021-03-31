Шымкент: девушка и ее похитители доставлены в полицию

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danilov 31 Марта 2021 в 15:23:14
"В ту ночь в 18-ом микрорайоне малознакомый мне мужчина в целях женитьбы вместе со своими друзьями насильно посадил меня в машину и отвез к себе домой. Все это время я была у него дома. Насильственных действий в отношении меня не совершалось.Сейчас у меня все хорошо», - пояснила гражданка.
Напомним, что 29 марта в социальной сети распространилась видеозапись о том, как во дворе одной из многоэтажек города неизвестные лица насильно посадили гражданку в автомобиль и увезли.
В тот же день по данному факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 126 УК РК (Незаконное лишение свободы). Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Все участники, причастные к похищению подписали подписку о невыезде. Машина водворена на штрафстоянку.
Департамент полиции города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Konstant от 31.03.2021 13:16:33Quote:
Мнениния в инсте неоднозначно....зачем встречаться с малознакомым полвторого ночи ? Вопрос там поднимают
Мнениния в инсте неоднозначно....зачем встречаться с малознакомым полвторого ночи ? Вопрос там поднимают
Разброс времени большой.
Как вариант, могла от подружки или с работы в кафешке или упомянутого ресторана возвращаться...
Цитата: Konstant от 31.03.2021 13:16:33Не ну конечно если встретилась с кем то в 12 ночи, то это дает право на все... можно похищать - все невиновны, а кстати, похищать можно это уже поняли, а убивать? или насиловать? можно?
Мнениния в инсте неоднозначно....зачем встречаться с малознакомым полвторого ночи ? Вопрос там поднимают
Мнениния в инсте неоднозначно....зачем встречаться с малознакомым полвторого ночи ? Вопрос там поднимают