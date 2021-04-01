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Шымкент
Шымкент в жёлтой зоне
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danilov 01 Апреля 2021 в 12:02:12
Зарегистрирован 51 заболевший короновирусом.
Если город продержится три дня в желтой зоне, будет новое постановление ГГСВ с ограничениями.


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( 74.46Кб)
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  Konstant 01.04.2021 в 12:49:12   # 775285
Печально ....
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  Маке0912 01.04.2021 в 13:02:40   # 775286
Плохо
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  alpha_portal 01.04.2021 в 13:29:21   # 775287
Чего и следовало ожидать. Пока население не вакцинируется, увы вирус так и будет гулять по земле, ставя на колени целые государства
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  Dee 01.04.2021 в 14:40:34   # 775292
Цитата: alpha_portal от 01.04.2021 07:29:21
Чего и следовало ожидать. Пока население не вакцинируется, увы вирус так и будет гулять по земле, ставя на колени целые государства

Хм, 30 лет с колен встаем и никак не можем, но виноват оказывается вирус
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