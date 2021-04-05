Погибли трое при столкновении автомобиля и лошади

Я считаю что вообще нехер делать любому скоту на проезжейц части. Это касается и верблюдов и ослов и лошадей. Хозяев этой скотины штрафовать нужно. У нас по ПДД за то что сбил скотину на проезжей части водилу еще и штрафанут. Я считаю что это вкорне не верно. Да и вообще бесит когда едешь через село где сделали новую дорогу, а по нему ней гонят стада и пастуху похер что все сигналят, не могут ехать, а стадо прошло и загадило всю проезжую часть. И пастухи не следят за скотиной, ну сгони ты их, следи пусть идут хотя бы по обочине, нет ведь, скотина сама прет где ей вздумается, и весь транспорт встает. Хорошо если ты едешь влоб стаду, тогда стадо обходит машины, но вот когда едешь попутно с движением стада тут сигналь не сигналь, один хрен никто не подвинется. И с этой проблемой скотины на дороге реально нужно что-то делать.