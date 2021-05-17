В борьбе за низкие тарифы

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GoodZone 17 Мая 2021 в 09:29:44
Приказ о снижении с 1 января этого года тарифа газовиков на 29 процентов ДРЕМ подписал в начале ноября прошлого года. Новые тарифы на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам шымкентскому производственному филиалу АО “КазТрансГаз Аймак” были утверждены в размере 4 619,51 тенге/1000 кубометров вместо действовавшей тогда таксы 6507,23 тенге/1000 кубов.
Однако субъект естественных монополий - филиал АО “КазТрансГаз Аймак” - был не согласен с таким снижением стоимости своих услуг и обратился с иском в суд о признании приказа ДРЕМ о новых тарифах незаконным. К удивлению представителей уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере естественных монополий, специализированный межрайонный экономический суд Шымкента исковое заявление газовиков удовлетворил. Но департамент не смирился с таким поворотом дела и подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам.
И, к счастью потребителей, уполномоченному органу удалось отстоять снижение тарифа. Указанная судебная коллегия 11 мая отменила решение Фемиды первой инстанции. В итоге приказ ДРЕМ о новых ценах на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам признан законным и обоснованным. Решение суда уже вступило в законную силу.
Екатерина НАЗАРЕНКО
https://time.kz/articles/territory/2021/05/14/v-borbe-za-nizkie-tarify
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