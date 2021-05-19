"Стильный" полицейский в Louis Vuitton возмутил жителей Шымкента

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Гость 19 Мая 2021 в 09:58:34
Кадры из видео
Инцидент произошел на одном из стихийных базарчиков Енбекшинского района. Сюда прибыли двое сотрудников полиции. Один из них был одет в форму правоохранительных органов. А второй полицейский был одет в обычную футболку модного бренда Louis Vuitton и брюки из форменного обмундирования.
Торговцы мини-рынка стали возмущаться тем, что к ним обращается правоохранитель, который не одет в традиционную полицейскую форму. На недовольство горожан сотрудник в грубой форме заявил, что "это такой его стиль", а затем начал конфликтовать с присутствующими. В ответ люди начали снимать на видео происходящее, а позже выложили ролики в соцсети.
Спустя несколько дней в полиции прокомментировали данный инцидент. Как сообщили правоохранители Шымкента, по данному факту была проведена служебная проверка.
"На видео запечатлен участковый инспектор Управления полиции Енбекшинского района. Он проживает недалеко от указанной на видеозаписи территории. В тот день данный сотрудник, выйдя из дома, нарушил правила ношения форменной одежды и подошел к коллеге. Последний проводил разъяснительную работу среди торговцев по профилактике торговли в неустановленных местах. По результатам проверки в отношении обоих сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора каждому", - рассказали в пресс-службе городского ДП.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/stilnyiy-politseyskiy-louis-vuitton-vozmutil-jiteley-437654/
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Попрощался он с ним и поехал дальше.