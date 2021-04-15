Ирригацию - в реанимацию

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GoodZone 15 Апреля 2021 в 10:22:55
Дождь для третьего мегаполиса страны - стихийное бедствие. Улицы превращаются в полноводные реки, вода затапливает частный сектор и подвалы многоэтажных домов.
Пожалуй, только старожилы города помнят, как в былые времена по шымкентским арыкам текла вода. В июльское пекло можно было посидеть у бетонного лотка, охладить руки. Влаги хватало с лихвой на то, чтобы посаженные деревья не нуждались в дополнительном поливе. Для этого в лотках были специальные отверстия, через которые вода уходила в грунт. Каково же было мое удивление, когда однажды я застала рабочих, которые заделывали их цементным раствором. В ответ на мой вопрос “зачем?” они пожали плечами и сослались на приказ начальства.
Сейчас в дождь вода по арыкам несется, выплескиваясь за края. И тогда на дорогах Шымкента образуются настоящие озера неизвестной глубины. Неизвестной настолько, что в любой момент, переходя через дорогу, пешеходы по неосторожности могут провалиться по пояс в воду…
Первые проблемы с ирригационной системой города начались еще в начале 1990-х, когда старые арыки стали застраивать. Ирригационные лотки на многих городских улицах попросту исчезли, а появились новые строения - будки, киоски, автостоянки, впоследствии - кафе. А потом кто-то очень умный городское озеро в районе Верхнего рынка посчитал ненужным, а огромную территорию - нерационально используемой, забетонировал дно и… организовал там рынок сельхозпродуктов. Вот тогда-то наводнения и стали головной болью жителей не только центральной части Шымкента, но и окраин. При этом домам в зонах постоянных подтоплений годами наносился серьезный урон. Некоторые здания такого натиска воды не выдерживали и рушились. Позже рынок убрали, а бетон на естественном дренажном водоеме так и остался.
В 2017 году в акимате Шымкента, тогда еще областного центра, виновными в потопах признали не проектировщиков и подрядчиков, а предпринимателей, которые вывели ирригацию из строя. Городские власти решили, что надо что-то делать, и разработали большой план реконструкции ирригационной системы.
К решению проблемы подошли с научной точки зрения. Коллектив специалистов определял наиболее уязвимые участки городской инфраструктуры в паводковый период.
Полученная информация легла в основу проекта оптимального отвода паводковых вод в городскую канализацию с устройством дождеприемников. Еще одним направлением стало моделирование дождевой (ливневой) канализации с учетом возможностей отвода части паводковых вод по открытым лотковым системам. Там, где это возможно, предложили реанимировать и реконструировать арычную систему, определили первоочередные участки понижения грунтовых вод с последующим использованием их для технических нужд. В тот же год депутаты поддержали план реконструкции заметным финансовым вливанием: выделили 366 миллионов тенге на обустройство ирригации 23 улиц города.
Прошло три года. Сменился аким, город приобрел статус республиканского, а проблема осталась. Теперь уже Мурат АЙТЕНОВ обещает шымкентцам избавить их от подтоплений.
- В 2020 году в результате мониторинга были выявлены 24 проблемные точки города, которые постоянно заливают паводковые и дождевые воды. Уже разработана проектно-сметная документация. Как только пройдет конкурс и будет определена подрядная организация, начнется работа по ирригационной системе в этих точках. Скорее всего, это произойдет в мае, - обещает аким Шымкента.
Теперь, по мнению властей, люди испытывают проблемы из-за... благоустройства города. Там, где гравийные дороги заасфальтировали, значительно уменьшилась зона водопоглощения грунта, вот и топит мегаполис, уверяют районные акимы.
По результатам проведенной инвентаризации ирригационных систем составлен план. Все четыре районных акимата города сейчас работают над его реализацией.
- Мы с соответствующими управлениями и руководителями департамента ЧС совместно провели мониторинг. В ходе его выяснили, что необходимо произвести ремонт ирригационной системы протяженностью 30 км. На территории района выявлены 14 проблемных зон, требующих незамедлительного решения, - рассказывает аким Абайского района Бухарбай ПАРМАНОВ.
- В ходе инвентаризации были выявлены 10 опасных участков, где необходимо в первую очередь решить вопрос с ирригационной системой. По ним была составлена сметная документация, и при уточнении бюджета было выделено 44 млн тенге, - продолжает аким Енбекшинского района Шымкента Галымжан ИЛЬЯСОВ. - Сейчас проходят конкурсные процедуры. И самое главное, мы должны привести в порядок пропускную способность реки Базам в ходе паводков. Главная проблема - жители частного сектора при легализации приватизировали места, где проходили ирригационные системы. Некоторые умудрились на арыках построить сараи. При затоплении дворов техника не может проехать.
Впереди полтора весенних месяца, ливни для этого времени в Шымкенте не редкость. А так как подрядчик определится только в мае и лишь потом приступит к реанимации ирригационной системы, бурных потоков шымкентцам не избежать. И, боюсь, еще долго придется с этим жить...
https://time.kz/articles/territory/2021/04/14/irrigatsiyu-v-reanimatsiyu
Комментарии, по рейтингу, по дате
Там, где гравийные дороги заасфальтировали, значительно уменьшилась зона водопоглощения грунта, вот и топит мегаполис, уверяют районные акимы.Это из серии шипованные шины истирают асфальт, и его нужно каждый год ремонтировать. Так чиновники в Астане ехали по ушам НАНа.