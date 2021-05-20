Зажать носы и плакать...

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GoodZone 20 Мая 2021 в 12:25:19
Микрорайон окутывает удушающий запах. В летний зной окна не открыть. Зловоние проникает во все щели.
Существует этот иловый накопитель с 1976 года, а жилые дома на его берегах построили пять лет назад. Глубина накопителя около 25 метров. Летом он пересыхает, и иловые отложения превращаются в торф. Но весной, когда идут обильные осадки, вся ливневая вода сбрасывается в этот лог, и он наполняется. Отвечает за накопитель ТОО “Водные ресурсы-Маркетинг”, которое получило экологическое разрешение на использование этого лога в качестве илового накопителя сроком на 10 лет.
Жители “Ынтымака” неоднократно жаловались во все инстанции на смрад. Год назад ситуация вроде бы выправилась, в прошлом году он их не беспокоил. А месяц назад все началось сначала. Терпение ынтымаковцев иссякло.
- Я считаю, что все болезни и инфекции у нас из-за этого. У наших детей болят животы, дизентерия и другие болезни. Это же канализационные стоки, - жалуется жительница микрорайона “Ынтымак-2” Гульжан АКБАЕВА.
Успокоить людей попыталась управляющая очистными сооружениями ТОО “Водные ресурсы-Маркетинг” Шымкента Ирина КАЗАРИНОВА.
- На очистных сооружениях Шымкента планируется ввести еще одно технологическое новшество. “Мокрый барьер” - так называется система, которая предназначена для борьбы с неприятными запахами. По периметру иловых карт установят пятиметровые штанги с дозаторами, через которые будет выбрасываться химический реагент, расщепляющий молекулы сероводорода. Если он даст результат, тогда примем решение, чтобы поставить такой “мокрый барьер” на границе домов и нашего лога, - рассказывает Ирина Казаринова.
На предприятии все готово для запуска новой системы. Утверждают, что осталось лишь дождаться открытия границ, чтобы завезти дорогостоящее оборудование.
- До конца года мы планируем построить иловые карты и перенесем этот полигон в другое место. Нам необходимо решить этот вопрос с представителями ЖКХ. Жители сейчас полностью поддерживают наше решение, - говорит директор ТОО “Водные ресурсы-Маркетинг” Анарбек ОРМАН.
В компании также отметили, что перенос очистного сооружения из микрорайона “Ынтымак-2” на окраину города предусмотрен генпланом. Вот только этим вопросом будет заниматься уже акимат. Теперь решение проблемы зависит от местной власти. Точные сроки пока никто назвать не может.
Такая неопределенность жителей “Ынтымака” не устраивает. Они хотят точно знать, когда смогут открыть окна и вдохнуть, не зажимая носа.
Ирина КАЗОРИНА
https://time.kz/articles/territory/2021/05/19/zazhat-nosy-i-plakat
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