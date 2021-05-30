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Шымкент
17-летний парень погиб, сорвавшись с аттракциона в Шымкенте
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danilov 30 Мая 2021 в 11:25:26
​​В Шымкенте 17-летний мальчик упал с «американских горок». От полученных травм он скончался на месте, еще до приезда врачей.
В данный момент парк закрыт для посетителей, на месте работают дознаватели.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 30.05.2021 в 14:53:18   # 778838
Водить своих детей в технопарк это очень большой риск. Абсолютно никакого технического надзора у аттракционов.
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  Софруджу 30.05.2021 в 15:36:22   # 778843
Цитата: Versus от 30.05.2021 08:53:18
Водить своих детей в технопарк это очень большой риск. Абсолютно никакого технического надзора у аттракционов.


Так это плюс ко всему ещё и не посетитель был, а работник этого аттракциона, который должен был отвечать за безопасность других. То-то технопарк два дня закрыт якобы на дезинфекцию
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