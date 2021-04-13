Шымкентские священнослужители получили прививку

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danilov 13 Апреля 2021 в 17:28:48
Говоря, что вакцина не является пищей или витамином, обеспечивающая организм энергией, главный имам города отметил, что вакцинация человека иглой не нарушает пост.
«Уважаемые мусульмане! В первый день священного месяца Рамадан, так как мы беспокоимся за свое здоровье и здоровье народа, с благими намерениями, что ситуация скоро улучшится, собрались группой и вакцинировались. В ближайшее время нам предстоит слаженно бороться за улучшение ситуации и вернуться к обычной жизни. Откроются мечети и мы можем совершать коллективные молитвы. Пусть все ваши праведные дела в Рамадан будут приняты», - сказал главный имам города.
Стоит отметить, в мечетях Шымкента насчитывается около 260 имамов. Все местные священнослужители планируют ввести вакцину против ковид в месяц поста.
Пресс-служба акимата города Шымкент