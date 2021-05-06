Воздушный шар оборвал линии электропередач в Шымкенте

Вот вам и жажда наживы и безответственность. Тот кто запускает шар, разве не изучал погоду? Разве не видел, что погода не летная? Вот и поплатился. Это хорошо еще без жертв. Поэтому не хожу ни на какие наши атракционы. Нет доверия. Базнесмены пренебрегают обстоятельствами и никогда не отказывают себе в возможности заработать, даже в условиях, когда этого делать нельзя.