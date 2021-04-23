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Шымкент
Поле битвы: в Шымкенте пытаются отстоять стадион
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danilov 23 Апреля 2021 в 14:30:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 23.04.2021 в 16:15:32   # 776704
Зачем им стадион, пришли, поиграли, оплевали, обхаркали, баклашки и т.д. оставили и ушли домой
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  Dimmon 23.04.2021 в 17:31:33   # 776707
сложный вопрос, а где еще взять землю под школу? разве не их дети будут учиться данный школе? а какой вой поднимется если попробовать изьять их участки ижс под строительство школы?
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  X-Daemon 23.04.2021 в 17:57:25   # 776710
Цитата: Dimmon от 23.04.2021 11:31:33
сложный вопрос, а где еще взять землю под школу? разве не их дети будут учиться данный школе? а какой вой поднимется если попробовать изьять их участки ижс под строительство школы?

тут что одни @бнутые остались? При чем тут школа?
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  Денис222 23.04.2021 в 18:07:53   # 776711
Бля 9 место по территории занимаем...клочка земли нет что-ли...или уже другой хозяин у земли?
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  Zoggyla 23.04.2021 в 19:11:02   # 776716
Цитата: X-Daemon от 23.04.2021 11:57:25
Цитата: Dimmon от 23.04.2021 11:31:33
сложный вопрос, а где еще взять землю под школу? разве не их дети будут учиться данный школе? а какой вой поднимется если попробовать изьять их участки ижс под строительство школы?

тут что одни @бнутые остались? При чем тут школа?
Конечно, не в курсе что ли, что почти всех не ипанутых бесрочно в бан отправили. Где чалился?
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