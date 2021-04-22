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Шымкент
15МРП за езду в Дендропарке
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danilov 22 Апреля 2021 в 11:22:42
21 апреля текущего года в социальных сетях распространилась видеозапись с передвигающимися на автомобиле по территории дендропарка гражданами.
По данному факту сотрудниками Полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент была проведена проверка. В результате водитель данной автомашины установлен и в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения». Согласно указанной статье гражданину наложен штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.



Департамент полиции города Шымкент
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  Zoggyla 22.04.2021 в 11:29:37   # 776579
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