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Шымкент
За шесть сорванных краснокнижных тюльпанов шымкентцу грозит три года
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danilov 21 Апреля 2021 в 19:40:26
Его доставили в районный отдел полиции.

Изъятые в качестве вещественных доказательств шесть тюльпанов были направлены на экспертизу. Согласно заключению государственного природного парка "Сайрам-Угам", сорванные цветы – тюльпаны сорта "Грейг", занесенные в Красную книгу Казахстана, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 ч.1 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Полицейские предупреждают, что за срыв цветов, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность.

К примеру, санкции указанной статьи предусматривают наказание либо в виде штрафа в размере до 3000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов. Возможно и ограничение свободы на срок до трех лет, а так же лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, - отметили в полиции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 21.04.2021 в 19:47:56   # 776534
Ну, заключение это не совсем то, что надо. Но штраф должен быть солидный. По дороге едешь - молодёжь охапками рвёт и бросает. Всегда выхожу из себя, когда вижу
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  Денис222 21.04.2021 в 20:28:34   # 776540
Да, лучше пилить бюджетное бабло, чем рвать тюльпаны..
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  Васяй 21.04.2021 в 20:51:20   # 776543
А когда целыми полями распахивают-нормально?И никого не тревожит!
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  Panasonic 21.04.2021 в 21:30:27   # 776549
Лучше бы казнокрадами так боролись. С такими темпами коррупции, скоро нам тоже грозит жизнь как в Зимбабве.
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  Zoggyla 21.04.2021 в 21:58:32   # 776558
Незнание статуса трав не освобождает от ответственности при их косьбе. Страшно подумать, что теперь будет с луковицами бедных тюльпанов, сгниют наверное!
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