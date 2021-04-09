В Карасу слили солярку. Виновный найден

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danilov 09 Апреля 2021 в 09:48:13
«Люди, что вы делаете?! Посмотрите, кто-то вылил солярку, запах стоит невозможный! Куда смотрят власти Шымкента?» — комментировал голос за кадром.
Очевидец обратился к местным властям с просьбой принять меры.
«ЮК» обратился за комментариями в городской департамент экологии. Там ответили, что после заявления неравнодушных жителей города сотрудники департамента совместно с представителями акимата выехали на место. С 19:00 до 22:00 проводили мониторинг Карасу и арыка, по которому вода поступает в реку по ул. Шымкентская.
Виновного нашли — им оказался житель Шымкента. Как объяснил мужчина, остатки солярки он вылил в реку, чтобы очистить бочку для септика.
Виновного ждет административное наказание.
https://yujanka.kz/77486-2
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 09.04.2021 в 12:32:56 # 775880
Цитата: старик от 09.04.2021 12:00:56Остатки на дне бочки могут представлять опасность поломки для движка...
Сбор говна дороже солярки?
Сбор говна дороже солярки?