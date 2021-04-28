В Шымкенте мошенники заманивают участников проекта «Бастау Бизнес», обещая им сертификаты за деньги

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danilov 28 Апреля 2021 в 11:33:32
В сообщении говорится о том, что компания вот уже на протяжении 3 лет занимается такими услугами. Также они пишут:
«Поздравляем Вас с получением одобрения на обучение «Бастау Бизнес»!
В связи этим, мы хотим Вам представить услуги нашей компании. Если Вы по определённым причинам не можете пройти или же, присутствовать на курсах от Атамекен, «Бастау Бизнес» - мы рады Вам помочь!
Наша компания уже более 3 лет занимается с обучением «Бастау Бизнес», и помогает с приобретением сертификата. Данный вид услуги включает в себя: пройти все уроки, тесты и экзамены за Вас. А также, бизнес-план и полное завершение обучения с приобретением сертификата об окончании.
Места ограничены, успейте приобрести данную услугу по увлекательной цене!». Рассылка с данным сообщением является фейковой.
‼️В этой связи, Палата предпринимателей города Шымкент сообщает, что ВСЕ УСЛУГИ в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Енбек» обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» осуществляются на безвозмездной основе.
Напоминаем, что в ходе обучения участников проекта сопровождают только консультант проекта и бизнес-тренер каждой группы.
Информация по данным рассылкам отправлена в службу безопасности НПП «Атамекен».