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Шымкент
Аким Шымкента назначил нового руководителя физической культуры и спорта
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danilov 02 Июня 2021 в 16:03:30
Распоряжением акима города Шымкент руководителем городского управления физической культуры и спорта назначен Туманбаев Бауыржан Калмухамедович.



Бауыржан Калмухамедович родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Образование - высшее, специальность - преподаватель физической культуры и тренер по спорту, бакалавр государственного управления. Заслуженный тренер РК по вольной борьбе.

Трудовую деятельность начал в 1991 году тренером детско-юношеской спортивной школы №1. Далее в разные годы работал заместителем заведующего отделом в отделе образования и спорта Сайрамского района, руководителем отдела, руководителем отдела спорта ЮКО. С 2013 по 2017 годы работал в должности заместителя руководителя управления физической культуры и спорта ЮКО.

В 2017 году директором специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам ЮКО, в 2018 году директор центра подготовки олимпийского резерва города Шымкент.

С 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления физической культуры и спорта города Шымкент.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 02.06.2021 в 16:35:26   # 779056
ну да, правильно, зачем разбираться
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  dober66 02.06.2021 в 16:38:22   # 779057
Ну вот достойный кандидат с правильным титульным гражданством и фейсом
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  Tigr2 02.06.2021 в 16:44:45   # 779059
фактура человека далека от спорта...
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  Dimmon 02.06.2021 в 17:16:24   # 779060
странные вы люди если думаете что на эти должности кто то поступает исключительно по конкурсу, все назначаются акимом, а ему чтобы уволить необязательно кого-то лишать гражданства достаточно 2 выговоров
а кто то уже и титульность приплел, прям WLM по казахстански

нынешний аким вообще странный мягко говоря ...
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  Skype 02.06.2021 в 17:39:47   # 779061
а кто то уже и титульность приплел.

А что других нету достойных кандидатов, у нас многонациональное государство, или это только по Хабару так. Я конеш акиму не советчик но все же как то однообразная кадровая политика на Мой взглыд
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  Денис222 02.06.2021 в 18:27:47   # 779067
Цитата: Skype от 02.06.2021 11:39:47
а кто то уже и титульность приплел.

А что других нету достойных кандидатов, у нас многонациональное государство, или это только по Хабару так. Я конеш акиму не советчик но все же как то однообразная кадровая политика на Мой взглыд

Достойный кандидаты есть! Но видать у этого денег/связей больше..
Многонациональное государство говорите.. Вы ещё скажите, что ассамблея народов не фикция
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  alpha_portal 02.06.2021 в 18:35:01   # 779069
Паразиты сичтемы!
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