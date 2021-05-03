Шымкентские полицейские нашли и вернули родителям пропавшую 3-летнюю девочку
danilov 03 Мая 2021 в 08:11:29
2 мая 2021 года в Управление полиции Аль-Фарабийского района обратилась местная жительница 1999 года рождения с заявлением о пропаже дочери. По словам матери, около 13:00 часов ее 3-летняя дочь вышла из дома и пропала.
Для установления местонахождения девочки начальник Департамента полиции города Шымкент генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов дал поручение всем районным управлениям полиции.
В розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав департамента.
Более 500 стражей порядка проверили территорию дворов и расспросили жителей. В поисках девочки также были задействованы служебные собаки Кинологической службы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в 22:10 вечера сотрудники Полка патрульной полиции нашли пропавшую девочку на расстоянии одного километра от микрорайона "Отырар" и доставили ее домой к родителям.
В свою очередь, родители девочки выразили искреннюю благодарность шымкентским полицейским.
Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент