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Шымкент
Шымкентские священнослужители получили прививку
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danilov 13 Апреля 2021 в 17:28:48
Главный имам города Шымкент Бакдаулет Абдрахманов в первый день месяца Рамадан сделал прививку против коронавируса. Группа священнослужителей, поддержавших благое дело главного имама, также привились от инфекции в городской поликлинике №13. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.

Говоря, что вакцина не является пищей или витамином, обеспечивающая организм энергией, главный имам города отметил, что вакцинация человека иглой не нарушает пост.

«Уважаемые мусульмане! В первый день священного месяца Рамадан, так как мы беспокоимся за свое здоровье и здоровье народа, с благими намерениями, что ситуация скоро улучшится, собрались группой и вакцинировались. В ближайшее время нам предстоит слаженно бороться за улучшение ситуации и вернуться к обычной жизни. Откроются мечети и мы можем совершать коллективные молитвы. Пусть все ваши праведные дела в Рамадан будут приняты», - сказал главный имам города.

Стоит отметить, в мечетях Шымкента насчитывается около 260 имамов. Все местные священнослужители планируют ввести вакцину против ковид в месяц поста.









Пресс-служба акимата города Шымкент
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  kubik 13.04.2021 в 21:06:10   # 776065
Такие священослужители нам нужны! Молодцы!
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