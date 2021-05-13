Шымкентцы могут остаться без Пушкинской библиотеки

Библиотеки еще существуют? Зачем, для кого? Приятно конечно это слышать, но время не стоит на месте, сейчас почти все оцифровано и доступно. Да и люди в массе своей не читают книг к великому сожалению. Практически все, что интересует нахожу в открытом доступе. года три назад видел подобие библиотеки в одном парке российского города - принцип обмена - приносишь книгу и меняешь на то, что понравилось из имеющихся, многие сдавали целые библиотеки. Не знаю, существует ли она еще, думаю, что не выжила...