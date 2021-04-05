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Шымкент
Погибли трое при столкновении автомобиля и лошади
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danilov 05 Апреля 2021 в 10:34:00
В Туркестанской Области произошло очередное ДТП - машина столкнулась с лошадьми. В результате ужасной аварии погибли трое человек и столкнувшиеся с машиной животные.



Может, уже пора законодательно утвердить правило, чтобы все владельцы крупного рогатого скота надевали на своих животных светоотражающие ошейники, когда скот пересекает проезжую часть?!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 05.04.2021 в 10:51:04   # 775600
Надо законодательно разрешить отстрел скота у дороги, сразу следить начнут.
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  bolatbol 05.04.2021 в 11:12:34   # 775601
Quote:
Может, уже пора законодательно утвердить правило, чтобы все владельцы крупного рогатого скота надевали на своих животных светоотражающие ошейники, когда скот пересекает проезжую часть?!

1. Лошади, ослы и верблюды не относятся КРС, могут выбегать на дорогу и в светлое время суток.
2. Ошейник на корове, передвигающейся по дороге в попутном направлении, не будет виден из-за брюха.
Имеет смысл устанавливать ограждения вдоль трасс с обустройством туннелей около населенных пунктов.
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  Lokki 05.04.2021 в 11:25:43   # 775602
Я считаю что вообще нехер делать любому скоту на проезжейц части. Это касается и верблюдов и ослов и лошадей. Хозяев этой скотины штрафовать нужно. У нас по ПДД за то что сбил скотину на проезжей части водилу еще и штрафанут. Я считаю что это вкорне не верно. Да и вообще бесит когда едешь через село где сделали новую дорогу, а по нему ней гонят стада и пастуху похер что все сигналят, не могут ехать, а стадо прошло и загадило всю проезжую часть. И пастухи не следят за скотиной, ну сгони ты их, следи пусть идут хотя бы по обочине, нет ведь, скотина сама прет где ей вздумается, и весь транспорт встает. Хорошо если ты едешь влоб стаду, тогда стадо обходит машины, но вот когда едешь попутно с движением стада тут сигналь не сигналь, один хрен никто не подвинется. И с этой проблемой скотины на дороге реально нужно что-то делать.
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  Zoggyla 05.04.2021 в 11:39:26   # 775606
Людей жалко Земля им пухом. Вопрос этот , походу, не рсзрешим. Регулярно домашние и дикие животные попадают на жд-пути, дороги. Намедни лошадь встала на путях перед надвигающейся электричкой. Стояли минут 10. Не туда и не сюда, вообще не реагировала на гудки! "Подумала" немного и "решила" пропустить состав.
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  htmaker 05.04.2021 в 11:47:01   # 775608
Quote:
законодательно утвердить правило, чтобы все владельцы крупного рогатого скота надевали на своих животных светоотражающие ошейники

Есть норматив скорости, чтобы водитель мог принять правильное решение при любой помехе на дороге.
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  Kukaracha 05.04.2021 в 12:04:29   # 775611
Цитата: htmaker от 05.04.2021 05:47:01
Quote:
законодательно утвердить правило, чтобы все владельцы крупного рогатого скота надевали на своих животных светоотражающие ошейники

Есть норматив скорости, чтобы водитель мог принять правильное решение при любой помехе на дороге.


В сентябре прошлого года стал свидетелем подобной аварии своими глазами

В этом видео соблюдение скорости помогло водителю получить не слишком сильный удар и выжить.

Когда лошадь бежит(40-50км\ч) перпендикулярно дороге с обочины из кустарника, то заметить её вовремя нереально даже если соблюдать скоростной режим.

Ошейники нужны и не только на шею но и на каждую ногу.
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  Маке0912 05.04.2021 в 12:17:29   # 775612
Какая ужасная смерть.
Иманды болсын. Соболезнуем.
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  Аристарх 05.04.2021 в 12:51:57   # 775617
Цитата: Lokki от 05.04.2021 05:25:43
Я считаю что вообще нехер делать любому скоту на проезжейц части. Это касается и верблюдов и ослов и лошадей. Хозяев этой скотины штрафовать нужно. У нас по ПДД за то что сбил скотину на проезжей части водилу еще и штрафанут. Я считаю что это вкорне не верно. Да и вообще бесит когда едешь через село где сделали новую дорогу, а по нему ней гонят стада и пастуху похер что все сигналят, не могут ехать, а стадо прошло и загадило всю проезжую часть. И пастухи не следят за скотиной, ну сгони ты их, следи пусть идут хотя бы по обочине, нет ведь, скотина сама прет где ей вздумается, и весь транспорт встает. Хорошо если ты едешь влоб стаду, тогда стадо обходит машины, но вот когда едешь попутно с движением стада тут сигналь не сигналь, один хрен никто не подвинется. И с этой проблемой скотины на дороге реально нужно что-то делать.

Давно уже не так. За столкновение на трассе ищут и штрафуют хозяина скотины, ещё и ремонт повесить могут, поэтому они предпочитают отказаться от своих животных. А надо ещё жёстче, вот в этой ситуации хозяина лошади нужно вообще посадить.
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  Васяй 05.04.2021 в 13:20:37   # 775620
Соболезнования родственникам...
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  Moro 05.04.2021 в 13:26:43   # 775621
Иманды болсын! Лет так 10-12 назад попал в подобную аварию по Ташкентской трассе, также встретились с лошадью. Причина ДТП превышение скорости (120-130 км/ч), была бы скорость меньше, наверное ушел бы от столкновения,тормозной путь составил метров 40-50, уходить вправо (деревья) или влево (овраг) было наверное опасней, лошадь жива и мы тоже не пострадали... Машина сильно пострадала, нас спасло то что капот сложился и закрыл лобовое стекло как щит.
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  Софруджу 05.04.2021 в 13:50:11   # 775623
Представил себе рогатую лошадь. а, вообще, проблема, конечно, есть.
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  Zoggyla 05.04.2021 в 14:42:26   # 775629
Цитата: Софруджу от 05.04.2021 07:50:11
Представил себе рогатую лошадь. а, вообще, проблема, конечно, есть.
рогатая лошадь - это единорог. Но встречаются и многороги.
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  старик 05.04.2021 в 19:02:42   # 775650
Quote:
Есть норматив скорости, чтобы водитель мог принять правильное решение при любой помехе на дороге.
Какой норматив скорости? Ночью, да при ослеплении! Работая очень часто мотался в Кызыл Орду, ночью лошадь или верблюд на дороге-это нормальное явление для этого региона. Quote:
За столкновение на трассе ищут и штрафуют хозяина скотины, ещё и ремонт повесить могут, поэтому они предпочитают отказаться от своих животных.
Вы уважаемый Аристарх видимо не попадали в ДТП со скотом, а у меня двое знакомых попадали,(один из них совсем недавно) и в обоих случаях вызванный участковый требовал возмещения ущерба ХОЗЯИНУ СКОТА! Во втором случае машина в хлам, перелом руки водителя и долгие споры вокруг возмещения ущерба. Чем закончилось во втором случае не знаю, а в первом водитель поехал и отвез 10 тысяч тенге, отделавшись оторванным зеркалом(исключительно благодаря своей реакции). Заметим что оба случая приключились ночью. А Вы говорите ищут хозяина! Ага , ищут чтобы дать ему бабло. Как говорится , это Казахстан детка!
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  Ал 05.04.2021 в 19:56:16   # 775654
Цитата: старик от 05.04.2021 13:02:42
Вы уважаемый Аристарх видимо не попадали в ДТП со скотом, а у меня двое знакомых попадали,(один из них совсем недавно) и в обоих случаях вызванный участковый требовал возмещения ущерба ХОЗЯИНУ СКОТА! Во втором случае машина в хлам, перелом руки водителя и долгие споры вокруг возмещения ущерба. Чем закончилось во втором случае не знаю, а в первом водитель поехал и отвез 10 тысяч тенге, отделавшись оторванным зеркалом(исключительно благодаря своей реакции). Заметим что оба случая приключились ночью. А Вы говорите ищут хозяина! Ага , ищут чтобы дать ему бабло. Как говорится , это Казахстан детка!

Участковый или закона не знает или, что возможно, на обоих участниках инцидента нажился.

Хотя есть еще один вариант: вина (или доля вины) водителя при превышении скорости.
Кстати, в видео снесло крышу. По всей видимости водитель "летел". В свою очередь, скот обычно пасется около населенных пунктов где действуют ограничения скоростного режима.

Из личных наблюдений: в Абайском районе ВКО скот на самовыпасе, так что по ночам поблизости от населенных пунктов необходима особая осторожность. Опасность столкновения усугубляется по причине ослепления встречными. Несколько раз столкновения со стадом буквально чудом избежали...
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  звукач 05.04.2021 в 20:42:30   # 775656
Земля пухом погибшим..... сам я уже года три как, с наступлением темного времени суток за руль не сажусь - 1 причина это говоноксенонщики,неотстроенный свет фар слепят так что ехать куда то совсем не хочется.2 с наступлением темноты почему то на дорогах появляются гонщеги прям шумахеры,3 ну и два раза чуть не влетели в табун лошадей на трассе и один раз в неосвещенный прицеп трактора.Поетому заставить меня ехать ночью это нужны очень веские причины.
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