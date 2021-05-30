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Шымкент
В Шымкенте мужчины собрались возле РОВД чтобы написать заявление на задержанных феменисток
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danilov 30 Мая 2021 в 02:43:38
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  Zoggyla 30.05.2021 в 10:24:32   # 778813
А чего они у строительного магазина не собрались?
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  Ал 30.05.2021 в 10:27:59   # 778816
Цитата: Zoggyla от 30.05.2021 04:24:32
А чего они у строительного магазина не собрались?
По видимому для них это наиважнейшая по степени влияния на их жизнь проблема.

Если высказаться серьезно, то толпа редко признаки самостоятельности проявляет. Обычно она следует за разжигателями страстей...
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  Денис222 30.05.2021 в 11:06:33   # 778822
Написать заявление? На феминисток? Что ска происходит?
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  kubik 30.05.2021 в 13:56:01   # 778834
Те двадцать за подмогой сгоняли. Я думаю если начать спрашивать , чего вы тут собрались, процентов 80 скажет фиг его знает , просто позвали . А тётки матерые похоже, может они тех 20 в кабаке отметелили? Вот теперь заяву пришли писать.
А вообще молодцы "мужики", у феминисток считай уже Greencard в кармане, хоть какой-то толк.
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