Шымкентцы могут остаться без Пушкинской библиотеки

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danilov 13 Мая 2021 в 16:25:31
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Пастафариан 13.05.2021 в 17:02:55 # 777743
Цитата: Пастафариан от 13.05.2021 11:02:55Это не азбука Морзе. Можно не пытаться переводить.
... ....... ....., . ......... .... ....., .......... ........ ......, ........ ....... .. ..., .. ....., ...... .... .. ......... .... ..., .... .... ......... ..... ...., ну типа того
... ....... ....., . ......... .... ....., .......... ........ ......, ........ ....... .. ..., .. ....., ...... .... .. ......... .... ..., .... .... ......... ..... ...., ну типа того
... ....... ....., . ......... .... ....., .......... ........ ......, ........ ....... .. ..., .. ....., ...... .... .. ......... .... ..., .... .... ......... ..... ...., ну типа того
Цитата: GoodZone от 13.05.2021 10:50:11
Библиотеки еще существуют? Зачем, для кого? Приятно конечно это слышать, но время не стоит на месте, сейчас почти все оцифровано и доступно. Да и люди в массе своей не читают книг к великому сожалению. Практически все, что интересует нахожу в открытом доступе. года три назад видел подобие библиотеки в одном парке российского города - принцип обмена - приносишь книгу и меняешь на то, что понравилось из имеющихся, многие сдавали целые библиотеки. Не знаю, существует ли она еще, думаю, что не выжила...
Библиотеки еще существуют? Зачем, для кого? Приятно конечно это слышать, но время не стоит на месте, сейчас почти все оцифровано и доступно. Да и люди в массе своей не читают книг к великому сожалению. Практически все, что интересует нахожу в открытом доступе. года три назад видел подобие библиотеки в одном парке российского города - принцип обмена - приносишь книгу и меняешь на то, что понравилось из имеющихся, многие сдавали целые библиотеки. Не знаю, существует ли она еще, думаю, что не выжила...
Чимкент-Отрар известен взятием Чингисханом, это 13 век. С тех пор могли остаться рукописные арабские книги, глиняные таблички с монгольскими письменами, книги Аль-Фараби, Ибн-Сины, Навои, Фирдоуси. Канцелярия генерал-губернаторов его императорского величества, Кораны и Библии, декреты Совнаркома и газеты-журналы на арабской вязи и латинице. Все это требует хранения, реставрации, научных исследований.
Прикиньте - существуют. И не пустуют. А насчёт оцифровки. Года три назад сгорела одна из крупнейших библиотек - ИНИОН, как Вы, наверно, помните. Так вот оказалось, что оцифровано было только 7 %. Я не пропустил 0 случайно
Reanimator 14.05.2021 в 01:36:58 # 777823
Просто немой вопрос в воздухе зависает: «Кто в Туркестане будет читать книги на русском языке???»
Цитата: Reanimator от 13.05.2021 19:36:58+100 500!Не трогайте суки,то,что вам не принадлежит!При переезде пропадет от 30 до 80% как минимум!
Основной книжный фонд Пушки - русская литература и книги на русском языке. Основной (!!!)
Просто немой вопрос в воздухе зависает: «Кто в Туркестане будет читать книги на русском языке???»
Основной книжный фонд Пушки - русская литература и книги на русском языке. Основной (!!!)
Просто немой вопрос в воздухе зависает: «Кто в Туркестане будет читать книги на русском языке???»
Цитата: bolatbol от 13.05.2021 15:25:32Вот это пусть и перевозят!
Чимкент-Отрар известен взятием Чингисханом, это 13 век. С тех пор могли остаться рукописные арабские книги, глиняные таблички с монгольскими письменами, книги Аль-Фараби, Ибн-Сины, Навои, Фирдоуси. Канцелярия генерал-губернаторов его императорского величества, Кораны и Библии, декреты Совнаркома и газеты-журналы на арабской вязи и латинице. Все это требует хранения, реставрации, научных исследований.
Цитата: GoodZone от 13.05.2021 10:50:11
Библиотеки еще существуют? Зачем, для кого? Приятно конечно это слышать, но время не стоит на месте, сейчас почти все оцифровано и доступно. Да и люди в массе своей не читают книг к великому сожалению. Практически все, что интересует нахожу в открытом доступе. года три назад видел подобие библиотеки в одном парке российского города - принцип обмена - приносишь книгу и меняешь на то, что понравилось из имеющихся, многие сдавали целые библиотеки. Не знаю, существует ли она еще, думаю, что не выжила...
Библиотеки еще существуют? Зачем, для кого? Приятно конечно это слышать, но время не стоит на месте, сейчас почти все оцифровано и доступно. Да и люди в массе своей не читают книг к великому сожалению. Практически все, что интересует нахожу в открытом доступе. года три назад видел подобие библиотеки в одном парке российского города - принцип обмена - приносишь книгу и меняешь на то, что понравилось из имеющихся, многие сдавали целые библиотеки. Не знаю, существует ли она еще, думаю, что не выжила...
Чимкент-Отрар известен взятием Чингисханом, это 13 век. С тех пор могли остаться рукописные арабские книги, глиняные таблички с монгольскими письменами, книги Аль-Фараби, Ибн-Сины, Навои, Фирдоуси. Канцелярия генерал-губернаторов его императорского величества, Кораны и Библии, декреты Совнаркома и газеты-журналы на арабской вязи и латинице. Все это требует хранения, реставрации, научных исследований.