 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В борьбе за низкие тарифы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 17 Мая 2021 в 09:29:44
В Шымкенте департамент по регулированию естественных монополий (ДРЕМ) в суде отстоял свое решение о снижении тарифа городского филиала АО “КазТрансГаз Аймак” на услуги транспортировки газа по распределительным системам.

Приказ о снижении с 1 января этого года тарифа газовиков на 29 процентов ДРЕМ подписал в начале ноября прошлого года. Новые тарифы на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам шымкентскому производственному филиалу АО “КазТрансГаз Аймак” были утверждены в размере 4 619,51 тенге/1000 кубометров вместо действовавшей тогда таксы 6507,23 тенге/1000 кубов.

Однако субъект естественных монополий - филиал АО “КазТрансГаз Аймак” - был не согласен с таким снижением стоимости своих услуг и обратился с иском в суд о признании приказа ДРЕМ о новых тарифах незаконным. К удивлению представителей уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере естественных монополий, специализированный межрайонный экономический суд Шымкента исковое заявление газовиков удовлетворил. Но департамент не смирился с таким поворотом дела и подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам.

И, к счастью потребителей, уполномоченному органу удалось отстоять снижение тарифа. Указанная судебная коллегия 11 мая отменила решение Фемиды первой инстанции. В итоге приказ ДРЕМ о новых ценах на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам признан законным и обоснованным. Решение суда уже вступило в законную силу.

Екатерина НАЗАРЕНКО
https://time.kz/articles/territory/2021/05/14/v-borbe-za-nizkie-tarify
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 17.05.2021 в 11:06:57   # 777935
Да газовики просто резину тянули, представляете сколько они бабла собрали пока процесс длился(январь-май)? И что их обяжут перерасчет сделать? Вообще конечно мутная контора, абсолютно наплевательски к потребителям относятся, ведут себя как-будто все им обязаны и законы не для них... достали со своим "сервисом"...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь