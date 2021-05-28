Экс-чиновник без гражданства

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Гость 27 Мая 2021 в 18:07:42
"Двойного гражданства у нас не было и нет. Я родился в Шымкенте, всю жизнь прожил в Шымкенте, родители мои из Шымкента. Здесь получил два высших образования. Прописан здесь, никогда не выписывался и не переезжал. Пять детей - все граждане Казахстана", - рассказал в интервью Олег Почивалов.
Экс-чиновник уверен, что его подставили из-за активной работы на посту.
"Выложили в Интернете информацию, копии внутренних документов Российской Федерации. Откуда они вообще их взяли, непонятно. Я лично написал заявление через сайт МВД России. Мне прислали ответ, что ни я не состою в гражданстве РФ, ни мои дети, ни моя супруга - никого там нет.
Главной их целью было сделать так, чтобы я покинул госслужбу, пост начальника Управления спорта Шымкента. Потому что мы планировали провести реформы, завезти лучший опыт, который мы наблюдали по миру, в условиях рынка, в условиях пандемии. Разработал планы. Много было реализовано по развитию массового спорта. Не всем это нравилось, потому что мы оторвали их от кормушки насиженной. Сначала были жалобы во все контролирующие инстанции на мои какие-то нарушения в работе, которые не подтвердились в ходе проверок. Потом уже они сделали спланированную атаку по гражданству", - поделился Олег Почивалов.
Он также высказался о судебном разбирательстве.
"Когда проходило судебное разбирательство, суд не принял ни одного представленного моими адвокатами документа или ходатайства. У меня на руках эта справка об отсутствии гражданства РФ уже была. Никто ее не принял и не рассмотрел", - уверен Почивалов.
Апелляция тоже не дала результата.
"Когда мы подали апелляцию, ее рассмотрели заочно, не сообщив мне, что она будет проходить, не уведомив моего адвоката. Не приняв ни один документ, из тех, что нам поступили в ходе судебного процесса", - заявил экс-чиновник.
Олег Почивалов потерял не только должность на госслужбе, но и гражданство Казахстана. Он говорит, что, так как другого гражданства у него нет, он остался человеком без гражданства. Однако мужчина не собирается сдаваться.
"Я подал кассацию в Верховный суд, протест в Генеральную прокуратуру... Паспорт я не сдавал и удостоверение не сдавал. Когда подавал протест в Генпрокуратуру, там требовались документы.
Эта ситуация сохраняется с февраля 2021 года. Мои права ущемлены, ЭЦП отключено, обратиться напрямую через E-gov не могу. Во всех госорганах ужасная бюрократия и никакой реакции на мои жалобы и протесты нет. В таком тревожном состоянии находится вся моя семья. Хотя мне известно, что и МВД, и Генеральная прокуратура имеют в своем распоряжении официальное подтверждение об отсутствии у меня российского гражданства, поступившее из посольства России в Казахстане в адрес МВД", - поделился Почивалов.
В документах на фото, опубликованных в Сети, сообщалось, что Почивалов прописан в Московской области.
"В Московской области я никогда не был. По этому факту сейчас там возбуждено уголовное дело. Действительно, был документ, но непонятно, как выдан. Его на основании уголовного дела аннулировали, потому что ни моих заявлений, ни моих первичных документов и паспорта не было. Тем более никогда не имел там никакой недвижимости.
Если бы я хотел уехать, я бы уехал в Россию в девяностые. Зачем мне надо туда? Мои деды и родители здесь жили. Почему я должен уезжать? Никогда не было даже таких мыслей. У меня пять сыновей, я их воспитываю так, что жить надо там, где ты родился, прикладывать свои усилия на развитие своей страны и Родины. У меня супруга - узбечка, жена моего брата - казашка", - рассказал экс-чиновник.
Есть еще одна причина, почему Почивалов старается решить вопрос с гражданством как можно скорее.
"У меня четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио. Я сам возглавляю эту команду. Нам обязательно нужно присутствие в Токио, чтобы наши ребята завоевали медали. Но я с начала года ни в одном мероприятии не принял участия, только онлайн.
Я потратил всю свою жизнь на развитие детского спорта. Больше 600 человек - мастера спорта международного класса и мастера спорта Казахстана, которых я воспитал. Я сам тренер с 1991 года. Сам я двукратный чемпион Азии по стрельбе и заслуженный тренер страны", - добавил Олег Почивалов.
Информация о двойном гражданстве чиновника из Шымкента появилась в Сети несколько месяцев назад. Тогда сообщалось, что Почивалов имеет документы Казахстана и России. В акимате Шымкента эту информацию опровергли, однако затем чиновника лишили должности. Суд состоялся в феврале 2021 года. По приговору суда Почивалов утратил гражданство Казахстана.
https://tengrinews.kz/story/podstavili-eks-chinovnik-s-dvoynyim-grajdanstvom-sdelal-438531/
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alpha_portal 28.05.2021 в 11:17:44 # 778680