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Шымкент
В Шымкенте заведены дела в отношении финансовых пирамид
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danilov 22 Апреля 2021 в 14:35:21
Уважаемые жители города Шымкент!
В Управление полиции Енбекшинского района ДП г.Шымкент поступило коллективное заявление от граждан в отношении руководства ТОО "L-Capital Finance", ТОО "Центр финансовой грамотности Береке» и АО "L-Capital" о том, что руководство фирм путём обмана и, злоупотребляя доверием, завладели их денежными средствами.
По заявлению начато уголовное дело по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).
В настоящее время уточняется точное количество потерпевших, если Вы пострадали от действий ТОО "L-Capital Finance", ТОО "Центр финансовой грамотности Береке» и АО "L-Capital" просим обратиться в Управление полиции Енбекшинского района ДП г.Шымкент по телефонам: +7 (702) 804-62-77 и +7 (701) 395-40-80 или 102.
Пресс-служба ДП г.Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 22.04.2021 в 14:48:18   # 776601
Не прошло и года... в Алмате началось еще прошлым летом вроде. Чего ждали?
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  Маке0912 22.04.2021 в 15:11:47   # 776609
А до сегодняшнего дня не знали что это пирамида ???
У же лет 20 начиная и продолжая МММ в Казахстане кидалово было. Все чины были в доле. Чинуши , финпол, налоговая , прокуратура, КНБ , банкиры через которых в банке всё отмывалось и обналичивалось. Как будто бюро сейчас по коррупции ничего не знало ?
Новость ??? Это уже давно не новость. Просто крыша тает.
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  Zoggyla 22.04.2021 в 16:00:00   # 776612
Крыша съезжает
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  332-712 22.04.2021 в 16:58:21   # 776616
Уокер же, вроде, в этой сфере мутил. Весь такой из себя важный...
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