Сразу 10 проектов: Серикжан Сейтжанов расширяет свою империю химкомбинатами, электростанцией и больницей

В 2011-м году в сотрудничестве с СПК «Ертiс» был построен завод по производству негашеной извести и гидратной извести в поселке Жангиз-Тобе, в Жарминском районе, однако, из-за проблем с технологией, данное предприятие не удалось довести до успешной промышленной эксплуатации.

Quote:На этот раз доведем до успешности?