Поле битвы: в Шымкенте пытаются отстоять стадион

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danilov 23 Апреля 2021 в 14:30:00
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Цитата: Dimmon от 23.04.2021 11:31:33
сложный вопрос, а где еще взять землю под школу? разве не их дети будут учиться данный школе? а какой вой поднимется если попробовать изьять их участки ижс под строительство школы?
сложный вопрос, а где еще взять землю под школу? разве не их дети будут учиться данный школе? а какой вой поднимется если попробовать изьять их участки ижс под строительство школы?
тут что одни @бнутые остались? При чем тут школа?
Цитата: X-Daemon от 23.04.2021 11:57:25Конечно, не в курсе что ли, что почти всех не ипанутых бесрочно в бан отправили. Где чалился?
тут что одни @бнутые остались? При чем тут школа?
Цитата: Dimmon от 23.04.2021 11:31:33
сложный вопрос, а где еще взять землю под школу? разве не их дети будут учиться данный школе? а какой вой поднимется если попробовать изьять их участки ижс под строительство школы?
сложный вопрос, а где еще взять землю под школу? разве не их дети будут учиться данный школе? а какой вой поднимется если попробовать изьять их участки ижс под строительство школы?
тут что одни @бнутые остались? При чем тут школа?