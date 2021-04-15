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Шымкент
Шымкент в красной зоне
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danilov 15 Апреля 2021 в 12:25:07

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 15.04.2021 в 12:30:34   # 776208
Туркестанская в зеленой зоне, а мы в красной. Это как? Хотя о чем это я, юг же .
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  Маке0912 15.04.2021 в 12:48:03   # 776211
Ну всё, ж..па.
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  GoodZone 15.04.2021 в 12:51:14   # 776212
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  Konstant 15.04.2021 в 12:56:58   # 776213
Очень печально
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  Софруджу 15.04.2021 в 14:44:20   # 776223
Да, прививки ещё не очень быстро скажутся. Считай, только начали. Я вот посмотрел Израиль. Ну, очень заметно
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  Fotinij 15.04.2021 в 14:50:47   # 776226
Как они уже достали , со своим враньём.
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  Ratkhan 15.04.2021 в 20:33:32   # 776253
Вранье собачий
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