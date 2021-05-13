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Шымкент
Шымкентцы могут остаться без Пушкинской библиотеки
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danilov 13 Мая 2021 в 16:25:31
Областную библиотеку имени Пушкина хотят перевезти в Туркестан.

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  GoodZone 13.05.2021 в 16:50:11   # 777738
Библиотеки еще существуют? Зачем, для кого? Приятно конечно это слышать, но время не стоит на месте, сейчас почти все оцифровано и доступно. Да и люди в массе своей не читают книг к великому сожалению. Практически все, что интересует нахожу в открытом доступе. года три назад видел подобие библиотеки в одном парке российского города - принцип обмена - приносишь книгу и меняешь на то, что понравилось из имеющихся, многие сдавали целые библиотеки. Не знаю, существует ли она еще, думаю, что не выжила...
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  Directrix 13.05.2021 в 16:56:46   # 777740
Задалбали с этим Туркестаном. Все ради одних похорон. Умрет кое-то, похоронят его там и забудут про этот город. Скажут что не прибыльный, заводов градообразующих нет, население маленькое, туризм не прет (да и что построят, к тому времени уже развалиться).
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  Пастафариан 13.05.2021 в 17:02:55   # 777743
... ....... ....., . ......... .... ....., .......... ........ ......, ........ ....... .. ..., .. ....., ...... .... .. ......... .... ..., .... .... ......... ..... ...., ну типа того
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  Zoggyla 13.05.2021 в 17:06:00   # 777746
Цитата: Пастафариан от 13.05.2021 11:02:55
... ....... ....., . ......... .... ....., .......... ........ ......, ........ ....... .. ..., .. ....., ...... .... .. ......... .... ..., .... .... ......... ..... ...., ну типа того
Это не азбука Морзе. Можно не пытаться переводить.
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  Ал 13.05.2021 в 19:06:10   # 777763
Quote:
... ....... ....., . ......... .... ....., .......... ........ ......, ........ ....... .. ..., .. ....., ...... .... .. ......... .... ..., .... .... ......... ..... ...., ну типа того

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  Джимбо 13.05.2021 в 19:10:04   # 777764
Пусть Шукеев себе там новую построит. И книги закупит. Деловой какой.
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  звукач 13.05.2021 в 21:03:22   # 777784
Очередной показатель бездумного отношения к истории как города так и в целом.Библиотека если переведут в Туркестан будет однозначно похерена,и в конце концов заброшена.
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  bolatbol 13.05.2021 в 21:25:32   # 777795
Цитата: GoodZone от 13.05.2021 10:50:11
Библиотеки еще существуют? Зачем, для кого? Приятно конечно это слышать, но время не стоит на месте, сейчас почти все оцифровано и доступно. Да и люди в массе своей не читают книг к великому сожалению. Практически все, что интересует нахожу в открытом доступе. года три назад видел подобие библиотеки в одном парке российского города - принцип обмена - приносишь книгу и меняешь на то, что понравилось из имеющихся, многие сдавали целые библиотеки. Не знаю, существует ли она еще, думаю, что не выжила...

Чимкент-Отрар известен взятием Чингисханом, это 13 век. С тех пор могли остаться рукописные арабские книги, глиняные таблички с монгольскими письменами, книги Аль-Фараби, Ибн-Сины, Навои, Фирдоуси. Канцелярия генерал-губернаторов его императорского величества, Кораны и Библии, декреты Совнаркома и газеты-журналы на арабской вязи и латинице. Все это требует хранения, реставрации, научных исследований.
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  Софруджу 13.05.2021 в 21:36:41   # 777796
Библиотеки еще существуют? Зачем, для кого?

Прикиньте - существуют. И не пустуют. А насчёт оцифровки. Года три назад сгорела одна из крупнейших библиотек - ИНИОН, как Вы, наверно, помните. Так вот оказалось, что оцифровано было только 7 %. Я не пропустил 0 случайно
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  Софруджу 13.05.2021 в 22:23:18   # 777803
Печально, что главный момент - я не хочу переезжать на другое место работы. А не беспокойство о готовящемся акте вандализма. А то, что готовится, это и есть именно вандализм. Скольким людям потенциально нужна Пушкинка в Чимкенте и скольким в Туркестане? Я уж не говорю про исторические корни и прочие святые вещи. А давайте Ленинку куда-нито в Урюпинск увезём. А чо?
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  Reanimator 14.05.2021 в 01:36:58   # 777823
Основной книжный фонд Пушки - русская литература и книги на русском языке. Основной (!!!)
Просто немой вопрос в воздухе зависает: «Кто в Туркестане будет читать книги на русском языке???»
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  Васяй 14.05.2021 в 02:10:05   # 777826
Цитата: Reanimator от 13.05.2021 19:36:58
Основной книжный фонд Пушки - русская литература и книги на русском языке. Основной (!!!)
Просто немой вопрос в воздухе зависает: «Кто в Туркестане будет читать книги на русском языке???»
+100 500!Не трогайте суки,то,что вам не принадлежит!При переезде пропадет от 30 до 80% как минимум!
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  Васяй 14.05.2021 в 02:12:45   # 777827
Цитата: bolatbol от 13.05.2021 15:25:32
Цитата: GoodZone от 13.05.2021 10:50:11
Библиотеки еще существуют? Зачем, для кого? Приятно конечно это слышать, но время не стоит на месте, сейчас почти все оцифровано и доступно. Да и люди в массе своей не читают книг к великому сожалению. Практически все, что интересует нахожу в открытом доступе. года три назад видел подобие библиотеки в одном парке российского города - принцип обмена - приносишь книгу и меняешь на то, что понравилось из имеющихся, многие сдавали целые библиотеки. Не знаю, существует ли она еще, думаю, что не выжила...

Чимкент-Отрар известен взятием Чингисханом, это 13 век. С тех пор могли остаться рукописные арабские книги, глиняные таблички с монгольскими письменами, книги Аль-Фараби, Ибн-Сины, Навои, Фирдоуси. Канцелярия генерал-губернаторов его императорского величества, Кораны и Библии, декреты Совнаркома и газеты-журналы на арабской вязи и латинице. Все это требует хранения, реставрации, научных исследований.
Вот это пусть и перевозят!
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