46 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ПОБЕДУ В МЕЖШКОЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ?!!!

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danilov 28 Мая 2021 в 20:18:57
Мне интересно кто утверждает такие грандиозные сметы за местечковый конкурс детишек?! Из какого резона устанавливаются такие колоссальные вознаграждения?! На что пойдут эти 46 тысяч долларов? Этот вопрос тем более актуален, ведь деньги получит школа, а не команда. И вообще, Шымкент уже достиг такого уровня благосостояния, что может позволить себе баловать своих детишек такими дорогими дарами?
Вы только не подумайте, я двумя руками за приобщение детей к спорту, и уж тем более к шахматам. Однако расточительство должно же иметь какие-то границы!
То песни-пляски наурызные за полтора миллиарда проводим, то за победу в банальном соревновании школ дарим 20 миллионов тенге!!!
Посмотрите, что пишет знаменитый на весь Казахстан популяризатор отечественной шахматной школы Анвар Шайхымов
"...если учитывать, что за титул чемпиона Казахстана среди мужчин гроссмейстер Муртас Кажгалеев получил всего
540 000 тенге (1200$), то остаётся только охреневать от щедрости организаторов шымкентского турнира, ведь межшкольные турниры одного города, даже близко не подходят для сравнения с гроссмейстерскими турнирами"
Асхат Жұмағали , надеюсь ваши аудиторы и в этом случае будут скрупулезны в изучении расходовании госсредств, также как это было в деле о праздновании Наурыза.
https://www.facebook.com/photo?fbid=4040605672719857&set=pcb.4040610666052691
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как же я с Вами согласен! От новогодних ёлок, появившихся чёрт-те где и только 29 декабря, от поганых позорных поздравлений-растяжек над дорогами до заросших бурьяном городских цветников даже в самом центре города. От маршрутов автобусов, которые постоянно отменяют и меняют до вечно вырытых-перерытых арыков-бордюров-труб и пр. В общем, настолько ужасного акима действительно не припомню
этот аким определено худший
верните Габидуллу!