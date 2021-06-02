Аким Шымкента назначил нового руководителя физической культуры и спорта

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danilov 02 Июня 2021 в 16:03:30
Бауыржан Калмухамедович родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Образование - высшее, специальность - преподаватель физической культуры и тренер по спорту, бакалавр государственного управления. Заслуженный тренер РК по вольной борьбе.
Трудовую деятельность начал в 1991 году тренером детско-юношеской спортивной школы №1. Далее в разные годы работал заместителем заведующего отделом в отделе образования и спорта Сайрамского района, руководителем отдела, руководителем отдела спорта ЮКО. С 2013 по 2017 годы работал в должности заместителя руководителя управления физической культуры и спорта ЮКО.
В 2017 году директором специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам ЮКО, в 2018 году директор центра подготовки олимпийского резерва города Шымкент.
С 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления физической культуры и спорта города Шымкент.
Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
а кто то уже и титульность приплел, прям WLM по казахстански
нынешний аким вообще странный мягко говоря ...
А что других нету достойных кандидатов, у нас многонациональное государство, или это только по Хабару так. Я конеш акиму не советчик но все же как то однообразная кадровая политика на Мой взглыд
Цитата: Skype от 02.06.2021 11:39:47
а кто то уже и титульность приплел.
А что других нету достойных кандидатов, у нас многонациональное государство, или это только по Хабару так. Я конеш акиму не советчик но все же как то однообразная кадровая политика на Мой взглыд
а кто то уже и титульность приплел.
А что других нету достойных кандидатов, у нас многонациональное государство, или это только по Хабару так. Я конеш акиму не советчик но все же как то однообразная кадровая политика на Мой взглыд
Достойный кандидаты есть! Но видать у этого денег/связей больше..
Многонациональное государство говорите.. Вы ещё скажите, что ассамблея народов не фикция
alpha_portal 02.06.2021 в 18:35:01 # 779069