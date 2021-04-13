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Шымкент
В Шымкенте за сутки вакцинировано 5105 человек
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danilov 13 Апреля 2021 в 11:49:09
В Шымкенте за последние сутки вакцинировано против коронавируса 5105 человек. Большая часть привитых - жители города вне основной категории.

По словам специалистов, большинство вакцинированных - люди пожилого возраста.

В городе функционируют 38 прививочных пунктов. Кроме того, организована работа специальных передвижных прививочных пунктов.

На сегодняшний день вакциной против коронавируса в городе вакцинировано 21 748 граждан. Время работы прививочных пунктов в поликлиниках продлено до 22:00, в выходные дни вакцинируются граждане, добровольно давшие согласие.

Пресс-служба акимата города Шымкент

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.04.2021 в 18:22:28   # 776057
Сегодня укололся первым компоненом.
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