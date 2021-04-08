В Шымкенте снова неспокойно: чего требуют жители?

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danilov 08 Апреля 2021 в 13:36:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Ratkhan от 08.04.2021 11:40:47
Наверно финансировал группу в Сирии против России, и вот результат. Случай в Жанаозен, Масанчи, пропаганда антикитайская настроение, желание обратно в время СССР все из России вещается. Из-за правительство России, русский народ пострадает, санкции, и т.д.
Наверно финансировал группу в Сирии против России, и вот результат. Случай в Жанаозен, Масанчи, пропаганда антикитайская настроение, желание обратно в время СССР все из России вещается. Из-за правительство России, русский народ пострадает, санкции, и т.д.
Просто Россия стала по щам раздавать,а это не нравится на западе.Они привыкли видеть Россию слабой ,а тут силу применили - от сюда и желчь лезет.Сами силу применить не смогут ибо трусы и не вояки ,а подляны в виде санкций как с добрым утром.
Цитата: Ratkhan от 08.04.2021 11:40:47Привести пример российской антикитайской пропаганды не затруднит?
Наверно финансировал группу в Сирии против России, и вот результат. Случай в Жанаозен, Масанчи, пропаганда антикитайская настроение, желание обратно в время СССР все из России вещается. Из-за правительство России, русский народ пострадает, санкции, и т.д.
Наверно финансировал группу в Сирии против России, и вот результат. Случай в Жанаозен, Масанчи, пропаганда антикитайская настроение, желание обратно в время СССР все из России вещается. Из-за правительство России, русский народ пострадает, санкции, и т.д.
Она больше из местных "утюгов" вещает.
В какой из российских телепередач рекламируется СССР?
Даже Жанаозен с Масанчи к проискам России приплел...
Quote:
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https://rus.azattyq.org/p/4466.html
https://rus.azattyq.org/p/4466.html
Зато их пропаганде в комментах не мешают...