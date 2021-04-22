В Шымкенте заведены дела в отношении финансовых пирамид

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danilov 22 Апреля 2021 в 14:35:21
В Управление полиции Енбекшинского района ДП г.Шымкент поступило коллективное заявление от граждан в отношении руководства ТОО "L-Capital Finance", ТОО "Центр финансовой грамотности Береке» и АО "L-Capital" о том, что руководство фирм путём обмана и, злоупотребляя доверием, завладели их денежными средствами.
По заявлению начато уголовное дело по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).
В настоящее время уточняется точное количество потерпевших, если Вы пострадали от действий ТОО "L-Capital Finance", ТОО "Центр финансовой грамотности Береке» и АО "L-Capital" просим обратиться в Управление полиции Енбекшинского района ДП г.Шымкент по телефонам: +7 (702) 804-62-77 и +7 (701) 395-40-80 или 102.
Пресс-служба ДП г.Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
У же лет 20 начиная и продолжая МММ в Казахстане кидалово было. Все чины были в доле. Чинуши , финпол, налоговая , прокуратура, КНБ , банкиры через которых в банке всё отмывалось и обналичивалось. Как будто бюро сейчас по коррупции ничего не знало ?
Новость ??? Это уже давно не новость. Просто крыша тает.