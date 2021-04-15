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Шымкент
Шымкент в красной зоне
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danilov 15 Апреля 2021 в 12:25:07
1037x573
( 71.87Кб)
Комментарии,
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по дате
GoodZone
15.04.2021 в 12:30:34
# 776208
Туркестанская в зеленой зоне, а мы в красной. Это как? Хотя о чем это я, юг же
.
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Маке0912
15.04.2021 в 12:48:03
# 776211
Ну всё, ж..па.
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GoodZone
15.04.2021 в 12:51:14
# 776212
Цитата:
Маке0912
от
15.04.2021 06:48:03
Ну всё, ж..па.
Я бы вас дополнил
-
"Ну всё, ж..па" ничего не поменяется
.
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Konstant
15.04.2021 в 12:56:58
# 776213
Очень печально
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Софруджу
15.04.2021 в 14:44:20
# 776223
Да, прививки ещё не очень быстро скажутся. Считай, только начали. Я вот посмотрел Израиль. Ну, очень заметно
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Fotinij
15.04.2021 в 14:50:47
# 776226
Как они уже достали , со своим враньём.
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Ratkhan
15.04.2021 в 20:33:32
# 776253
Вранье собачий
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