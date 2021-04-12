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Шымкент
В Шымкенте скончался известный архитектор Бакытжан Аширбаев
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danilov 12 Апреля 2021 в 08:39:50
1953г.р
Пневмония



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  Даун 12.04.2021 в 09:17:08   # 775982
Сколько лет было
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  GoodZone 12.04.2021 в 09:31:15   # 775983
не сайт, а набор некрологов какой-то...
почему-то напомнило из 12 стульев "Люди рождались, чтобы побриться, подстричься и умереть"...
Я не знаю кто это, но смерть это почти всегда трагедия, соболезнования родным...
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  kubik 12.04.2021 в 10:17:22   # 775984
А что он построил?
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  GoodZone 12.04.2021 в 11:19:26   # 775985
Цитата: kubik от 12.04.2021 04:17:22
А что он построил?

вы архитектора со строителем не путайте, архитектор - это по сути менеджер и проектировщик в одном лице. У нас в стране так повелось, что созидательный труд не в почете - все бабки у менеджеров и барыг оседают...
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  kubik 12.04.2021 в 11:59:48   # 775986
Цитата: GoodZone от 12.04.2021 05:19:26
Цитата: kubik от 12.04.2021 04:17:22
А что он построил?

вы архитектора со строителем не путайте, архитектор - это по сути менеджер и проектировщик в одном лице. У нас в стране так повелось, что созидательный труд не в почете - все бабки у менеджеров и барыг оседают...
Я и не путаю. Перефразирую , что он спроектировал , я не был знаком с этим , без тени иронии, известным человеком , вот и поинтересовался.
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  Маке0912 12.04.2021 в 12:47:18   # 775988
Знаю не с хорошей стороны.
Не будь его Шым в сто крат, был бы круче по архитектуре. Скандальный чел , высокомерный дебошир.
Выпьет и никого не признаёт. Даже его менты посадили в обезьянник когда он был зам акима области. Какой позор. Все сети писали и показывали.
А так по человечески соболезную.
Иманды болсын.
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  Софруджу 12.04.2021 в 12:58:09   # 775990
Проекты его сильно неоднозначные. Но личность яркая. Очень жаль. Царствие небесное!
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  GoodZone 12.04.2021 в 13:03:23   # 775991
Цитата: Софруджу от 12.04.2021 06:58:09
Проекты его сильно неоднозначные. Но личность яркая. Очень жаль. Царствие небесное!

А можно о проектах поподробнее? уж больно интересно, да и свои субъективные выводя сделать хочется...
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  Софруджу 12.04.2021 в 13:08:18   # 775993
GoodZone 12.04.2021 в 13:03:23 # 775991
Он же был главным архитектором города. И многие как бяки, так и ништяки - его рук дело
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  GoodZone 12.04.2021 в 14:02:54   # 775997
Цитата: Софруджу от 12.04.2021 07:08:18
GoodZone 12.04.2021 в 13:03:23 # 775991
Он же был главным архитектором города. И многие как бяки, так и ништяки - его рук дело

По поводу "ништяки" ничего в голову не приходит, а "бяк", да, полно...
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  Skype 12.04.2021 в 14:56:58   # 776002
Цитата: kubik от 12.04.2021 04:17:22
А что он построил?


Город Шымкент планировал он, строили другие.
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  Маке0912 12.04.2021 в 15:37:18   # 776004
Цитата: Софруджу от 12.04.2021 06:58:09
Проекты его сильно неоднозначные. Но личность яркая. Очень жаль. Царствие небесное!


Где яркость в чём ????
С земкомом бабки рубили под любой проект.
Ты что знаешь ???
Просто чел умер.
Много кто его не уважает.
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  старик 12.04.2021 в 19:08:51   # 776009
Quote:
У нас в стране так повелось, что созидательный труд не в почете - все бабки у менеджеров и барыг оседают...
Когда он был главным архитектором, менеджеров еще не было, мы даже слово такое не слышали.
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