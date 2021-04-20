 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Постановление №9
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Апреля 2021 в 09:57:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 20.04.2021 в 10:59:58   # 776465
Жесть
поощрить | покарать
  alpha_portal 20.04.2021 в 11:05:45   # 776466
Они продолжают играть с бесполезными ограничениями, которые никак не влияют на эпид. обстановку, но зато здорово нагибают как бизнес так и простых людей. Штрафы штрафы штрафы штрафы штрафы штрафы штрафы... Кто в итоге обогощается? Дааааааа. Те кто и выписавыет эти постановления.
Идиотизм и только.
Вакцинация - просто позор! Такими темпами и за год не завакцинируешься. А спутник гарантированно на пол года всего лишь имунку подымает. И опять мы уперлись в бабло.
Идиотизм да и только. Что тут скажешь. Остается разводить руками. Умом не блещим
Аппладирую стоя в этом случае Лукашенко! Молочик. Ничего не остановил. Потому что знает что жопа настанет. Смысла нет апсалютно в этих карантинах. На дорогах ежедневно гибнут сотни людей, от других полезнейтак же.
А что в итоге будет когда наступит жопа? Все кто обогатился встанут и уйедут куда нибудь в Лондон. Други скажут простите ошибались и тоже уйдут жить припеваючи в своих золотых замках. А всю эту хрень нам разгребать. Гребаная тупая "забота" о гражданах. Ага.
поощрить (3) | покарать
  OlegR 20.04.2021 в 11:15:30   # 776467
Действительно дебилизм чистой воды, чем им продуктовые помешали после 22:00 ???
А рынки в выходные? Это нихрена не работает и не поможет, наш санВрач с луны свалился!!!
поощрить (2) | покарать
  stasik02 20.04.2021 в 11:40:01   # 776469
забанен до 27.04.2021 13:11:59

Раскрыть Раскрыть

поощрить | покарать (4)
  Маке0912 20.04.2021 в 11:56:45   # 776470
Цитата: stasik02 от 20.04.2021 05:40:01
Вы посмотрите на это


Причём тут внешность ?
Может он профессор, много людям хорошее сделал.
Или тебе азиатская внешность не нравится ?
Так и скажи- поговорим.
любое фото можно выставить и сказать уёбище.
Ты свою фотку скить , мы посмотрим что сказать.
поощрить (3) | покарать
  lado 20.04.2021 в 12:32:08   # 776472
Надо закрыть как в прошлом году
Когда все в масках ходили по улице
Когда вечером ни одной машины не было
Тогда, может быть, и результат будет
поощрить (1) | покарать
  NBE 20.04.2021 в 12:34:47   # 776473
Цитата: stasik02 от 20.04.2021 05:40:01
Вы посмотрите на это


странное деление по внешности... а вообще это исходит сверху, здесь просто выполняют приказ. А почему весь мир так боится, потому что мировая элита состоит из стариков, у которых искусственно поддерживают жизнь, и болезнь их может забрать, несмотря на все их деньги. Поэтому борьба с этой болезнью и вакцинация превыше всего, превыше бедности, голода, определенного процента смертей от вакцины (которая возможна равна смертям от самой болезни).
поощрить (1) | покарать
  Денис222 20.04.2021 в 12:36:09   # 776474
Да сан врачи марионетки...как и большинство чинов...как велят, так и делают.
Карантин по казахстанский, он беспощадный и бессмысленный...примерно как и понты.
поощрить (2) | покарать
  гримм 20.04.2021 в 14:14:27   # 776481
пункт 3,8 вообще охренели
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь