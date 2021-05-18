Заместитель акима Туркестанской области влип в историю со взяткой от поставщика сельхозтехники

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danilov 18 Мая 2021 в 10:59:06
По данным сайта госзакупок, ТОО “Композит Групп Казахстан” является одним из постоянных подрядчиков различных структурных подразделений акимата Туркестанской области. Компания продает в нашей стране белорусскую технику, в основном трактора. Только в 2021 году эта фирма поставила туркестанским госпредприятиям десятки единиц техники, при этом весьма недешевой - например, управление природных ресурсов и регулирования природопользования приобрело 7 тракторов “Белорус-922.3” на общую сумму 60 с лишним миллионов тенге. Всего же в открытых источниках есть информация по пяти конкурсам, выигранным “Композит Групп Казахстан” в Туркестанской области только в этом году. Общая сумма закупа - около 200 миллионов тенге.
По всей видимости, активность компании привлекла к себе внимание и у руководителей фирмы попросили небольшой такой откат - всего 2 миллиона тенге. Это даже не десять процентов, а всего один. Хотя велика вероятность, что это лишь часть от общей суммы. Но генеральный директор “Композит групп Казахстан” Андрей ГОМАЮНОВ и исполнительный директор Сабит КОНУСОВ решили обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Деньги заместителю акима передавались через одного из сотрудников ТОО “Turkistan Invest” - на сайте этой организации написано, что она занимается привлечением инвестиций в Туркестанскую область, а также развивает там экспорт. Но, судя по истории с тракторами, на этом функции оператора по инвестициям не заканчиваются.
У нас нет точных данных, каков статус Меиржана Мырзалиева в уголовном деле и будет ли избираться ему мера пресечения в виде ареста. По состоянию на 17 мая заместитель акима Туркестанской области находится на больничном.
Михаил КОЗАЧКОВ
https://time.kz/news/society/2021/05/18/traktor-pereehal
Комментарии, по рейтингу, по дате
Михаил Казачков, кто бы это ни был отрабатывает заказ по очередному неугодному чиновнику. Поднимает шумиху, создает информационный фон , настраивая общественное мнение.
Судя по комментарию выше ранее фигурант у широких масс не был замечен в чём-то подобном.
Помнится по Почивалову этот же блогер активно работал.
Цитата: kubik от 18.05.2021 06:06:10
Снова хайли -лайкли, из фактов мы имеем только заявление директора о том , что деньги предназначались, ни факта передачи, ни факта вымогательства правоохранительные органы не отмечают.
Ну зная наш менталитет и способность договариваться на месте - тут как бы вопрос исчерпан.
Михаил Казачков, кто бы это ни был отрабатывает заказ по очередному неугодному чиновнику. Поднимает шумиху, создает информационный фон , настраивая общественное мнение.
Судя по комментарию выше ранее фигурант у широких масс не был замечен в чём-то подобном.
Помнится по Почивалову этот же блогер активно работал.
Снова хайли -лайкли, из фактов мы имеем только заявление директора о том , что деньги предназначались, ни факта передачи, ни факта вымогательства правоохранительные органы не отмечают.
Ну зная наш менталитет и способность договариваться на месте - тут как бы вопрос исчерпан.
Михаил Казачков, кто бы это ни был отрабатывает заказ по очередному неугодному чиновнику. Поднимает шумиху, создает информационный фон , настраивая общественное мнение.
Судя по комментарию выше ранее фигурант у широких масс не был замечен в чём-то подобном.
Помнится по Почивалову этот же блогер активно работал.
Цитата: kubik от 18.05.2021 06:06:10Пропагандон прикормленный?
Снова хайли -лайкли, из фактов мы имеем только заявление директора о том , что деньги предназначались, ни факта передачи, ни факта вымогательства правоохранительные органы не отмечают.
Михаил Казачков, кто бы это ни был отрабатывает заказ по очередному неугодному чиновнику. Поднимает шумиху, создает информационный фон , настраивая общественное мнение.
Судя по комментарию выше ранее фигурант у широких масс не был замечен в чём-то подобном.
Помнится по Почивалову этот же блогер активно работал.
Снова хайли -лайкли, из фактов мы имеем только заявление директора о том , что деньги предназначались, ни факта передачи, ни факта вымогательства правоохранительные органы не отмечают.
Михаил Казачков, кто бы это ни был отрабатывает заказ по очередному неугодному чиновнику. Поднимает шумиху, создает информационный фон , настраивая общественное мнение.
Судя по комментарию выше ранее фигурант у широких масс не был замечен в чём-то подобном.
Помнится по Почивалову этот же блогер активно работал.