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Шымкент
Дальнобои выступают против платных дорог
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danilov 30 Мая 2021 в 14:32:51
На выезде из Шымкента в сторону Ташкента
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Практичный
30.05.2021 в 15:26:27
# 778839
Какие платные дороги?! Трасса Шымкент-Ташкент сплошная дырка. Позорище делать эту дорогу платной.
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kubik
30.05.2021 в 15:29:24
# 778840
Вот это настоящие мужчины!
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Денис222
30.05.2021 в 15:31:46
# 778842
Пусть чиновники платят...у них же денег дохуа..
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