В Шымкенте на 11 перекрёстках построят правые съезды

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Апреля 2021 в 16:43:13
По словам специалистов, в этом году планируется построить правый съезд на 11 перекрестках. В их числе – перекрестки Т. Рыскулова-Ж.Шаяхметова, Ж.Шаяхметова-Н.Назарбекова, Аргынбекова-Байтерекова, Сыпырган ата-Аль-Фараби, Аргынбекова-Утегенова, Сыпырган ата-Тамерлановское шоссе, Т.Рыскулова-Адырбекова, Т.Рыскулова-Казиева. Пролистав фотографии, может увидеть их на карте.
( 69.7Кб)
( 69.04Кб)
( 72.63Кб)
( 68.56Кб)
( 61.57Кб)
( 63.42Кб)
( 81.41Кб)
( 52.29Кб)
Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате