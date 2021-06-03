Сколько денег потратили на овраги в Шымкенте?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Июня 2021 в 12:58:16
О том, как в Шымкенте сажают и ухаживают за деревьями, можно писать хоть каждый день. Часто – в назидание. Наша газета обращалась к этой теме в январе 2021 года в материале «Тайна «Шаткала», покрытая мраком», вызвавшем большой резонанс. Оно и понятно. Слишком много шымкентцев приняли участие в закладке парков на месте оврагов. Слишком большие деньги из бюджета были затрачены на реализацию этой затеи, а потому люди имеют право знать, какова дальнейшая судьба проекта.
Забегая вперед, сразу скажем: многочисленные проверяющие и контролирующие органы Шымкента не нашли при реализации программы «Шаткал» каких-либо нарушений. Подумаешь, за бюджетные деньги озеленяли без проекта. Подумаешь, саженцы высаживали абы как... Сказано же – нет нарушений! Финансовых. Что до остального, так это не нарушения вовсе, а стиль работы такой…
Вот минувшей весной в Шымкенте высадили несколько десятков чинар вдоль проспекта Байдибек-би. Ну, как высадили? Скорее, просто воткнули саженцы в землю, не обустроив даже лунок для полива. Видимо, изначально предполагалось, что поливать платаны никто не будет. Через месяц молодые деревца, само собой, засохли…
Помнится, главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ерубай Куралбаев, которому я показала безжизненные прутики, пообещал: осенью на этом месте высадят новые саженцы. Не высадили ни минувшей осенью, ни нынешней весной. Впрочем, может, оно и к лучшему. Хотя бы деньги на ветер не выпустят!
Это один штрих к картине озеленения города. Шымкентцы, радеющие за зеленый наряд мегаполиса, могут привести свои истории, подтверждающие, так же как и программа «Шаткал», справедливость бессмертного черномырдинского афоризма: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
…К предстоящей работе по масштабному озеленению оврагов в Шымкенте готовились основательно. В соответствии с постановлением акимата тогда еще Южно-Казахстанской области № 303 от 6 ноября 2017 года разработали обширный план мероприятий. Ведь речь шла не о посадке саженцев на отдельно взятой улице, а об озеленении целых 7 оврагов, некогда опоясывающих город, а после увеличения территории оказавшихся в его черте. Природные ложбины и балки общей площадью 124 га решили превратить в цветущие парки и зеленые зоны.
Надо ли говорить, что такую инициативу властей горожане с готовностью поддержали. И массово включились в работу по озеленению, чтобы сообща восстановить былую славу самого зеленого города в Казахстане. Субботники и воскресники собирали сотни добровольцев. Причем на закладку парка в шаткале (урочище) «Самал» вышло рекордное число горожан – более тысячи человек.
Наверняка многие из них при этом представляли, как через годы будут гулять по парку со своими детьми и внуками, показывая поднявшиеся ввысь собственноручно посаженные деревья. Чиновники тут же установили символический камень, ознаменовавший закладку «Самала», сдобрив акцию пламенными речами и обещаниями превратить неприглядные овраги в популярные места отдыха. С дорожками, скамейками, фонарями и даже летними концертными площадками.
Конечно, серьезному делу обеспечили солидную финансовую подпитку. Не озеленять же город на одном только энтузиазме! На эти цели из областного бюджета в 2017 году было выделено 489 млн тенге. В 2018-м добавили еще 436 млн. Так что работа закипела сразу на нескольких участках.
Голоса тех, кто считал эту затею пустой тратой бюджетных денег, услышаны не были. Одним из тех, кто высказался против закладки парков в оврагах, был профессиональный лесовод, всю жизнь посвятивший заботе о деревьях, Курманали Жунисов.
– Озеленение и тем более создание парков и скверов в таких местах не допускается, – утверждает Курманали Жунисов. – Овраги и ущелья с их склонами представляют опасность для людей. И прежде чем их озеленять, необходимо провести планировку, разровнять. Сделать террасы. Я предлагал из нескольких десятков оврагов пару-тройку оставить в том виде, в котором они сейчас существуют. И для разнообразия городского ландшафта, и для того, чтобы была возможность сравнить, как было раньше и как стало потом. Сажать деревья на склонах без планировки – недопустимо, это изначально неверное решение.
Ветеран-лесовод считает неприемлемыми и выбранные для посадки виды деревьев: карагач, березу, айлант, катальпу, можжевельник, сосну. Они имеют поверхностную корневую систему и при глубоком снежном покрове, паводках могут запросто сползти в овраг. А ведь там могут гулять люди, не подозревая, что их подстерегает опасность!
Совсем другое дело, если выбрать засухоустойчивые саженцы деревьев, корневая система которых уходит глубоко внутрь почвы. Она укрепит склоны и со временем не будет нуждаться в поливе. Лучшим выбором могли бы стать саженцы ясеня и акации.
По официальным данным, за 2 года в оврагах по программе «Шаткал» высадили более 79 тыс. саженцев лиственных пород 120 видов. При этом число деревьев, рекомендованных профессионалом, оказалось весьма ограниченным, предпочтение было отдано саженцам хвойных деревьев, популярность которых в знойном Шымкенте буквально зашкаливает.
Не нашел тогда отклика у озеленителей и совет специалиста отказаться от зимних посадок лиственных деревьев, которые не способствуют приживаемости саженцев, в том числе и в оврагах. Курманали Жунисов утверждает: сажать зимой можно только деревья хвойных пород, да и то при наличии земельного кома, иначе они просто не приживутся.
Лесовод, что называется, как в воду глядел. Решив прогуляться по оврагам, увидела вместо подрастающих деревьев сиротливо торчащие сухие тоненькие прутики, а то и вовсе пустые лунки...
Овраг вдоль улицы Толеметова прошагала весь – от дендропарка до городской мусорной свалки. И лишь в некоторых местах заметила островки принявшихся и подросших деревьев, к которым протянуты трубки капельного орошения для полива от бочек с водой, установленных на возвышенности. Их просто разложили по склонам, особо не озабочиваясь ни сохранностью, ни качеством полива.
Обустройство такой системы капельного орошения тоже было профинансировано из бюджета, как и установка 16,4 км ограждений из сетки-рабицы и 4 КТП для электроснабжения, монтаж 17 скважин для полива и прокладка 41,74 км поливочных водопроводов.
А вскоре отдельные участки оврага вдоль Толеметова стали один за другим застраивать. По соседству с дендропарком уже успели выстроить жилой массив из более чем 10 многоэтажек, дальше идет огромный котлован, вырытый под строительство очередной высотки, и даже кирпичный завод. Еще часть оврага местный предприниматель успел засыпать глиной, расширив узкую обочину. Под толщей грунта оказались погребены деревца, высаженные на городском субботнике.
– Это моя земля, – заявляет Булат Жумадилов, но отказывается предъявить правоустанавливающие документы даже представителю земельной инспекции. – Все бумаги есть, все разрешения в порядке.
– И на то, чтобы овраг засыпать?
– Да, у меня территория шириной 100 метров от обочины. В 2017 году получил государственный акт на землю. С 2020-го начал засыпать овраг, а то и с 2019-го, так постепенно и двигался. Площадь моего участка в данный момент не могу сообщить. Тут 2–3 надела, на каждый отдельный госакт. Я хочу здесь поставить строительный магазин.
– Это не вы там карьер устроили, выбирая глину на дне оврага? – интересуюсь у бизнесмена, учитывая, что карьер оказался у подножия его глиняного «острова».
– Нет, сейчас глины полно в городе, без проблем можно организовать доставку, – поясняет Булат Жумадилов. – Когда елки сажали вдоль Толеметова, работники «ЛТД Турмыс» сами отсюда глину брали, я это видел.
Начальник участка ТОО «ЛТД Турмыс» Абдукарим Раджапов тут же отвергает все обвинения в причастности коммунального предприятия к разработке карьера в самом центре паркового урочища «Самал».
– Раньше мы здесь обслуживали посадки, поливали, – говорит Абдукарим Раджапов. – Но в 2019–2020 годах средства из городского бюджета на содержание оврагов перестали выделять. Поэтому мы сегодня только охраняем, тут ведь мотор стоит, бочки, ограждение, я должен это передать кому-то. А когда парк закладывали, полторы тысячи человек приехали сюда, я лично лопаты им выдавал. Оттуда они зашли, а выходили уже с другого конца, и все эти лопаты унесли с собой. Как такое забудешь?
Чтобы разобраться, что это за карьер посреди парка и когда он, собственно, здесь появился, приехали представители ГАСКа, управления охраны окружающей среды, земельной инспекции и других ведомств. Сообща предстояло найти ответ на многие вопросы, включая и такой: как получилось, что деньги, выделенные на программу «Шаткал», были освоены в полной мере, а «на выходе» получилась территория зеленой зоны почти вчетверо меньше намеченной?
Например, постановлением Шымкентского городского акимата под закладку зеленой зоны «Шымсая» на территории оврага было выделено 25 га, но государственный акт на землю оформлен всего на 11 га. Специалисты КГУ «Жасыл белеу» насчитали здесь около 10 тыс. деревьев. Часть насаждений, а вместе с ними и ограждение, оказались на частной территории землевладельцев, получивших госакты еще до того, как в 2017 году в овраге заложили зеленую зону.
Примерно такая же ситуация и с шаткалом «Самал». По информации заместителя начальника управления развития комфортной городской среды Дархана Турганбая, сейчас на эту зеленую зону оформляется государственный акт. Речь идет о площади в 25,77 га. Здесь, так же как и в «Шымсае», столкнулись с множественными накладками земельных участков.
А все потому, что закладывались шаткалы без разработки какой-либо проектно-сметной документации, и, следовательно, проекты не проходили государственной экспертизы. Все 7 оврагов озеленяли без проекта, на пустом участке земли посадили деревья – и все.
Вот только до сих пор широкой публике неизвестны имена тех, по чьей инициативе (или вине?) потрачены огромные бюджетные деньги.
Так где, на каком этапе осуществления программы произошел сбой и почему? Стремясь разобраться в этом, редакция «Казахстанской правды» направила официальные запросы в ряд инстанций. Полученные ответы, мягко говоря, удивили. Во-первых, они были написаны как под копирку. И в каждом из них – это во-вторых – сообщалось, что «нарушений… не выявлено».
Заместитель начальника управления контроля и качества городской среды Шымкента Малик Абдинуров сообщил: в ходе проверки установлено, что в шаткале «Самал» карьер по добыче глины и ПГС… не разрабатывается. Конечно, уже не разрабатывается. Но кто-то же вырыл котлован, который нынче даже частично засыпан мусором?!
Молчат и в департаменте городской полиции, куда «обращение для рассмотрения по существу» направлено департаментом Агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Шымкенту. Во всяком случае, именно такая информация содержится в ответе за подписью заместителя руководителя Бауржана Узынжаса.
Заместитель главы городского департамента внутреннего аудита по Шымкенту Ербол Турсунбеков сообщил редакции, что «проведено предварительное изучение реализации программы «Шаткал» в 2017–2018 годах», изложил информацию о том, сколько средств и на основании каких документов было на эту программу выделено, как массово шымкентцы, включая депутатов областного маслихата, занимались озеленением пустырей.
Интерес в этом сообщении может представлять разве что вот эта фраза: «На выделенные из бюджета средства выполнены соответствующие работы».
Впрочем, дальше констатации того факта, что выделенный бюджет освоен в полной мере, господа чиновники не пошли. А значит, и не дали ответа на главный вопрос: как такое могло случиться, что деньги освоены в полной мере, а результат получился гораздо скромнее, чем рассчитывали? И соответствует ли он объему финансирования?
Завесу тайны сбоя программы «Шаткал» в какой-то мере приоткрыл начальник управления развития комфортной городской среды Ахмед Таттибаев.
– Шымкент ни одного тенге не выделял на программу «Шаткал», по городу нарушений нет, во время существования Южно-Казахстанской области в 2016–2017 годах из областного бюджета выделялись средства, – акцентирует внимание Ахмед Таттибаев. – После того как Шымкент стал городом республиканского значения, на содержание «шаткалов» деньги из бюджета также не выделялись. Город и область – два раздельных бюджета. Это все было во время области, и город не отвечает за область. Я говорю вам как есть. Скоро 3 года будет, как город работает автономно. Просто проект изначально был непродуманным. Прежде чем сажать деревья, надо было организовать полив, охрану – вот две вещи, без которых парк не вырастет.
...В январе 2019 года зеленая зона «Шымсая» была передана на баланс КГУ «Жасыл белеу», и только после этого из городского бюджета началось финансирование затрат по ее уходу. Шаткал «Самал» все еще ждет своей очереди, проходя сложную и длительную процедуру оформления госакта на землю и передачи ее на баланс управления развития комфортной городской среды, перед специалистами которого стоит задача сохранить и приумножить зеленый наряд Шымкента.
Любовь Доброта
https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/skolko-deneg-potratili-na-ovragi-v-shimkente
Комментарии, по рейтингу, по дате