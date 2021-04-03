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Шымкент
Парковка на Имране
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danilov 03 Апреля 2021 в 05:10:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 03.04.2021 в 07:15:52   # 775436
Это флэшмоб, культурные столицы отличились, что же нам покажут в Астане?
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  Рамзес 03.04.2021 в 08:03:03   # 775439
Если про кого я думаю,то этот парковщик дебил он после таких выкидонов в дурку ложится.Это не первый раз происходит.Да это он и есть.
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  alpha_portal 03.04.2021 в 08:59:20   # 775441
Знаю этого парковщика. Аак то с ним заобщались о их легальности. С тех пор если есть 100 тг лишние, я дам. Чисто от души, но не в обязаловку. И они сами это прекрасно знают. Поэтому конфликтов как таковых у меня там не было. А это сто пудово у них личная ссора с охраником. Сто пудово.
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  koshkoed 03.04.2021 в 09:28:48   # 775442
Может надо уже проверить все парковки на легальность. Ну и как бы уходить от профессии парковщика и ставить паркомпты со шлагбаумами
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