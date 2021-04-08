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Шымкент
В Шымкенте снова неспокойно: чего требуют жители?
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danilov 08 Апреля 2021 в 13:36:09
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  Ratkhan 08.04.2021 в 17:40:47   # 775822
Наверно финансировал группу в Сирии против России, и вот результат. Случай в Жанаозен, Масанчи, пропаганда антикитайская настроение, желание обратно в время СССР все из России вещается. Из-за правительство России, русский народ пострадает, санкции, и т.д.
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  htmaker 08.04.2021 в 18:50:15   # 775829
"Черные старатели" сбывают своё золото как раз через такие мастерские. Разумеется огромные суммы идут мимо казны. Золото переводят в украшения, и концы с концами. Властям нужен не сам директор, а те кто таскает сырьё на передовую.
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  Рамзес 08.04.2021 в 19:01:21   # 775833
Цитата: Ratkhan от 08.04.2021 11:40:47
Наверно финансировал группу в Сирии против России, и вот результат. Случай в Жанаозен, Масанчи, пропаганда антикитайская настроение, желание обратно в время СССР все из России вещается. Из-за правительство России, русский народ пострадает, санкции, и т.д.

Просто Россия стала по щам раздавать,а это не нравится на западе.Они привыкли видеть Россию слабой ,а тут силу применили - от сюда и желчь лезет.Сами силу применить не смогут ибо трусы и не вояки ,а подляны в виде санкций как с добрым утром.
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  старик 08.04.2021 в 19:13:19   # 775841
А что , отливание контрабандного золота это что то несуразное? Где крутятся деньги-там крутятся мошенники и преступники.
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  Ал 08.04.2021 в 19:51:52   # 775843
Цитата: Ratkhan от 08.04.2021 11:40:47
Наверно финансировал группу в Сирии против России, и вот результат. Случай в Жанаозен, Масанчи, пропаганда антикитайская настроение, желание обратно в время СССР все из России вещается. Из-за правительство России, русский народ пострадает, санкции, и т.д.
Привести пример российской антикитайской пропаганды не затруднит?
Она больше из местных "утюгов" вещает.
В какой из российских телепередач рекламируется СССР?

Даже Жанаозен с Масанчи к проискам России приплел...
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  Ал 08.04.2021 в 20:23:30   # 775849
Забыл упомянуть про откровенную антикитайскую пропаганду "пророссийских" "отпрысков" Свободы" и "Голоса Америки".
Quote:
Азаттык - Казахская редакция Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». Не зависит от любой политической партии, правящей или оппозиционной, эмигрантских сообществ, коммерческих компаний и других специфических организаций, а также религиозных организаций. Мы не поддерживаем и не пропагандируем какие-либо специфические политические, экономические или религиозные взгляды.
https://rus.azattyq.org/p/4466.html

Зато их пропаганде в комментах не мешают...
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