В Шымкенте мужчины собрались возле РОВД чтобы написать заявление на задержанных феменисток

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Мая 2021 в 02:43:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 30.05.2021 04:24:32По видимому для них это наиважнейшая по степени влияния на их жизнь проблема.
А чего они у строительного магазина не собрались?
А чего они у строительного магазина не собрались?
Если высказаться серьезно, то толпа редко признаки самостоятельности проявляет. Обычно она следует за разжигателями страстей...
А вообще молодцы "мужики", у феминисток считай уже Greencard в кармане, хоть какой-то толк.