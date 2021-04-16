В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ РАЗВЯЗКИ В ЧАСТИ ГОРОДА ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧАТ СВЕТ

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danilov 16 Апреля 2021 в 12:38:52
Данные работы проведут по плану 18 апреля 2021 года с 9:00 до 19:00 часов. Электроэнергией от этой электросети обеспечены здания и социальные объекты города Шымкент, расположенные в микрорайонах Отырар, Север, Сайрам, Восток, Азат, Мирас, Улагат, Нурсат, Спортивный, Наурыз, Шапагат, Северо-Восток, Тараз, Бам, а также на улицах Кунаева, Тауке хана, Казыбек би, Иляева, Адырбекова, Жибек жолы, Рыскулова, Аргынбекова. В связи с этим в указанных микрорайонах и улицах полностью отключат электроэнергию.
Кроме того, при подключении электросети к временной кольцевой линии возникает вероятность отключения света в городе Арыс и Ордабасинском районах Туркестанской области.
В этой связи просим информировать жителей города, а также вышеуказанных районов об отключении электроэнергии в зданиях, социальных объектах и учреждениях повышенной значимости, обеспеченных электросетями Л-141, Л-142 мощностью 110 кВ и отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 16.04.2021 12:15:01
А серьезно, снизив с 110кВ до 6кВ, потом до 220в, какой можно получить суммарный ампераж на выходе всех трансформаторов?
Цитата: Zoggyla от 16.04.2021 07:05:43
Вопящий заголовок о конце света.
Вопящий заголовок о конце света.
Цитата: Zoggyla от 16.04.2021 12:15:01Уточнение: это ежели последовательно.
Разве что я бы пользоваться ими при таком "суммарном" напряжении даже с СИЗ не рискнул.
Как знаешь, после преобразования напряжений количество будет зависеть от мощности подстанции и параметров ЛЭП...