Воздушный шар оборвал линии электропередач в Шымкенте

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danilov 07 Мая 2021 в 00:41:03
Сегодня вечером в 20:24 в микрорайоне Туран во время сборки воздушного шара частным предпринимателем случилось происшествие. Из-за сильного порыва ветра воздушный шар упал на электрические сети в 10 кВ, оборвав линии электропередач.
В связи с этим, около 4 тысяч абонентов микрорайона Туран и микрорайона Шымсити, микрорайона Асар-2 и многоэтажных жилых домов New City остались без электроэнергии. Специальные бригады ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит», ГКП «Куатжылуорталык-3» проводят восстановительные работы.
Факт зарегистрирован в Каратауском районном управлении полиции. Проводится проверка.
Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкента приносит свои извинения и просит абонентов сохранять спокойствие.
https://www.inform.kz/ru/vozdushnyy-shar-oborval-linii-elektroperedach-v-shymkente_a3785342
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alpha_portal 07.05.2021 в 02:59:31 # 777497
Цитата: alpha_portal от 06.05.2021 20:59:31Ну это просто форс-мажор. Ну, не подумал про такое, что может произойти. Регулярно, пару раз в год, кто- нить сбивает опору лэп или экскаватором на трейлере утаскивает за собой несколько опор. Особливо отличаются деятели на больших самосвалах, когда разгружаются в охранной зоне лэп. Один такой под лэп-35, решил проверить работу подъмника, оборвал. Бестолковых хватает.
Вот вам и жажда наживы и безответственность. Тот кто запускает шар, разве не изучал погоду? Разве не видел, что погода не летная? Вот и поплатился. Это хорошо еще без жертв. Поэтому не хожу ни на какие наши атракционы. Нет доверия. Базнесмены пренебрегают обстоятельствами и никогда не отказывают себе в возможности заработать, даже в условиях, когда этого делать нельзя.
Вот вам и жажда наживы и безответственность. Тот кто запускает шар, разве не изучал погоду? Разве не видел, что погода не летная? Вот и поплатился. Это хорошо еще без жертв. Поэтому не хожу ни на какие наши атракционы. Нет доверия. Базнесмены пренебрегают обстоятельствами и никогда не отказывают себе в возможности заработать, даже в условиях, когда этого делать нельзя.