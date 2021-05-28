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Шымкент
46 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ПОБЕДУ В МЕЖШКОЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ?!!!
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danilov 28 Мая 2021 в 20:18:57
Причем, судя по логотипам на планшете, эти деньги выделены из городской казны. Я правильно понимаю, что так за государственный счет роскошничают аким Шымкента #МуратАйтенов и его первый зам Shyńǵys Muqan с командой?
Мне интересно кто утверждает такие грандиозные сметы за местечковый конкурс детишек?! Из какого резона устанавливаются такие колоссальные вознаграждения?! На что пойдут эти 46 тысяч долларов? Этот вопрос тем более актуален, ведь деньги получит школа, а не команда. И вообще, Шымкент уже достиг такого уровня благосостояния, что может позволить себе баловать своих детишек такими дорогими дарами?
Вы только не подумайте, я двумя руками за приобщение детей к спорту, и уж тем более к шахматам. Однако расточительство должно же иметь какие-то границы!
То песни-пляски наурызные за полтора миллиарда проводим, то за победу в банальном соревновании школ дарим 20 миллионов тенге!!!
Посмотрите, что пишет знаменитый на весь Казахстан популяризатор отечественной шахматной школы Анвар Шайхымов
"...если учитывать, что за титул чемпиона Казахстана среди мужчин гроссмейстер Муртас Кажгалеев получил всего
540 000 тенге (1200$), то остаётся только охреневать от щедрости организаторов шымкентского турнира, ведь межшкольные турниры одного города, даже близко не подходят для сравнения с гроссмейстерскими турнирами"
Асхат Жұмағали , надеюсь ваши аудиторы и в этом случае будут скрупулезны в изучении расходовании госсредств, также как это было в деле о праздновании Наурыза.



https://www.facebook.com/photo?fbid=4040605672719857&set=pcb.4040610666052691
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 28.05.2021 в 21:34:31   # 778722
Я был не очень хорошего мнения о предыдущем акиме, но этот просто ужасен, такого никчемного акима еще не было у Шымкента. Зачем ломать в мкр Север тротуар асфальтированный и ливневые арыки, которые были в прекрасном состоянии им 3-х лет нет и укладывать сранную плитку, которая перевернется через полгода, мне не понятно. Если только не коррупционная составляющая. При этом сломали края дороги, хотя она была более менее ровная. Теперь наложат заплатки, весной все обвалится. При этом за 46 школой есть убитая дорога, но нет ее делать не надо. А сломать то что сделано нормально это он может.
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  Софруджу 28.05.2021 в 22:19:00   # 778725
Джимбо 28.05.2021 в 21:34:31 # 778722

Как же я с Вами согласен! От новогодних ёлок, появившихся чёрт-те где и только 29 декабря, от поганых позорных поздравлений-растяжек над дорогами до заросших бурьяном городских цветников даже в самом центре города. От маршрутов автобусов, которые постоянно отменяют и меняют до вечно вырытых-перерытых арыков-бордюров-труб и пр. В общем, настолько ужасного акима действительно не припомню
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  Dimmon 28.05.2021 в 23:33:11   # 778731
стоит 7 раз подумать прежде чем критиковать,
этот аким определено худший
верните Габидуллу!
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