Заместитель акима Туркестанской области влип в историю со взяткой от поставщика сельхозтехники

Снова хайли -лайкли, из фактов мы имеем только заявление директора о том , что деньги предназначались, ни факта передачи, ни факта вымогательства правоохранительные органы не отмечают.Ну зная наш менталитет и способность договариваться на месте - тут как бы вопрос исчерпан.Михаил Казачков, кто бы это ни был отрабатывает заказ по очередному неугодному чиновнику. Поднимает шумиху, создает информационный фон , настраивая общественное мнение.Судя по комментарию выше ранее фигурант у широких масс не был замечен в чём-то подобном.Помнится по Почивалову этот же блогер активно работал.