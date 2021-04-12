В Шымкенте скончался известный архитектор Бакытжан Аширбаев

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danilov 12 Апреля 2021 в 08:39:50
Пневмония
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Комментарии, по рейтингу, по дате
почему-то напомнило из 12 стульев "Люди рождались, чтобы побриться, подстричься и умереть"...
Я не знаю кто это, но смерть это почти всегда трагедия, соболезнования родным...
вы архитектора со строителем не путайте, архитектор - это по сути менеджер и проектировщик в одном лице. У нас в стране так повелось, что созидательный труд не в почете - все бабки у менеджеров и барыг оседают...
Цитата: GoodZone от 12.04.2021 05:19:26Я и не путаю. Перефразирую , что он спроектировал , я не был знаком с этим , без тени иронии, известным человеком , вот и поинтересовался.
вы архитектора со строителем не путайте, архитектор - это по сути менеджер и проектировщик в одном лице. У нас в стране так повелось, что созидательный труд не в почете - все бабки у менеджеров и барыг оседают...
вы архитектора со строителем не путайте, архитектор - это по сути менеджер и проектировщик в одном лице. У нас в стране так повелось, что созидательный труд не в почете - все бабки у менеджеров и барыг оседают...
Не будь его Шым в сто крат, был бы круче по архитектуре. Скандальный чел , высокомерный дебошир.
Выпьет и никого не признаёт. Даже его менты посадили в обезьянник когда он был зам акима области. Какой позор. Все сети писали и показывали.
А так по человечески соболезную.
Иманды болсын.
Цитата: Софруджу от 12.04.2021 06:58:09
Проекты его сильно неоднозначные. Но личность яркая. Очень жаль. Царствие небесное!
Проекты его сильно неоднозначные. Но личность яркая. Очень жаль. Царствие небесное!
А можно о проектах поподробнее? уж больно интересно, да и свои субъективные выводя сделать хочется...
Он же был главным архитектором города. И многие как бяки, так и ништяки - его рук дело
Цитата: Софруджу от 12.04.2021 07:08:18
GoodZone 12.04.2021 в 13:03:23 # 775991
Он же был главным архитектором города. И многие как бяки, так и ништяки - его рук дело
GoodZone 12.04.2021 в 13:03:23 # 775991
Он же был главным архитектором города. И многие как бяки, так и ништяки - его рук дело
По поводу "ништяки" ничего в голову не приходит, а "бяк", да, полно...
Город Шымкент планировал он, строили другие.
Цитата: Софруджу от 12.04.2021 06:58:09
Проекты его сильно неоднозначные. Но личность яркая. Очень жаль. Царствие небесное!
Проекты его сильно неоднозначные. Но личность яркая. Очень жаль. Царствие небесное!
Где яркость в чём ????
С земкомом бабки рубили под любой проект.
Ты что знаешь ???
Просто чел умер.
Много кто его не уважает.
У нас в стране так повелось, что созидательный труд не в почете - все бабки у менеджеров и барыг оседают...Когда он был главным архитектором, менеджеров еще не было, мы даже слово такое не слышали.