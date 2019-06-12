Шлагбаум счастья

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danilov 15 Апреля 2021 в 10:03:57
Завязка этой истории произошла в 1999 году, когда АО Қазақстан темір жолы (КТЖ) по всей республике передало своему дочернему предприятию ОАО «Центр транспортного сервиса» (ОАО ЦТС) все подъездные пути. Спустя три года ОАО ЦТС в связи с нехваткой средств продало подъездные ветки частникам. В Шымкенте 6 километров «ветки», что в районе «Казбакалейторга», купило в 2002 году ТОО «Алатау-Сервис». Однако их содержание ТОО не потянуло и отдало за долги ТОО «Бубифатима». «Бубифатима» тоже не рассчитало силы и в 2003 году продало эти 6 километров ТОО «Интер Транс и К». С тех пор хозяева ветки не менялись.
Чтобы привести в порядок свое железнодорожное хозяйство «Интер Транс и К» потратило без малого миллиард тенге. За 18 лет Интер Транс практически полностью заменило рельсы, поменяло прогнившие деревянные шпалы на бетонные и это не просто прихоть Коджаевой. Директор фирмы вспоминает, как до ремонта железнодорожного полотна в неделю случалось два-три схода вагонов и всякий раз возникала опасность человеческой жизни. Сегодня риск здесь практически исключен. Подъездные пути работают как часы и такие крупные торговые сети как «Фиркан», «Бiрлесу», а также региональный филиал крупнейшего оператора логистических терминалов Казахстана АО «Кедентранссервис» бесперебойно доставляют на свои оптовые склады и отправляют потребителям грузы по железнодорожной ветке «Интер Транса».
Казалось, жизнь фирмы после многолетних трат и суматох вошла в нормальное русло и тут, как это нередко у нас случается, на горизонте появились интересные люди. В случае с Коджаевой это были представители столичного АО ЦТС неизвестного ни Интер Трансу, ни его контрагентам.
Знакомое название, скажете вы, и будете правы. Похожее имя носила дочка АО Қазақстан темір жолы ОАО ЦТС. Та самая, кому в конце прошлого века КТЖ передало свои подъездные пути. Вот только от дочки КТЖ - ОАО ЦТС новоявленную компанию АО ЦТС отличало не только отсутствие первой буквы «О» в аббревиатуре. Давно почившая в бозе дочка КТЖ и АО ЦТС различались еще и формой собственности. ОАО ЦТС было дочерним предприятием КТЖ и являлось квазигосударственной компанией, а АО ЦТС фирма частная. Несмотря на эту разницу частная фирма АО ЦТС (для простоты восприятия иногда будем называть ее нью-ЦТС) в 2019 году заявила претензии на подъездные пути Интер Транса, предъявив госакты на эту землю. Когда же Интер транс эти претензии проигнорировало нью-ЦТС обратилось в суд.
В суде представители нью-ЦТС рассказали, что оказывается еще в 2015 году КТЖ продало 100% акций своей дочки ОАО ЦТС частной компании ТОО «Темир Триумф». Потом «Темир Триумф» создало АО ЦТС, став его учредителем. Именно с тех пор, как утверждали нью-ЦТСники их частная фирма и является правопреемником квазигосударственной компании ОАО ЦТС. Исходя из этого, заявили в суде они, подъездные пути, почти двадцать лет назад принадлежавшие Интер Трансу, теперь должны принадлежать АО ЦТС.
- В качестве доказательств своих претензий они предоставили суду земельные госакты, выданные на основании приказа от 1999 года, а также бумаги от Темир Триумфа и тд., - рассказывает Анжела Ходжаева. – Так вот вместо оригинала приказа КТЖ о передаче дочке ОАО ЦТС подъездных путей они предоставили суду его копию. Совершенно справедливо, суд эту копию в расчет не взял. Зато акимату Шымкента этой сомнительной бумажки вполне хватило, чтобы в 2018 и в 2019 годах выдать нью-ЦТС постановление и прочие официальные бумаги о выдаче им в аренду земли под нашими подъездными путями на 5 лет. Замечу, что на тот момент у нас уже были госакты с правом собственности на эту же землю. Причем наши документы были выданы нам еще в 2003 году!
Как и следовало ожидать, суд первой инстанции нью-ЦТС проиграл. Вышестоящие суды, вплоть до Верховного, также не поддержали их претензий. Казалось, жирная точка в истории поставлена и Интер Трансу впору было праздновать
победу. Вот только в КТЖ видимо посчитали иначе и с исполнением судебных решений об аннулировании прав нью-ЦТС на чужой участок спешить не стали.
Более того, когда под занавес прошлого года Интер Транс обратилось в шымкентское отделение КТЖ с просьбой продлить договор на обслуживание, то получило от ворот поворот.
- Формально они сослались на неверно оформленную Инструкцию, на деле же настойчиво порекомендовали сначала подписать договор с АО ЦТС, - пояснила Коджаева. –В противном случае, сообщили они, на продление договора с КТЖ нам рассчитывать не стоит. Так и выходит! Договор с АО ЦТС мы не подписали и до сих пор, то есть уже четыре месяца, работаем без договора с КТЖ. Выходит, что Национальная компания КТЖ со стопроцентной госдолей, откровенно игнорирует судебные решения и лоббирует интересы частной фирмы?! В январе мы вновь потребовали пролонгации нашего договора с КТЖ, тем более что кассационная коллегия Верховного суда вновь отказала АО ЦТС в претензиях на нашу ветку и тогда КТЖ выдвинуло новое требование. Оно отказалось подписывать договор с нами до тех пор, пока мы не подпишем договор с нашими соседями - владельцами стрелочного перевода №117, которыми, как вы правильно догадываетесь, вдруг оказалось АО ЦТС! Каким образом АО ЦТС стало владельцем этого перевода и на чем была основана эта передача собственности КТЖ в частные руки, для нас это остается тайной за семью печатями.
Вообще-то стрелочный перевод объект, если не стратегический, то архиважный для железнодорожной системы. Именно по нему составы переходят с главного пути на примыкающие к ним ветки, такие как у Интер Транса. Управляется он не вручную, а станционным диспетчером с дистанционного пульта, что находится на станции. Причем согласно внутренним Положениям, Правилам и Инструкциям, действующим на железнодорожном транспорте, никто кроме государства не имеет права владеть автоматизированными стрелочными переводами. И тем не менее в 2019 году каким-то загадочным образом шымкентское отделение КТЖ передало эти стрелочные переводы нью-ЦТС.
- Есть тут еще один момент, - поясняет Коджаева А. – Этот стрелочный перевод, который по данным КТЖ является собственностью АО ЦТС, до сих пор обслуживает государственная организация ШЧ-38, подведомственная филиалу АО НК КТЖ – «Шымкентское отделение магистральные сети». Выходит, расходы несет государство, а доходы получает частная компания?
Кстати, о доходах. Нью-ЦТС выставляет счета фирмам, чей груз проходит через их стрелочный путь. Более того, несмотря на судебные решения не в их пользу, нью-ЦТС требует с контрагентов платы за провоз грузов по 6 километрам подъездных путей, которые де юре и де факто принадлежат ТОО «Интер Транс и К». Причем цена АО ЦТС за один вагонокилометр составляет 2300 тенге. Тогда как в Интер Транс всего – 220 тенге.
Это их внутренние дела, скажете вы, а вот и нет. Любой бизнесмен все расходы закладывает в стоимость своего товара, а значит аппетиты нью-ЦТСников в конечном итоге оплачивают покупатели тех же самых продуктов питания от торговой сети Фиркана или строительных материалов от АО Бiрлесу и тд и тд. Безобразие, возмутитесь, вы, но только государственных мужей из контролирующих органов и из исполнительной власти это похоже мало интересует.
Чиновники и госконтролеры не особо зашевелились даже когда в январе 2020 нью-ЦТС под предлогом ремонта перекрыло подъездной путь, ведущий к продуктовым базам и складам с товарами первой необходимости.
- Проезд был закрыт четыре дня, - вспоминает Анжела Коджаева. - Составы с грузом контрагентов простаивали и надо понимать, что в этих вагонах было молоко, детское питание и другие скоропортящиеся продукты. Мы полагаем, что контрагентам таким образом выкручивали руки, чтобы они подписали договор с АО ЦТС. Мы с контрагентами тогда оббегали все высокие кабинеты Шымкента, начиная с акимата, заканчивая прокуратурой, толку ноль! ЦТС открыло дорогу только после того, как Фиркан и несколько крупных контрагентов заключили с ними договор. Остальные контрагенты в тот момент подписывать договор от ЦТС не стали.
С тех пор минуло больше года и казалось ситуация должна была разрешиться. Конфликт, где на кону продуктовая безопасность целого региона, не может длиться так долго. Как бы не так, Коджаева и по сей день продолжает в одиночку бороться с таинственной фирмой, за которой можно предположить стоят очень высокие люди. А иначе как стало возможным, что не смотря на все судебные решения нью-ЦСТ как и прежде выставляет контрагентам счета, КТЖ по прежнему отказывается подписывать с Интер Трансом договор на обслуживание без контракта Интер Транса с нью-ЦТС, государство как и прежде обслуживает стрелочный перевод №117, а нью-ЦТС продолжает получать за его эксплуатацию деньги.
Будь эта история единичной, то это полбеды. Однако по информации Коджаевой, которую нам неофициально подтвердили и в транспортной инспекции, это всесильное АО ЦТС каким-то образом получило от КТЖ в пользование если не все, то огромное количество стрелочных переводов по всему Казахстану и имеет на том немалый гешефт. Выходит, для того чтобы обложить оброком предпринимателей всей страны не нужно ничего изобретать, достаточно выкупить, а лучше получить в дар по 40-60 метров стрелочных переводов всей жд системы и вуаля, весь мир у тебя в кармане? Это ли не самая что ни на есть казахстанская мечта.
Руководство ТОО «Интер Транс и К» наряду с сотней различных писем, жалоб, ходатайств в какие только можно государственные инстанции отправило заявление и в шымкентский департамент Агентства РК по противодействию коррупции. В нем директор Коджаева попросила блюстителей закона начать досудебное расследование по статьям «превышение должностных полномочий», «невыполнение решения суда» и «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» в отношении как минимум трех руководящих сотрудников КТЖ в Шымкенте. Местный антикор ответил отказом
Между тем в своем очередном Послании народу Казахстана Президент Страны Токаев К.К. подчеркнул, что «незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься как тягчайшее преступление против государства. Предприниматели в случае неправомерного нажима на них чиновников должны смело обращаться в органы прокуратуры».
Воодушевленная призывами главы государства Коджаева обратилась к шымкентскому транспортному прокурору и Главному транспортному прокурору РК, причем делала это она неоднократно. Предпринимательница писала заявления и в антикоррупционное ведомство с требованием не просто разобраться в этой истории, но и привлечь виновных к ответственности. Однако все ее жалобы и заявления либо спускались на тормозах, либо ограничивались отписками.
- Так шымкентский транспортный прокурор перенаправил мою жалобу в Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, - поясняет директор ТОО «Интер Транс и К». – Выходит, транспортный прокурор Шымкента не проводил проверку или просто не заметил, как попираются права предпринимателей? По моему мнению он просто отписался от нас и поручил разобраться во всем Министерство транспорта, а то перенаправило нашу жалобу в шымкентское отделение КТЖ. Наш филиал КТЖ, само собой, ответил что нарушений не выявлено. Всё! Круг замкнулся! Обнадеживает только то, что Главная транспортная прокуратура РК недавно дала поручение всем нижестоящим транспортным прокурорам проверить деятельность АО ЦТС по всему Казахстану. Однако в Шымкенте, как мне видится, по-прежнему тишь, да гладь, да Божья благодать.
Понимая, что на местном, и даже на республиканском уровне проблему не решить руководитель ТОО «Интер Транс и К» Анжела Коджаева, а вместе с нею и мы хотели бы адресовать главному борцу с коррупцией в РК Алику Шпекбаеву вкупе с Генеральным Прокурором страны Гизатом Нурдаулетовым такие вопросы как:
- Насколько законна передача подъездных путей, принадлежащих ранее, КТЖ частной компании
- Законна ли передача автоматизированных стрелочных переводов, которые являются объектами государственной важности, частной фирме
- Насколько правомерны действия должностных лиц КТЖ, требующих заключения договора с частным предприятием АО ЦТС за проезд вагонов через стратегический объект, который в свою очередь обслуживается государством
- По какой причине остались без внимания прокуратуры требования ТОО «Интер Транс и К» разобраться с АО ЦТС, которые взимают с контрагентов плату за пользование железнодорожными путями, принадлежащими ТОО «Интер Транс и К»
P. S. Узун кулак говорит, что кроме ТОО «Интер Транс и К» целая армия ветвевладельцев по всему Казахстану ополчилась на АО ЦТС. Является ли это свидетельством, того что «шлагбаум счастья» стал общенациональной проблемой?
http://www.press.kz/articles/420-shlagbaum-schastja.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
12.06.2019 - 13:45
Защитите права собственников!...
Представители ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей и услугодателей» озвучили свою точку зрения на возникшие проблемы
В одном из майских номеров газеты Курсив вышел материал «Монополия пути» (№ 17 (35) от 16 мая 2019 года), где речь шла о конфликте между СПК «Ертіс Агро» и АО «Центр транспортного сервиса» (ЦТС), а также о жалобах контрагентов железной дороги на монополиста. Сегодня свою точку зрения на возникшие проблемы решили озвучить на страницах «Курсива» представители ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей и услугодателей», в состав которого, кстати, входит и Центр транспортного сервиса.
Спор не ради спора
«Курсив» ранее сообщал, что в апреле текущего года судебная коллегия по гражданским делам Павлодарской области рассмотрела апелляционную жалобу сельскохозяйственного кооператива «Ертіс Агро», который пытается отстоять право собственности на железнодорожную ветку, связывающую принадлежащий кооперативу элеватор с внешним миром и покупателями. Его оспаривает АО «ЦТС». В частности, речь идет об отчуждении 1,5 км дороги, по которым элеватор принимает и отправляет грузы. С точки зрения представителей СПК, без транспортировки работа элеватора будет блокирована.
...
Подробнее: https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-06/zaschitite-prava-sobstvennikov
Копирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.
Защитите права собственников!...
Представители ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей и услугодателей» озвучили свою точку зрения на возникшие проблемы
В одном из майских номеров газеты Курсив вышел материал «Монополия пути» (№ 17 (35) от 16 мая 2019 года), где речь шла о конфликте между СПК «Ертіс Агро» и АО «Центр транспортного сервиса» (ЦТС), а также о жалобах контрагентов железной дороги на монополиста. Сегодня свою точку зрения на возникшие проблемы решили озвучить на страницах «Курсива» представители ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей и услугодателей», в состав которого, кстати, входит и Центр транспортного сервиса.
Спор не ради спора
«Курсив» ранее сообщал, что в апреле текущего года судебная коллегия по гражданским делам Павлодарской области рассмотрела апелляционную жалобу сельскохозяйственного кооператива «Ертіс Агро», который пытается отстоять право собственности на железнодорожную ветку, связывающую принадлежащий кооперативу элеватор с внешним миром и покупателями. Его оспаривает АО «ЦТС». В частности, речь идет об отчуждении 1,5 км дороги, по которым элеватор принимает и отправляет грузы. С точки зрения представителей СПК, без транспортировки работа элеватора будет блокирована.
...
Подробнее: https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-06/zaschitite-prava-sobstvennikov
Копирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.
Quote:
Тупики бывают не только железнодорожные
08:11 29 Ноябрь 2020
АО «Центр транспортных услуг» запретило пользоваться своими ж/д путями без специального допуска, сыграв на руку новой компании по подаче локомотивной тяги. АО «Центр транспортного сервиса» вновь оказался в эпицентре скандала. Эта компания владеет большинством железнодорожных подъездных путей по станции Костанай. Если быть точными, то из 128 существующих 113 – контрагенты ЦТС. То есть к железнодорожным тупикам можно попасть только через соединительные пути, принадлежащие АО.
...
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/tupiki-byvayut-ne-tolko-zheleznodorozhnye
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz
08:11 29 Ноябрь 2020
АО «Центр транспортных услуг» запретило пользоваться своими ж/д путями без специального допуска, сыграв на руку новой компании по подаче локомотивной тяги. АО «Центр транспортного сервиса» вновь оказался в эпицентре скандала. Эта компания владеет большинством железнодорожных подъездных путей по станции Костанай. Если быть точными, то из 128 существующих 113 – контрагенты ЦТС. То есть к железнодорожным тупикам можно попасть только через соединительные пути, принадлежащие АО.
...
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/tupiki-byvayut-ne-tolko-zheleznodorozhnye
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz