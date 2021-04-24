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Шымкент
Как отжимают шымкентское предприятие
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danilov 24 Апреля 2021 в 09:36:48
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 24.04.2021 в 12:15:12   # 776760
Где крупный рэкет, там всегда всплывают "контр-разведчики"
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  старик 24.04.2021 в 18:21:41   # 776767
Мерзавцы, сволочи, гниль проклятая! Контрразведка против женщин - работниц!
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  Zoggyla 24.04.2021 в 19:17:08   # 776770
И что это такое? И как это назвать?
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