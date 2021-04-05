Погибли трое при столкновении автомобиля и лошади

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danilov 05 Апреля 2021 в 10:34:00
Может, уже пора законодательно утвердить правило, чтобы все владельцы крупного рогатого скота надевали на своих животных светоотражающие ошейники, когда скот пересекает проезжую часть?!
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.04.2021 в 10:51:04 # 775600
Может, уже пора законодательно утвердить правило, чтобы все владельцы крупного рогатого скота надевали на своих животных светоотражающие ошейники, когда скот пересекает проезжую часть?!
1. Лошади, ослы и верблюды не относятся КРС, могут выбегать на дорогу и в светлое время суток.
2. Ошейник на корове, передвигающейся по дороге в попутном направлении, не будет виден из-за брюха.
Имеет смысл устанавливать ограждения вдоль трасс с обустройством туннелей около населенных пунктов.
законодательно утвердить правило, чтобы все владельцы крупного рогатого скота надевали на своих животных светоотражающие ошейники
Есть норматив скорости, чтобы водитель мог принять правильное решение при любой помехе на дороге.
Цитата: htmaker от 05.04.2021 05:47:01
Quote:
Есть норматив скорости, чтобы водитель мог принять правильное решение при любой помехе на дороге.
Quote:
законодательно утвердить правило, чтобы все владельцы крупного рогатого скота надевали на своих животных светоотражающие ошейники
Есть норматив скорости, чтобы водитель мог принять правильное решение при любой помехе на дороге.
В сентябре прошлого года стал свидетелем подобной аварии своими глазами
В этом видео соблюдение скорости помогло водителю получить не слишком сильный удар и выжить.
Когда лошадь бежит(40-50км\ч) перпендикулярно дороге с обочины из кустарника, то заметить её вовремя нереально даже если соблюдать скоростной режим.
Ошейники нужны и не только на шею но и на каждую ногу.
Иманды болсын. Соболезнуем.
Цитата: Lokki от 05.04.2021 05:25:43
Я считаю что вообще нехер делать любому скоту на проезжейц части. Это касается и верблюдов и ослов и лошадей. Хозяев этой скотины штрафовать нужно. У нас по ПДД за то что сбил скотину на проезжей части водилу еще и штрафанут. Я считаю что это вкорне не верно. Да и вообще бесит когда едешь через село где сделали новую дорогу, а по нему ней гонят стада и пастуху похер что все сигналят, не могут ехать, а стадо прошло и загадило всю проезжую часть. И пастухи не следят за скотиной, ну сгони ты их, следи пусть идут хотя бы по обочине, нет ведь, скотина сама прет где ей вздумается, и весь транспорт встает. Хорошо если ты едешь влоб стаду, тогда стадо обходит машины, но вот когда едешь попутно с движением стада тут сигналь не сигналь, один хрен никто не подвинется. И с этой проблемой скотины на дороге реально нужно что-то делать.
Я считаю что вообще нехер делать любому скоту на проезжейц части. Это касается и верблюдов и ослов и лошадей. Хозяев этой скотины штрафовать нужно. У нас по ПДД за то что сбил скотину на проезжей части водилу еще и штрафанут. Я считаю что это вкорне не верно. Да и вообще бесит когда едешь через село где сделали новую дорогу, а по нему ней гонят стада и пастуху похер что все сигналят, не могут ехать, а стадо прошло и загадило всю проезжую часть. И пастухи не следят за скотиной, ну сгони ты их, следи пусть идут хотя бы по обочине, нет ведь, скотина сама прет где ей вздумается, и весь транспорт встает. Хорошо если ты едешь влоб стаду, тогда стадо обходит машины, но вот когда едешь попутно с движением стада тут сигналь не сигналь, один хрен никто не подвинется. И с этой проблемой скотины на дороге реально нужно что-то делать.
Давно уже не так. За столкновение на трассе ищут и штрафуют хозяина скотины, ещё и ремонт повесить могут, поэтому они предпочитают отказаться от своих животных. А надо ещё жёстче, вот в этой ситуации хозяина лошади нужно вообще посадить.
Цитата: Софруджу от 05.04.2021 07:50:11рогатая лошадь - это единорог. Но встречаются и многороги.
Представил себе рогатую лошадь. а, вообще, проблема, конечно, есть.
Представил себе рогатую лошадь. а, вообще, проблема, конечно, есть.
Есть норматив скорости, чтобы водитель мог принять правильное решение при любой помехе на дороге.Какой норматив скорости? Ночью, да при ослеплении! Работая очень часто мотался в Кызыл Орду, ночью лошадь или верблюд на дороге-это нормальное явление для этого региона. Quote:
За столкновение на трассе ищут и штрафуют хозяина скотины, ещё и ремонт повесить могут, поэтому они предпочитают отказаться от своих животных.Вы уважаемый Аристарх видимо не попадали в ДТП со скотом, а у меня двое знакомых попадали,(один из них совсем недавно) и в обоих случаях вызванный участковый требовал возмещения ущерба ХОЗЯИНУ СКОТА! Во втором случае машина в хлам, перелом руки водителя и долгие споры вокруг возмещения ущерба. Чем закончилось во втором случае не знаю, а в первом водитель поехал и отвез 10 тысяч тенге, отделавшись оторванным зеркалом(исключительно благодаря своей реакции). Заметим что оба случая приключились ночью. А Вы говорите ищут хозяина! Ага , ищут чтобы дать ему бабло. Как говорится , это Казахстан детка!
Цитата: старик от 05.04.2021 13:02:42
Вы уважаемый Аристарх видимо не попадали в ДТП со скотом, а у меня двое знакомых попадали,(один из них совсем недавно) и в обоих случаях вызванный участковый требовал возмещения ущерба ХОЗЯИНУ СКОТА! Во втором случае машина в хлам, перелом руки водителя и долгие споры вокруг возмещения ущерба. Чем закончилось во втором случае не знаю, а в первом водитель поехал и отвез 10 тысяч тенге, отделавшись оторванным зеркалом(исключительно благодаря своей реакции). Заметим что оба случая приключились ночью. А Вы говорите ищут хозяина! Ага , ищут чтобы дать ему бабло. Как говорится , это Казахстан детка!
Вы уважаемый Аристарх видимо не попадали в ДТП со скотом, а у меня двое знакомых попадали,(один из них совсем недавно) и в обоих случаях вызванный участковый требовал возмещения ущерба ХОЗЯИНУ СКОТА! Во втором случае машина в хлам, перелом руки водителя и долгие споры вокруг возмещения ущерба. Чем закончилось во втором случае не знаю, а в первом водитель поехал и отвез 10 тысяч тенге, отделавшись оторванным зеркалом(исключительно благодаря своей реакции). Заметим что оба случая приключились ночью. А Вы говорите ищут хозяина! Ага , ищут чтобы дать ему бабло. Как говорится , это Казахстан детка!
Участковый или закона не знает или, что возможно, на обоих участниках инцидента нажился.
Хотя есть еще один вариант: вина (или доля вины) водителя при превышении скорости.
Кстати, в видео снесло крышу. По всей видимости водитель "летел". В свою очередь, скот обычно пасется около населенных пунктов где действуют ограничения скоростного режима.
Из личных наблюдений: в Абайском районе ВКО скот на самовыпасе, так что по ночам поблизости от населенных пунктов необходима особая осторожность. Опасность столкновения усугубляется по причине ослепления встречными. Несколько раз столкновения со стадом буквально чудом избежали...