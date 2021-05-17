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Шымкент
Ненужные врачи: в Шымкенте массово увольняют ветеринаров
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danilov 17 Мая 2021 в 13:35:57
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  GoodZone 17.05.2021 в 14:27:48   # 777950
Пора бы уже понять, что государство планомерно и последовательно снимает с себя ответственность за целые сектора экономики и социальные обязательства перед гражданами. Это произошло с экономикой, когда гос.объекты передали в частные руки(определенные руки, нужно заметить), в том числе и стратегически важные, например водоканалы, энергетику. Это происходит в образовании, медицине, спорте уже не первый год. Обычная коммерциализация. Где грань? Государство оставляет за собой налоги, контроль и законотворчество... Это всех устраивает?
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