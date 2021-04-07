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Шымкент
В Шымкенте усилили карантин
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danilov 07 Апреля 2021 в 12:06:16
Главный государственный санитарный врач города Шымкента 7 апреля 2021 года подписал постановление «Об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент».

Усилить меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в г.Шымкент в 00.00 часов 12 апреля до 00.00 часов 26 апреля, говорится в документе.
Жителям и гостям города запрещается проведение массовых мероприятий (ауыз ашар, поминки,дни рождения, юбилеи, проводы, свадьбы, той, беташар и др).

Лицам старше 65 лет ограничивается передвижение по городу.

При посещение общественной мест, включая общественный транспорт, объектов, деятельность которых разрешена, строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Также предписано перевести 50% офисных сотрудников на удаленную работу.
Ограничивается деятельность продовольственных и непродовольственных рынков , ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30%, в будние дни с 6 до 18 часов, в выходные и праздничные дни с 9 до 17 часов.
Запрещена деятельность банкетных залов, аквапарков, пляжей.

Спа-центры, салоны красоты, оказывающие косметологические услуги работают по записи с 9 до 23 часов с приостановлением работы в воскресенье.

Запрещено работать детским оздоровительным лагерям и детским дошкольным учреждениям, за исключением дежурных групп (не более 20 человек).

Также запрещена работа детских развлекательных центров и цирков.

Кроме того, под запретом развлекательные учреждения - караоке, бильярдные, ночные клубы, боулинг-центры и т.д.

Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) могут работать при заполняемости не более 30% с ограничением по времени с 9 до 22 часов.

полный текст постановления
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 07.04.2021 в 16:04:20   # 775736
вот что за глупость ограничивать работу рынков в будни? большинство людей работают до 18:00 и на закуп остается только суббота в которую рынки будут переполнены 100%
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  Dimmon 07.04.2021 в 17:19:17   # 775744
базары по моему итак работают до 18,00, что с карантином что без
главное чтобы супермаркеты не трогали,
кстати arzan на чернышевского работает до 12,00

50% на удаленку - никто не выполняет
поминки до 10-20 надо разрешить, кто то же должен хоронить

лагерям в этом году снова не повезло, жаль что бассейны прикроют
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  332-712 07.04.2021 в 18:00:37   # 775749
Ну, блин, только собрался жениться. Придется дальше холостяком ходить...
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