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Шымкент
Шымкент: девушка и ее похитители доставлены в полицию
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danilov 31 Марта 2021 в 15:23:14
30 марта 2021 года сотрудниками Управления криминальной полиции Департамента полиции города Шымкент в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность девушки и ее похитителей. Все они доставлены с территории Туркестанской области в Управление полиции Енбекшинского района города Шымкент. В ходе проверки установлено, что мужчина с целью женитьбы вместе с двумя друзьями украл девушку. Все похитители являются жителями Туркестанской области.

"В ту ночь в 18-ом микрорайоне малознакомый мне мужчина в целях женитьбы вместе со своими друзьями насильно посадил меня в машину и отвез к себе домой. Все это время я была у него дома. Насильственных действий в отношении меня не совершалось.Сейчас у меня все хорошо», - пояснила гражданка.

Напомним, что 29 марта в социальной сети распространилась видеозапись о том, как во дворе одной из многоэтажек города неизвестные лица насильно посадили гражданку в автомобиль и увезли.

В тот же день по данному факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 126 УК РК (Незаконное лишение свободы). Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Все участники, причастные к похищению подписали подписку о невыезде. Машина водворена на штрафстоянку.

Департамент полиции города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 31.03.2021 в 15:31:26   # 775245
Вот чего на Бората обижаться? Ладно, блин скрепы и все такое, инсценировали для соблюдения традиций - понятно. Но лишать свободы из-за традиций, человека не готового к такому развитию событий... По е...у надавать как минимум.
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  NBE 31.03.2021 в 16:29:59   # 775246
Минимум 5 влепить, и раструбить на весь Казахстан, что бы другим не повадно было!
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  Konstant 31.03.2021 в 19:16:33   # 775255
Мнениния в инсте неоднозначно....зачем встречаться с малознакомым полвторого ночи ? Вопрос там поднимают
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  Ал 31.03.2021 в 19:56:53   # 775261
Цитата: Konstant от 31.03.2021 13:16:33
Мнениния в инсте неоднозначно....зачем встречаться с малознакомым полвторого ночи ? Вопрос там поднимают
Quote:
https://www.facebook.com/100000909867714/videos/pcb.5513332368707037/5513331955373745

Разброс времени большой.
Как вариант, могла от подружки или с работы в кафешке или упомянутого ресторана возвращаться...
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  AleksX 01.04.2021 в 00:59:57   # 775279
Цитата: Konstant от 31.03.2021 13:16:33
Мнениния в инсте неоднозначно....зачем встречаться с малознакомым полвторого ночи ? Вопрос там поднимают
Не ну конечно если встретилась с кем то в 12 ночи, то это дает право на все... можно похищать - все невиновны, а кстати, похищать можно это уже поняли, а убивать? или насиловать? можно?
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