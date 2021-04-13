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Шымкент
В Шымкенте на 11 перекрёстках построят правые съезды
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danilov 13 Апреля 2021 в 16:43:13
С целью регулирования дорожных пробок в Шымкенте реализуется проект по организации правых съездов на уличных перекрестках. В целом в городе имеется 60 правых съездов. В результате обследования определена необходимость еще 45 дополнительных съездов. Об этом сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По словам специалистов, в этом году планируется построить правый съезд на 11 перекрестках. В их числе – перекрестки Т. Рыскулова-Ж.Шаяхметова, Ж.Шаяхметова-Н.Назарбекова, Аргынбекова-Байтерекова, Сыпырган ата-Аль-Фараби, Аргынбекова-Утегенова, Сыпырган ата-Тамерлановское шоссе, Т.Рыскулова-Адырбекова, Т.Рыскулова-Казиева. Пролистав фотографии, может увидеть их на карте.


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Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 13.04.2021 в 16:56:59   # 776054
Туркестанскую Токаева восстановить было бы неплохо сьезд
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  Panasonic 13.04.2021 в 18:02:36   # 776056
С Рыскулова направо на Шаяхметова давно напрашивается.
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  старик 13.04.2021 в 18:36:19   # 776060
Очень и очень хорошая инициатива!
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