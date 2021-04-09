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Шымкент
В Карасу слили солярку. Виновный найден
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danilov 09 Апреля 2021 в 09:48:13
6 апреля в соцсетях появилось видео, снятое в районе Старого города на реке Карасу.

«Люди, что вы делаете?! Посмотрите, кто-то вылил солярку, запах стоит невозможный! Куда смотрят власти Шымкента?» — комментировал голос за кадром.

Очевидец обратился к местным властям с просьбой принять меры.

«ЮК» обратился за комментариями в городской департамент экологии. Там ответили, что после заявления неравнодушных жителей города сотрудники департамента совместно с представителями акимата выехали на место. С 19:00 до 22:00 проводили мониторинг Карасу и арыка, по которому вода поступает в реку по ул. Шымкентская.

Виновного нашли — им оказался житель Шымкента. Как объяснил мужчина, остатки солярки он вылил в реку, чтобы очистить бочку для септика.

Виновного ждет административное наказание.

https://yujanka.kz/77486-2
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 09.04.2021 в 12:32:56   # 775880
Дол@аеб че еще тут скажешь
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  Dee 09.04.2021 в 14:15:29   # 775889
вот так и живем... септик вместо центральной канализации, говённый интернет и сплошное нае....во
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  старик 09.04.2021 в 18:00:56   # 775900
Сбор говна дороже солярки?
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  Ал 09.04.2021 в 20:57:41   # 775909
Цитата: старик от 09.04.2021 12:00:56
Сбор говна дороже солярки?
Остатки на дне бочки могут представлять опасность поломки для движка...
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