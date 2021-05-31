Сразу 10 проектов: Серикжан Сейтжанов расширяет свою империю химкомбинатами, электростанцией и больницей
danilov 31 Мая 2021 в 13:25:28
О том, что глава финансово-торгово-промышленной корпорации «Онтустик» Серикжан Сейтжанов запускает 10 новых проектов, стало известно в конце прошлого года. В Туркестанской области заработает химический комплекс «Састобе», производящий каустическую соду, ПВХ, карбид кальция и известь, причем известь будет производиться в Казахстане впервые. Там же будет построена каскадная Угамская ГЭС мощностью 220 МВт, которая должна избавить область от дефицита электроэнергии, плюс ТЭЦ в Туркестане мощностью 50 МВт. Уже строится, как рассказал Сейтжанов в интервью изданию «Капитал», нефтехимический завод «Стандарт Петрольнефтехим». На углехимическом комбинате намерены получать шесть видов продукции: нафталин, бензол, этанол, ксилол, дизтопливо и мазут.
Один из активов семьи Сейтжановых — Южно-Казахстанская медицинская академия. Предприниматель профинансировал для вуза строительство нового учебного корпуса площадью 7 000 кв. м и общежития на 530 мест, а также приобретение технического оборудования и тренажеров. Теперь для студентов и выпускников академии решено построить в Шымкенте многопрофильную клинику на 1000 койко-мест, оснащенную по последнему слову техники, с 32 отделениями, среди которых центр ядерной медицины, отделения кардиохирургии, нейрохирургии, лучевой терапии и даже трансплантации органов. Как говорил Сейтжанов, в клинике будут заниматься в том числе проблемой продления жизни человека.
Также в Шымкенте откроется предприятие по переработке отходов свинцового завода с извлечением серебра, меди и железа, а в Туркестанской области увеличат добычу фосфора на Сузакском месторождении (проект «СозакФосфат»).
В Жамбылской области запланировано расширение производства цианида натрия компанией Talas Investment — спрос на продукцию компании только увеличивается.
Еще один проект — горно-обогатительного комбината - бизнесмен намерен запустить в далекой от родного юга Восточно-Казахстанской области. Пока комбинат находится на стадии ТЭО.
Все проекты согласованы с правительством и, по словам Сейтжанова, предусматривают льготное финансирование, в том числе от JP Morgan, ТСС Group и др. Общая сумма инвестиций – порядка 1 трлн тенге (около $2,5 млрд). Сроки окупаемости проектов – от 10 до 15 лет.
Семья Сейтжановых в рейтинге богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes Kazakhstan в 2021 заняла 23 место с $330 млн. Помимо самого Серикжана Сейтжанова, доли в бизнесе имеют его трое сыновей, дочь и супруга. Сейтжановы - «старожилы» казахстанского рейтинга, обосновались там с самого первого выпуска 2012. Тогда они стояли на 31 месте со $178 млн, а основным активом была и, наверное, остается нефтяная «Саутс Ойл».
В 2018 Сейтжановы заняли 17 место в рейтинге, а в начале 2019 глава семьи был объявлен журналом Forbes Kazakhstan бизнесменом года. Свой выбор редакция обосновала тем, что корпорации Сейтажановых удалось использовать доходы времен «жирного десятилетия» для диверсификации, создав новые перерабатывающие производства и выйдя со своей продукцией на экспорт во благо бизнеса и страны в целом.
Серикжан Сейтжанов родом из села Шилик Отрарского района Южно-Казахстанской области, ему 72 года. Окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «инженер-строитель (технолог)». На комбинате материалов треста «Шымкентпромстрой» прошел путь от мастера до директора. Доктор наук, изобретатель. В рейтинге самых влиятельных бизнесменов — 2019 занимает 16 строчку.
На сегодня Сейтжановым принадлежит ТОО «ФТПК «Онтустик», через которое они управляют 57,16% нефтяного ТОО «Саутс Ойл», буровой компанией Smart-Oil, заводом «Стандарт Цемент», строительным ТОО «МұнайҚұрылысСервис», ТОО «КАС-бетон», ТОО «Ак-жол ТрансСервис» (транспорт и складирование), ТОО «Стандарт Ресурсис», долями в торговом ТОО «Standard Petroleum & Co» и в заводе цианидов Talas Investment Company.
Семья владеет отелями Rixos Khadisha Shymkent, Rixos Turkestan, уже называвшейся медакадемией и Инновационно-технологическим колледжем в Шымкенте.
https://forbes.kz/life/hero/srazu_10_proektov_serikjan_seytjanov_rasshiryaet_svoyu_imperiyu_himkombinatami_elektrostantsiey_i_bolnitsey/