В Шымкенте за сутки вакцинировано 5105 человек

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danilov 13 Апреля 2021 в 11:49:09
По словам специалистов, большинство вакцинированных - люди пожилого возраста.
В городе функционируют 38 прививочных пунктов. Кроме того, организована работа специальных передвижных прививочных пунктов.
На сегодняшний день вакциной против коронавируса в городе вакцинировано 21 748 граждан. Время работы прививочных пунктов в поликлиниках продлено до 22:00, в выходные дни вакцинируются граждане, добровольно давшие согласие.
Пресс-служба акимата города Шымкент