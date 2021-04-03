Парковка на Имране

danilov 03 Апреля 2021 в 05:10:50
Это флэшмоб, культурные столицы отличились, что же нам покажут в Астане?
Если про кого я думаю,то этот парковщик дебил он после таких выкидонов в дурку ложится.Это не первый раз происходит.Да это он и есть.
Знаю этого парковщика. Аак то с ним заобщались о их легальности. С тех пор если есть 100 тг лишние, я дам. Чисто от души, но не в обязаловку. И они сами это прекрасно знают. Поэтому конфликтов как таковых у меня там не было. А это сто пудово у них личная ссора с охраником. Сто пудово.
Может надо уже проверить все парковки на легальность. Ну и как бы уходить от профессии парковщика и ставить паркомпты со шлагбаумами