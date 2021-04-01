Шымкент в жёлтой зоне

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danilov 01 Апреля 2021 в 12:02:12
Если город продержится три дня в желтой зоне, будет новое постановление ГГСВ с ограничениями.
( 74.46Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 01.04.2021 в 13:29:21 # 775287
Цитата: alpha_portal от 01.04.2021 07:29:21
Чего и следовало ожидать. Пока население не вакцинируется, увы вирус так и будет гулять по земле, ставя на колени целые государства
Чего и следовало ожидать. Пока население не вакцинируется, увы вирус так и будет гулять по земле, ставя на колени целые государства
Хм, 30 лет с колен встаем и никак не можем, но виноват оказывается вирус