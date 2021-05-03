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Шымкент
Шымкентские полицейские нашли и вернули родителям пропавшую 3-летнюю девочку
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danilov 03 Мая 2021 в 08:11:29
2 мая 2021 года в Управление полиции Аль-Фарабийского района обратилась местная жительница 1999 года рождения с заявлением о пропаже дочери. По словам матери, около 13:00 часов ее 3-летняя дочь вышла из дома и пропала.

Для установления местонахождения девочки начальник Департамента полиции города Шымкент генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов дал поручение всем районным управлениям полиции.

В розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав департамента.

Более 500 стражей порядка проверили территорию дворов и расспросили жителей. В поисках девочки также были задействованы служебные собаки Кинологической службы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в 22:10 вечера сотрудники Полка патрульной полиции нашли пропавшую девочку на расстоянии одного километра от микрорайона "Отырар" и доставили ее домой к родителям.

В свою очередь, родители девочки выразили искреннюю благодарность шымкентским полицейским.

Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент
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  bolatbol 03.05.2021 в 09:36:30   # 777243
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По словам матери, около 13:00 часов ее 3-летняя дочь вышла из дома и пропала.

Quote:
в 22:10 вечера сотрудники Полка патрульной полиции нашли пропавшую девочку на расстоянии одного километра от микрорайона "Отырар"

Там могли быть бродячие собаки, лихие водители, открытые колодцы, солнечный удар
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  старик 03.05.2021 в 10:07:36   # 777246
Quote:
генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов дал поручение всем районным управлениям полиции.
Ну если сам генерал-майор дал поручение, то тогда конечно! Я так понимаю без этого поручения полицейские не справились бы с задачей?
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  kubik 03.05.2021 в 10:19:31   # 777247
хорошо , что нашли. Мать овца тупая, не уследить за трехлетним ребенком.
Интересно , а ели бы история закончилась не очень хорошо имя генерала-майора в статье упоминалось бы?
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  GoodZone 03.05.2021 в 10:33:46   # 777248
Часто наблюдаю картину - 6-7 летние дети с малышом года 2 гуляют одни без взрослых или часов в 10 вечера резвятся школьники начальных классов... о чем думают их родители? но тут же вспоминаю анекдот и успокаиваюсь:
Смотрит цыган на своих детей, а они грязные вокруг него бегают. Цыганка спрашивает:
- Чего задумался?
- Да вот, -говорит, - думаю. Этих помыть или новых завести.
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  кинат 03.05.2021 в 12:35:34   # 777256
Вчера поливал деревья вдоль канала в Н.отраре ближе к вечеру в р-оне 17-00, там патрулек очень много было! Еще подумал что то разьездились!Одни уедут ,другие подьедут и прочесывают вдоль канала и между домов-только тогда узнал что ребенок пропал.Так же люди в возрасте ,парни и девушки , семейные пары ходили искали! Хорошо что нашлась! За детьми нужно смотреть.
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