15МРП за езду в Дендропарке

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danilov 22 Апреля 2021 в 11:22:42
По данному факту сотрудниками Полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент была проведена проверка. В результате водитель данной автомашины установлен и в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения». Согласно указанной статье гражданину наложен штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
Департамент полиции города Шымкент