В Шымкенте скончался известный архитектор Бакытжан Аширбаев

Цитата: kubik от

А что он построил? А что он построил?

вы архитектора со строителем не путайте, архитектор - это по сути менеджер и проектировщик в одном лице. У нас в стране так повелось, что созидательный труд не в почете - все бабки у менеджеров и барыг оседают...