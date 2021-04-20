Постановление №9

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alpha_portal 20.04.2021 в 11:05:45 # 776466
Идиотизм и только.
Вакцинация - просто позор! Такими темпами и за год не завакцинируешься. А спутник гарантированно на пол года всего лишь имунку подымает. И опять мы уперлись в бабло.
Идиотизм да и только. Что тут скажешь. Остается разводить руками. Умом не блещим
Аппладирую стоя в этом случае Лукашенко! Молочик. Ничего не остановил. Потому что знает что жопа настанет. Смысла нет апсалютно в этих карантинах. На дорогах ежедневно гибнут сотни людей, от других полезнейтак же.
А что в итоге будет когда наступит жопа? Все кто обогатился встанут и уйедут куда нибудь в Лондон. Други скажут простите ошибались и тоже уйдут жить припеваючи в своих золотых замках. А всю эту хрень нам разгребать. Гребаная тупая "забота" о гражданах. Ага.
А рынки в выходные? Это нихрена не работает и не поможет, наш санВрач с луны свалился!!!
Вы посмотрите на это <censored>
что еще от него можно ожидать?
что еще от него можно ожидать?
Цитата: stasik02 от 20.04.2021 05:40:01
Вы посмотрите на это
Вы посмотрите на это
Причём тут внешность ?
Может он профессор, много людям хорошее сделал.
Или тебе азиатская внешность не нравится ?
Так и скажи- поговорим.
любое фото можно выставить и сказать уёбище.
Ты свою фотку скить , мы посмотрим что сказать.
Когда все в масках ходили по улице
Когда вечером ни одной машины не было
Тогда, может быть, и результат будет
Цитата: stasik02 от 20.04.2021 05:40:01
Вы посмотрите на это
Вы посмотрите на это
странное деление по внешности... а вообще это исходит сверху, здесь просто выполняют приказ. А почему весь мир так боится, потому что мировая элита состоит из стариков, у которых искусственно поддерживают жизнь, и болезнь их может забрать, несмотря на все их деньги. Поэтому борьба с этой болезнью и вакцинация превыше всего, превыше бедности, голода, определенного процента смертей от вакцины (которая возможна равна смертям от самой болезни).
Карантин по казахстанский, он беспощадный и бессмысленный...примерно как и понты.